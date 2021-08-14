Mevduat hesaplarında stopaj oranı

Zafer ÖZCİVAN

Ekonomist

Stopaj, devlet tarafından gelirden yapılan kesinti anlamına gelir. Başka bir ifade ile vergidir. Örneğin kira stopajı kiradan alınan vergidir. Banka mevduat hesaplarında da elde edilen faiz geliri üzerinden devlet belirli oranlarda stopaj kesintisi uygular. Uygulanan bu stopaj anapara üzerinden değil, tahakkuk eden faiz baz alınarak hesaplanır.

Ekonomide yaşanan konjonktür dalgalanmalarına göre mevduatlardan kesilen stopaj oranı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Ülkede paranın yönünü belirlemek, para dengesini sağlamak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel görevleri arasındadır. Ancak uygulanacak stopaj oranını Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemektedir.

Yukarıda bahsettiğim gibi ekonomik koşullar gereği TL ve döviz mevduatlarına uygulanan stopaj oranı belirli dönemlerde değişim gösterebilir. TL ve dövize olan talebi dengelemek, dövize veya TL ye olan talebi arttırmak veya azaltmak amacıyla oran belirlenir. Örneğin bir süreden bu yana dövizin yükselişi devam ettiğinden tasarrufçuyu TL ye yöneltmek amacıyla stopaj oranı düşürülmüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düşük stopaj uygulaması 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre;

Vadesi 6 aya kadar (6 Ay dahil) olan TL mevduat hesaplarından elde edilen gelirlerden: %5,

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olan TL mevduat hesaplarından elde edilen gelirlerden: %0,

olarak belirlenmiştir. Burada amaç tasarruf sahiplerini TL ye yönlendirerek dövize olan talebi düşürmek ve döviz fiyatlarının yükselmesine engel olmaktır.

Dövizin seyrine de kısaca göz atacak olursak; Uluslararası Para Fonu (IMF) pandemi nedeniyle üyesi olan ülkelere aldığı hibe kararından sonra Türkiye’ye geleceği kesinleşen yaklaşık 6,5 milyar dolar ve turizm bölgelerimizde yaşadığımız yangın facialarından önce yabancı ziyaretçilerden gelen döviz nedeniyle 8.27 TL ye kadar gerileyen dolar veya başka bir ifadeyle değer kazanan TL, temmuz ayı enflasyon oranının neredeyse politika faizine eşit çıkmasıyla birlikte tekrar yükselişe geçmiş bulunmaktadır.

Öte yandan ABD, pandemi dolayısıyla vatandaşlarına verdiği kredi desteğini geri alabilmek için detaylı bir işsizlik istatistiği uygulaması yapmaktadır. Yani salgında işsiz kalan vatandaşlarının yüzde kaçı tekrar işe başladı? İşe başlayan kişilerin gelirleri korona salgınından öncekine göre yüksek veya düşük mü kaldı gibi hesaplamalar yaparak Amerika Merkez Bankası (FED) verdiği desteği kademeli olarak azaltmayı planlamaktadır (tapering). İşte FED, kredi desteklerini azaltmaya başlayınca dolar değerlendireceğinden Dolar/TL kuru da yükselecektir. Dolayısıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ekonomisi kırılgan ülkeler bundan olumsuz yönde etkilenecektir.

Sürekli vurguladığım gibi bir ülkenin ekonomisi üretim miktarına bağlıdır. Ne kadar çok üretim yapılırsa o ülkenin ekonomik güven endeksi o kadar yüksek olacak ve yabancı yatırımcıları teşvik edecektir. Üretim ihracatı da arttıracak, uluslararası piyasalarda rekabet ortamı yaratacak, ülkeye döviz girdisi sağlayacak, vergi gelirlerini arttıracak, işsizliği önleyecektir.

Dövizin yükselmesi ihracatçı açısından iyi, ithalatçı açısından da aksi yönde olacaktır. İhracatçı sattığı malı TL cinsinden daha yüksek meblağ olarak tahsil edecek, ithalatçı ise TL cinsinden daha yüksek rakamla elde ettiği ürünü daha yüksek fiyatla satmak zorunda kalacaktır.

Bir diğer konu da, dövizin yükselmesi ihracatçıyı da maliyet açısından olumsuz etkileyecektir. Çünkü ülkemizde üretilen ürünlerin hammadde veya aramalı dediğimiz birtakım gereçlerin yaklaşık %40 ı ithal girdilerden oluşmaktadır. Bu da üretim maliyetinin artması ve ürün fiyatının yükselmesi demektir ve enflasyonun yükselmesine sebep olacaktır.

İşte yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi döviz kurlarının yükselmesi üretim maliyetlerinin yükselmesine sebep olacak, enflasyonu da körükleyecektir. Ekonomi yönetimi kur yükselişini önlemek için TL mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranlarını düşürme yoluna gitmiştir ve doğru bir yöntemdir. Çünkü tasarruf sahipleri doğal olarak en çok kendisine getiri sağlayan mevduatı seçecektir. Başka bir deyişle TL ye olan talep artacak, dövize olan talep düşecektir. (Ters dolarizasyon)

Para dengesini sağlamakla görevli olan TCMB, başka yöntemler de uygulayabilir. Örneğin döviz kurlarının yükselmesi durumunda eğer rezervi yeterli ise piyasaya döviz sürerek döviz bolluğu yaratmak suretiyle kurların düşmesini hedefleyebilir.

Dövizi düşürmenin en akılcı yolu T.C. Merkez Bankası’nın döviz rezervini arttırmak olmalıdır. Bunun için de yabancı yatırımcının ülkeye yatırım yapmasını sağlamak ve onların ülkeye döviz getirmesini sağlamaktır. Ancak bunun için ekonomik güven endeksinin optimal seviyede olması gerekecektir. Yani yabancı yatırımcı ülkenin ekonomisine güvenmelidir.

Ülkelerin ekonomik güven endeksi, uluslararası finans kurumları tarafından hesaplanır. Bir bankanın müşterisine kredi vermeden önce yaptığı finansal analizlere benzer. Standard and Poors, Moody’s, Fitch bunlardan bazılarıdır.