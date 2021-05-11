Metrolara 930 milyon Euro buldu, EBRD’den 450 milyon Euro göründü

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) görüntülü platformda düzenlediği “Yerel Yönetim ve İş Dünyası” buluşmasında metro çalışmalarıyla ilgili önce şu mesajı verdi:

-Dünyada aynı anda 10 metro hattının yapım çalışmalarını sürdürebilen tek şehiriz. Aslında bu aynı zamanda ülkemiz adına da bir rekor.

Yapım çalışmaları süren 10 farklı metronun toplam uzunluğunun 103.3 kilometre olduğunu belirtip, hatları sıraladı:

Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı’nı açtık.

Eminönü-Alibeyköy Hattı’nın Cibali-Alibeyköy kısmını açtık.

Rumeli Hisarüstü’nden Aşiyan’a inecek füniküler açılacak.

Ataköy-İkitelli Hattı’nda yüzde 70’e ulaştık. 3 istasyonluk bölümünü bu yıl açacağız.

5 yılda 100 kilometrelik metro hattının İstanbullu’nun hayatına girmesini sağlayacaklarını kaydetti:

-Geçmiş 25 yıllık dönemde yıllık ortalama 5 kilometre metro hattı yapılabilmiş. Biz 2019-2024 döneminde yıllık 20 kilometrenin biraz üzerine çıkıyoruz.

Yeniden metro hatlarına döndü:

Dudullu-Bostancı hattını yüzde 55’in biraz üzerinde devralmıştık. Yüzde 73 seviyesine geldi. Şu anda çok aktif bir şekilde çalışıyor.

Eminönü-Alibeyköy Hattı’nı yüzde 50’lerde devralmıştık. Yüzde 90’ını bitirdik. Kalan yüzde 10’u yapıyoruz.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı yine bizim için çok değerli. Mahmutbey-Mecidiyeköy bölümünü açtık. Kabataş ve Beşiktaş’tan geçen bölümde arkeolojik kazılar sürüyor.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Hattı’nı neredeyse yüzde 0 diyeceğimiz bir düzeyde devralmıştık. Şu anda yüzde 30’u tamamlandı.

Sancaktepe-Sultanbeyli’yi yüzde 3-5 seviyesinde devralmıştık, bu hat yüzde 25’lere ulaştı.

Kaynarca-Pendik Hattı’na başladık, yüzde 6-7’lere geldik.

Kirazlı-Halkalı Hattı’nın temelini nisan ayında attık.

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Hattı için finansmanı sağladık. Bu ay temel atacağız.

Bu noktada finansman konusu üzerinde durdu:

550 milyon dolarlık bir Eurobond ihracı yaptık. Bu çok itibarlı bir tahvil ihraç süreciydi. 4 hattımızı ayırıp bu talebi açmıştık. Bu imkan ile süreci hızlandırmış olduk.

Yabancı bankalardan bu dönemde metrolara 372 milyon Euro’luk ayrı finansman sağladık.

50 milyon Euro civarında da özkaynak aktardık metrolara.

Toplamı hesapladı:

Bizim dönemde metrolara 930 milyon Euro’luk finansman sağlamış olduk.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD) görüşmelerini anlattı:

-Şu anda EBRD ile İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Hattı’nın finansmanı için görüşüyoruz. 25.5 kilometrelik bu hat, 3.5 milyon nüfusu ilgilendiriyor.

İncirli-Sefaköy Hattı’nın günde 500 bin yolcuya hizmet etmesini öngördüklerini kaydetti:

-Bu hattın toplam maliyeti 650-700 milyon Euro olarak hesaplanıyor. EBRD ile ilk etapta 450 milyon Euro civarında bir finansman için görüşüyoruz. EBRD, tamamının finansmanına sıcak bakıyor.

Ardından yeni bir projeyi irdeledi:

-Aslında bir de “Hızray” projesi hazırlığımız var. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halkalı, Esenyurt, Beylikdüzü’ne kadar uzanan, 12 durağı olan, 85 kilometrelik bir hat olacak. Yolculuk 56-57 dakika sürecek.

Günlük 1 milyona yakın yolcu öngördükleri “Hızray” projesini bakanlığa sunacaklarını bildirdi:

-Bu projemiz dünyanın çok itibarlı kurumları, metro üretimi yapan yerli ve yabancı kuruluşları tarafından çok ilgi ve destek görüyor.

COVID-19 ortamında toplu taşıma araçlarını kullanmaya çekinsek de, İstanbul’da metro hatlarının, raylı sistemin hızla yaygınlaşması, ulaşımı önemli ölçüde rahatlatır değil mi?

Deniz ulaşımı yüzde 3’ten az

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunus Akdaş’ın Başkanlığını yürüttüğü MİAD’ın buluşmasında deniz ulaşımına da değindi:

-15-20 yıl önce ulaşımda deniz yolunu kullanma oranı İstanbul’un toplam ulaşım yolları arasında yüzde 11-12 paya sahipti. Biz göreve geldiğimizde bu oran yüzde 3’ün altına inmişti.

Deniz ulaşımının payını yeniden artırmak için çalıştıklarını belirtti:

-Deniz ulaşımının payını artırmak için önce insanların deniz ulaşımı noktalarına erişimini sağlamak gerekiyor. Bu da toplu taşımayı kıyılara eriştirmekle olabilir. Örneğin Dudullu-Bostancı Hattı’nın, Ataköy-İkitelli Hattı’nın böyle bir fonksiyonu olacak.

Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri’ne de değindi:

-Aşiyan’a inecek füniküler de deniz hatlarına bağlantı noktaları arasına girecek.

Maslak-İstinye füniküleri geliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MİAD’la buluşmasında yeni bir füniküler hazırlığını anlattı:

-İTÜ Maslak-İstinye arasında planladığımız fünikülerin projesini bitirdik. Çok yakın zamanda ihalesine çıkacağız.

Bu fünikülerin de deniz ulaşımına katkı sunacağını belirtti:

-Böylece Beykoz’un İstanbul’un raylı sistemleriyle daha hızlı şekilde bağlantısını da sağlamış olacağız.

Çöpten 80 megavat elektrik üretiyoruz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na MİAD buluşmasında Marmara Denizi’ndeki “salya” sorununu sordum, şu yanıtı verdi:

-Marmara Denizi’ni ana kucağındaki bebek gibi düşünüp, öyle davranmalıyız. Çünkü, hareketsiz bir iç deniz. Üstelik başta İstanbul kenti olmak üzere Marmara’yı etkileyecek faktörler var.

Ardından çöp konusuna değindi:

-Silivri Seymen’e taşıdığımız çöp depolama merkezinde kurduğumuz enerji tesisiyle 80 megavat elektrik üretiyoruz.

3 katı atık yakma tesisine işaret etti:

-Odayeri’ndeki katık atık yakma tesisinin günlük 3 bin ton kapasitesi var. Habipler’de ve Anadolu yakasında da yine 3’er bin ton günlük kapasiteli katı atık yakma tesislerini devreye almak istiyoruz.

Yeme-içme tesislerinin atıklarına dikkat çekti:

-Bir biyomekanizasyon tesisi kuruyoruz. Temmuz ayında devreye girecek. Söz konusu atıklar işlenerek kompost gübreye dönüştürülecek.