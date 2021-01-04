Metropolis’ten haberler…

2 bin 300 yaşındaki Metropolis tarihe ışık tutmaya devam ediyor; Kayıp Hazineler’de sırada Milet testi var; İş Sanat’ta çevrimiçi Ocak etkinlikleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- 2 bin 300 yaşındaki antik kent, tarihe ışık tutmaya devam ediyor

Kazıları neredeyse 20 yıldır büyük bir dikkatle takip ediyorum. 15 defadan fazla ziyaret ettim, “Bir Arkeoloji Detektifinin Maceraları” kitabımda anlattım. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve katkılarıyla kazıların sürdüğü, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis antik kentinden söz ediyorum. Çalışmalar, 30. yılında tarihin sırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Ben ilk gittiğimde Recep Meriç Hoca’ydı kazı başkanı; halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında sürdürülüyor.

Kente adını Meter Gallesia adlı ana tanrıça vermiş. Bu nedenle de “Ana Tanrıça Kenti” olarak biliniyor. Bu seneki kazı çalışmalarında birbiriyle bağlantılı dört anıtsal yapı ortaya çıkarılmış. Bunlar, daha önce antik kentte hiçbir izi olmayan 4 sarnıç; 7 metrelik toprak dolgusunun altında bulunmuşlar. Geç Roma Dönemi’nde kentin su ihtiyacını karşılamak için kullanıldığı düşünülen sarnıçların neredeyse tamamen korunmuş durumda bulunması döneme dair önemli bilgi, bulgu ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıyor.

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- Kayıp Hazineler’de sırada Milet testi var

Paşabahçe Mağazaları, Anadolu topraklarında binlerce yıldır var olmuş, izinli veya izinsiz bir şekilde yurt dışına götürülmüş tarihi eserlere yer verdiği ‘Kayıp Hazineler’ koleksiyonuyla, bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Kayıp Hazineler Koleksiyonu’nda öne çıkan eserler arasında ‘Milet Testi’ yer alıyor.

- İş Sanat’ta çevrimiçi Ocak ayı

İş Sanat’ın Ocak ayındaki etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, 1 Ocak’ta “Yine de Güzeldir Yaşamak” başlıklı konserinde sahnesini sokak müzisyenleriyle paylaşmıştı. Türk Sanat Müziği’nin temsilcilerinden Dilek ve Derya Türkan 2 Ocak akşamı izleyicilerin karşısındaydı. Her iki etkinlik de İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

Trio Patara 8 Ocak’ta sahne alacak. 18 Ocak’taki dinletide Gülten Akın şiirleri var. Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta. “Bu Muhabbet Bitmez” projesiyle yöresel ezgileri 16 Ocak’ta. “Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat” caz konseri ise 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Okuma Tiyatrosu’nda; 6 Ocak’ta “Peer Gynt”, 13 Ocak’ta “Antonius ve Kleopatra” yer alacak.

İş Sanat Masal Tiyatrosu ise dünyaca ünlü klasik masalları minik sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 3 Ocak’ta “Rapunzel”, 10 Ocak’ta 80 Günde Devr-i Alem, 17 Ocak’ta Uyuyan Güzel ve 24 Ocak’ta Fındıkkıran saat 15.00’ten itibaren yayında olacak. Tüm masallar, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz seyredilebilecek.

- Dikkat! Dijital sergi için küratör aranıyor

British Council Türkiye’nin hayata geçirdiği, zaman ve mekândan bağımsız bir sanat deneyimi sunmayı hedefleyen “Duvarları Olmayan Müze”nin beşinci dijital sergisi eş-küratörlerini arıyor. Bu yıl Birleşik Krallık ve Türkiye’den küratörlerin başvurularının kabul edileceği açık çağrıya son başvuru tarihi 17 Ocak.

- Sanal Dedektifler sanat turunda!

İstanbul Modern, çocukları dijital platformlarda sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Müze, “Sanatçı ve Zamanı” sergisini çocuklara özel hazırlanan Sanal Dedektifler adlı eğitim programıyla gezdiriyor. TAİDER desteğiyle tüm çocuklarla ücretsiz olarak buluşan Sanal Dedektifler; sesli tur, soru ve bilgi kartları ile Sanatçıların İzinde etkinlik videolarından oluşuyor