Meyve/sebze fiyatını, 2 ayda “yüzde 60” artıran…

Potansiyelimizi etkin/optimal (en yüksek faydayı sağlayacak) şekilde değerlendi­rebilmek için:

Potansiyelimizi, artılarımızı, eksilerimizi, eksikliklerimizi ve açıklarımızı bilmemiz;

Ve izlenecek yolu, bu “doğru bilgiler” ışı­ğında çizmemiz gerekiyor…

***

Dün enflasyon verileri geldi…

Son yıllardaki gelenek değişmedi;

Ve gıda ve alkolsüz içeceklerde ki fiyat artışı, yine dikkat çekti…

***

Gıda fiyatlarındaki aylık artış, TÜİK’e göre, yüzde 8.72 olarak gerçekleşti…

Gıda fiyatlarında gerçekleşen yüzde 34.55’lik yıllık artış ise, genel enflasyon seviyesine yakınlığı nedeniyle teselli verdi…

***

Nisan ayı başında da mart ayı verilerini ya­yımlanmış, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 1.8 olarak gerçekleştiği, verilere yansımıştı…

1 Mart tarihinden 1 Mayıs tarihine kadar olan 2 aylık artış ise yüzde 10.75 olarak he­saplandı…

***

Birkaç tarım ürününün hal liste fiyatla­rına baktım…

Ve 2 aylık fiyatları karşılaştırdım…

***

1 Mart tarihinde, konvansiyonel yöntem­lerle üretilen havucun kilosu 9 liraymış…

1 Mayıs tarihinde 14.4 liradan alıcı bul­muş…

2 aylık fiyat artışı: Yüzde 62…

1 Mart tarihinde, konvansiyonel yöntem­lerle üretilen karnabaharın kilosu 12 liray­mış…

1 Mayıs tarihinde 18.81 liradan alıcı bul­muş…

2 aylık fiyat artışı: Yüzde 64…

1 Mart tarihinde, konvansiyonel yöntem­lerle üretilen limonun kilosu 39 liraymış…

1 Mayıs tarihinde 54.4 liradan alıcı bul­muş…

2 aylık fiyat artışı: Yüzde 40…

1 Mart tarihinde, konvansiyonel yöntem­lerle üretilen brokolinin kilosu 31 liray­mış…

1 Mayıs tarihinde 49 liradan alıcı bulmuş…

2 aylık fiyat artışı: Yüzde 63…

1 Mart tarihinde, konvansiyonel yöntem­lerle üretilen cherry domatesin kilosu 61 liraymış…

1 Mayıs tarihinde 89 liradan alıcı bulmuş…

2 aylık fiyat artışı: Yüzde 45…

VELHASIL

Başta tarımsal ve hayvansal ürünler ol­mak üzere gıda ürünlerinde gerçekleşen aylık yüzde 1, yüzde 2’lik fiyat artışları:

Arzdaki/üretimdeki/ticaretteki prob­lemler hakkında fikir veriyordu…

Üzerine titrenecek, odağı/öncelikleri de­ğiştirecek önemli bir sorunumuzu, altını çizerek anlatıyordu…

***

Doğru bilgi/veri:

Sorunu net olarak ortaya koyması nede­niyle, normal şartlarda “sorunsuz yarın­lar” için aracıdır;

Yani, doğru planlamanın, doğru yatırım­ların, kaynakları etkin kullanabilmenin de aracı; açıkları kapatabilmenin ilacıdır… Ama...