Metin Sözen’in mirası geleceğe taşınıyor

Bazı insanlar var­dır; bir toplantı­da söyledikleri sami­mi birkaç cümle ve geçirdiği duygu, yıllar sonra bile zihninizde kalır. Prof. Dr. Metin Sözen tam olarak öyle bir isimdi. Türkiye’de tarihi mirasın korun­masında ve görünür hale getirilmesinde Sözen Hoca’nın çok büyük emeği ve katkısı vardır.

Vefatının birinci yılında Gaziantep’te gerçekleşti­rilen anlamlı bir programla, onun yıllardır savunduğu koruma an­layışının geleceğe taşınması adı­na önemli bir adım atıldı. Gazian­tep’teki bu vefalı duruştan çok et­kilendim ve duygulandım. Çünkü Metin Sözen Hoca’nın ülke tarihi­ne ve kültürel mirasa olan hassasi­yetini bizzat görmüş, yakından iz­leme fırsatı bulmuştum.

Bu nedenle bir anımı paylaş­mak istiyorum. Yıl 2006… Ben he­nüz yirmili yaşların başında, mes­leğe büyük bir heyecanla sarılmış acar bir muhabirim.

Tarihi Kent­ler Birliği (TKB) ve ÇEKÜL Vakfı, Mardin’de kapsamlı bir program organize etmişti. Biz gazeteciler­den de bu programı takip etmemiz istenmişti. “Uygarlıkların Buluş­tuğu Coğrafyada Yerel Kalkınma” başlığıyla düzenlenen programa dönemin İçişleri Bakanı, TKB üyeleri, çok sayıda kentin valisi ve kaymakamı, sivil toplum kuru­luşlarının temsilcileri ile yurt dı­şından önemli düzeyde katılımcı­lar iştirak etmişti.

Dönemin TKB Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özha­seki, farklılıklarla bir arada yaşa­manın, birbirimize sahip çıkma­nın ve tarihi-kültürel mirasa sa­hip çıkmanın önemini anlatmıştı. Para kazanmanın ötesinde este­tik, sanat, kültür ve tarih gibi kay­gıların da yerel yönetimlerin gün­deminde olması gerektiğini vur­gulamıştı.

Farklı kentlerden yöneticilerin bir araya gelmesinin önemi

ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in konuşması ise be­nim için ayrı bir yerde duruyor. Sözen Hoca, farklı kentlerden ge­len yerel yöneticilerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çeke­rek, ortak akılla hareket edildiğin­de yapılan işlerin geleceğe taşı­nabileceğini anlatmıştı. “Yaptık, yapmak istiyoruz; bunu beraber olursak yarına taşıyacağız” anla­yışının önemini vurgulamıştı.

O toplantıya katılan herkesin Metin Sözen’in duyarlılığından ve anlattıklarından etkilendiğini, sonrasında yaptığımız sohbetler­den hissetmiştim. Çünkü insan­lar yalnızca bir toplantıya katılıp kentlerine dönmüyordu. Beraber­lerinde yeni bir sorumluluk duy­gusu da götürüyorlardı.

Ben bunun yansımalarını yıl­lar içerisinde Gaziantep’te de göz­lemledim. Dönemin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey’in kentin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak ve çok sayıda tarihi yapıyı yeniden ken­te kazandırmak için yaptığı çalış­malara tanıklık ettim. Yine Kayse­ri’de görev yaptığı dönemde Meh­met Özhaseki’nin kentin tarihi ve kültürel değerlerini yeniden görü­nür hale getirmek için ortaya koy­duğu çabaları yakından izledim.

O gün atılan tohumlar bugün meyvelerini veriyor

Bugün geriye dönüp baktığım­da, o gün atılan tohumların ülke genelinde meyvelerini verdiğini ve vermeye devam ettiğini görü­yorum. Metin Sözen Okulu’nun ilk uygulaması Gaziantep’te baş­layacak ve bugün Gaziantep’te bu­nun yeni bir örneğine tanıklık edi­yoruz.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sö­zen, Gaziantep’te Ekim 2026’da başlayacak ÇEKÜL Yerel Etki ve Öncülük Programı için Niyet ve İş Birliği Beyanı’nı içeren protoko­le imza attı. Böylelikle Metin Sö­zen Okulu’nun oluşturduğu eği­tim modelinin ilk uygulaması Ga­ziantep’te başlayacak. Tartışma ve fikir üretme odaklı bu modelle katılımcılara doğa, miras ve çev­reye bütüncül bakış, düşünsel dil ve yönelim netliği kazandırılır­ken birlikte düşünme ve tartışma pratiğinin geliştirilmesi hedefle­niyor.

ÇEKÜL Vakfı’nın 35 yıllık bilgi birikimi ve saha deneyimiyle ha­yata geçirilen Metin Sözen Okulu; doğa ve kültür öncelikli koruma anlayışını yeni nesillere aktarma­yı, disiplinlerarası diyaloğu güç­lendirmeyi ve yerelden öğrenen bir koruma kültürünü yaygınlaş­tırmayı amaçlıyor.

Bu nedenle Metin Sözen’in adı­nı ve düşünce mirasını yeni ku­şaklarla buluşturacak bu anlamlı program ve proje için Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ve Baş­kan Fatma Şahin’i tebrik ediyo­rum. Çünkü geçmişi korumanın en güçlü yolu, onu geleceğe anla­tabilmekten geçiyor.