Metaverse’ü doğru anlamayan parasını ortalığa saçacak

Dere yatağında arsa alıp parasının değerlenmesini bekleyenler gibi metaverse kavramını anlamadan yatırım yapanlar parasını ortalığa saçmış olacak. Öyle ki paranın değerinin yatırımla değerlendiği bir ortamda kendi parasının durağanlığının şarkısını söyleyecek. Nasıl mı? CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) alt yapısı çıktığında, “geri kalmayayım, eksik olmayayım, şuramda dursun, belki işime yarar, herkes aldı ben de alayım” mantığı ile yatırım yaptığımız gibi… Verim almak şöyle dursun, milyonlarca dolarımızı har vurup harman savurduk. Peki, metaverse ile kimler kazanacak dersiniz? Metaverse’in özünü ve içeriğini anlayıp doğru yatırım yapanlar kazanacak. Peki ya kimler kaybedecek? “Arsa alayım şurada dursun, gözlük alayım arada arsama bakarım, mağazaya şu da gelmiş bunu bir deneyelim” noktasında olanlar kaybedecek. Yeni bir kavram hayatımıza girdiğinde; bileşenleri, teknolojisi, harcama aletleri ile gelir. Ne kadar çok harcama bileşeni varsa o kadar çok endüstriyi besleyecektir. Metaverse de bu anlamı ile gümbür gümbür geliyor.

Rüştünü ispatlamaya gerek duymaksızın mağazalarını hızla açıyor. Simulatörlerini tanıtıyor. Yeni evrenin güzelliklerini ve olası ticari kayıplarını ve kazançlarını çiziyor. Bu sektör trilyon dolarlık bir pastayla geliyor. Bu noktada ülkemiz açısından metaverse bakışı geliştirmek gerek; Türkiye’de enflasyon hızla yükselirken, üretim vehizmet maliyetlerini de artırıyor. Hatta konut kira fiyatlarındaki olağanüstü artışlar, şirketlerin showroom olarak kullandıkları mağaza giderlerini tırmandırıyor. Hal böyle iken iş dünyası yeni arayışlar peşinde. Sadece üretim ve hizmet çeşitlemesi açısından değil, maliyetleri minimize etmekaçısından da… Metaverse bu konuda elimizde bir fırsat gibi duruyor. Şirketler, mevcut kiraladığı showroom sayısını indirerek metaverse üzerinden tanıtımı seçerek maliyetlerini azaltabilirler. Misal mi? 100 mağazası bulunan bir mobilya şirketi, bunun sayısını 50’ye düşürerek 50 “verse showroom” oluştursa bile kira maliyetini azaltabilir. Sadece kira değil, 50 mağazadaki teşhir ürünlerinin maliyetinden, çalışan maliyetinden de tasarrufa gitmiş olabilecek.

Yerim bitti mevzu bitmedi. Haftaya metaverse olgusunun iş dünyasında hayat bulan karşılıklarından örnekler vermeyi sürdüreceğim. Amaç; bu yeni kavramın sunduğu imkânlar konusunda ilham alınacak seçenekleri sizlere aktarmak…