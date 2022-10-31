Mevsimlerden zeytin hasadı zamanı

Zeytin ve zeytinyağı bu topraklarda “Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye”

"Önde zeytin ağaçları, arkasında yâr / Sene 1946 / Mevsim / Sonbahar / Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim / Dalları neyleyim / Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyeyim" der "Sitem" şiirinde Bedri Rahmi Eyüboğlu. Çünkü, zeytin bir sevda öyküsü, bir tutkudur Nâzım Hikmet'in dizelerindeki gibi: "Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, / yetmişinde bile, meselâ, zeytin dikeceksin."

Bir kez daha zeytin hasadındayım. Yine Ayvalık’ta… Homeros’un İlyada’sının birebir akıp geçtiği Kazdağlarında. Zeytin ve zeytinyağı bu topraklarda “Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye” gelenekselleşen Komili Zeytin Hasadı’nın açılışında. İlkinden bu yana (pandemi dönemi hariç) aralıksız izlemeye, açılışlarını kaçırmamaya çalıştığım etkinlik, 25. kez düzenleniyor.

Zeytin, Ayvalık’ın yaşam biçimi; zeytinyağı vazgeçilmez lezzeti

Ayvalık’ta gastronomi turizmi de çok önemli. Çünkü gerek ilçede gerek Cunda'da çok lezzetli mezeler, harika zeytinyağlılar yapan, nefis balıklar sunan lokantalar var… Kullandıkları veya yöreden satın alacağınız zeytinyağları, “Ayvalık Zeytinyağı” coğrafi işaret taşıyor. Altın sarısı renkte, hoş kokulu, yüksek aromalı, kimyasal ve duyusal özellikleri çok iyi, nefaseti kuvvetli.

Komili Hasat Şenliği etkinliği Kasaba Özgün’deydi

Komili Hasat Şenliği etkinliği, Kasaba Özgün’deki zeytin tarlasında yapıldı. Zeytinler dalından toplandı, kurulan hasat sofrasında zeytinyağlı lezzetler yenildi… Üreticiler için doğumla başlayıp ölüme kadar giden, hayatlarının her safhasında olan; bizim gibi tüketiciler için ise yaşamımızdan hiç eksilmeyen bir şey zeytin… Her şeyin başı, desek yalan olmaz; çünkü zeytin, sağlık demek.

“Anıt zeytin ağacı haritamızı çıkaracağız”

Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa 25. Komili Zeytin Hasadı sırasında yaptığı konuşmada “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz Anıt Ağaç projemiz kapsamında yaşlı ağaçları kayıt altına alıyoruz. 2018 yılında başlayan projemiz kapsamında şu ana kadar Balıkesir Ayvalık ve Manisa’da bir kısmının tescili tamamlanmış bir kısmı da hâlâ prosedürü devam eden toplamda 310 ağacımız bulunuyor. Kanunen zeytin ağaçları kesilemiyor fakat maalesef sökülerek yerleri değiştirilebiliyor. Projemiz kapsamında anıt ağaçlar tescillendikten sonra yerleri değiştirilemiyor böylece koruma altına da alınmış oluyorlar. Bu sebeple de kültürün devamlılığı ve gelecek nesillere aktarımı açısından da projenin bizim için önemi çok çok büyük. Biz Komili olarak Türkiye’nin anıt zeytin ağacı haritasını çıkarmak istiyoruz. Bunun için de şimdi projemizin hedefinde tüm Türkiye bulunuyor” dedi.

Zeytinyağında rekolte rekoru kırılacak!

Hasat programının ikinci günü sabahı, Bunge-Komili Zeytinyağı Operasyon ve Tadım Müdürü Mehmet Cavlı ile sabah kahvaltısında sohbet ediyoruz, bir meslek duayeni olarak anlatıyor:

“Türkiye’nin son beş yıl ortalamasını 200 bin ton olarak hesaplarsak bu seneki rekoltenin 400 bin tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. İspanya ve İtalya’da rekolte düşüklükleri var. Bunu Türkiye’den dökme zeytinyağı ithalatı ile kapatacaklarını düşünüyorum. Yıllardır hep söylüyoruz ‘biz, dünyada Türk markası ile yerimizi almalıyız.’ Bu gerçekleşemediği için ürünün yüzde 90’ı ne yazık ki katma değersiz, dökme olarak ihraç edilecektir.”

Bu haberlerin ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

Adıyaman’da Kommagene Krallığı’nın sırları peşinde iz sürdüler

Tarih boyunca uyumun, barışın ve dengenin hüküm sürdüğü, binlerce yıllık gizemiyle dünyayı kendine hayran bırakan Kommagene Krallığı, coşkulu bir keşif şölenine ev sahipliği yaptı. “Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi” kapsamında kentte buluşan Türkiye’nin dört bir yanından sanatçılar, tarihçiler, yazarlar, turizmciler ve gastronomi şefleri; bölgenin eşsiz lezzetlerini, tarihi ve kültürel mirasını adım adım keşfetti.

Pladis’ten Afrodisias kazısına destek…

Kazı alanında, Roma döneminde hem adalet sarayı hem de ticaret merkezi olarak kullanılan “bazilika” adlı kamu binası ortaya çıkarılıyor. Milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilen bazilikanın bugüne dek gün ışığına çıkarılan kısımları arasında özellikle yapının ön yüzünde yer alan “tavan fiyat listesi” (narh listesi) dikkat çekiyor.

Gürol Sözen’den Kurtuluş Savaşı’na destansı yorum

Gürol Sözen’in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Anadolu uygarlıkları ve coğrafyasının kültürel mirasından esinlenerek yazdığı kapsamlı kitaplar, Anadolu uygarlıkları hakkında yapmış olduğu araştırmalar, belgesellerin sanatçı da bıraktığı izler bu kez farklı bir çalışma ile karşımıza çıkıyor. Gürol Sözen’in konusu: Kurtuluş Savaşı’nın destansı yorumu.

İstanbul Bienali ve Koç Holding’den İstanbul’a yeni armağan

Ayşe Erkmen’in Haliç’in esrarengiz ve hareketli yapısından yola çıkarak ürettiği Haliç Haliç’te adlı eseri Fatih semtinde, Balat Hastanesi ile Balat Vapur İskelesi arasında yer alan Akşemsettin Parkı’na yerleştirildi.