Mevcut yapını iyileştiremiyorsan yeniden tasarla

Korona çekip gittiği günlere vardığımızda, geriye dönüp bakınca 2 tür yorum belirgin olacak; 1-eski anormale takılıp kaldım, 2-yeni normale geçiş için fırsat oldu… Şüphesiz birinci tür yorumu yapanlar, zararda olacaktır. Ancak virüsü uyaran kabul edip dönüşenler kazanacaktır.

Biliyoruz ki korona, ekonomileri kapatmakla kalmadı, mevcut yapıları da yeniden düşünmemizi sağladı. Neremiz çürük, hangi alanlar iyi ve neyi güncellemeliyiz neyi de yeniden tasarlamalıyız?

Bilgisayarı olanlar bilir. Zamanla sizin yazılımınız güncelleme (update) gerektirir, yaparsınız. Ancak bilgisayarınız yazılımı kaldırmadığı zaman, donanımınızı yükseltmeniz (upgrage) gerekecektir.

Salgın sürecinde pek çok güncelleme ihtiyacı doğdu… İsteklerimiz ile ihtiyaçlarımızı gözden geçirmemizi sağladı. Gördük ki bazı isteklerimiz abartı, bazı ihtiyaçlar ise sandığımızdan da önemliymiş.

İşletmelerimizde değer üretmeyen süreçleri fark ettik. Giderebildiklerimiz vardı fakat bazıları ancak yeniden yapılanmayla çözülebilecekti. Güncelle derken korona restorasyonunu, yükselt derken ise sil baştan tasarımı kastediyorum.

Günlük hayata dokunan yüzlerce kavram içinde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için dört dörtlük strateji önerim şudur: 1-korunasılar 2-güncellenesiler 3-yeniden tasarlanasılar ve 4-terkedilesiler. Peki, mevcut içinde hangisi, nereye giriyor? Buna, aklın ve yüreğin birlikte karar verecektir.

SENİ HAYATTA TUTAN SİSTEMİN GÜNCEL Mİ?

Mevcut yapı, gün gelir işlemez olur. Çünkü güncelleme ile yapılacakların bitmiştir. O halde sistemi yükseltmek gerekecektir. Salgın, bu fırsatı sundu bile... Kimimiz bunu yaptı çoğumuz ise umudunu zamana, aşıya, kadere bağladı.

Oysa hayati soru gayet nettir; “beni hayatta tutan, işletmemi yürüten işletim sistemim, Korona güncellemesi yaptı mı?”