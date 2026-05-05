Meyve/sebze fiyatını, 2 ayda “yüzde 60” artıran…
Potansiyelimizi etkin/optimal (en yüksek faydayı sağlayacak) şekilde değerlendirebilmek için:
Potansiyelimizi, artılarımızı, eksilerimizi, eksikliklerimizi ve açıklarımızı bilmemiz;
Ve izlenecek yolu, bu “doğru bilgiler” ışığında çizmemiz gerekiyor…
***
Dün enflasyon verileri geldi…
Son yıllardaki gelenek değişmedi;
Ve gıda ve alkolsüz içeceklerde ki fiyat artışı, yine dikkat çekti…
***
Gıda fiyatlarındaki aylık artış, TÜİK’e göre, yüzde 8.72 olarak gerçekleşti…
Gıda fiyatlarında gerçekleşen yüzde 34.55’lik yıllık artış ise, genel enflasyon seviyesine yakınlığı nedeniyle teselli verdi…
***
Nisan ayı başında da mart ayı verilerini yayımlanmış, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 1.8 olarak gerçekleştiği, verilere yansımıştı…
1 Mart tarihinden 1 Mayıs tarihine kadar olan 2 aylık artış ise yüzde 10.75 olarak hesaplandı…
***
Birkaç tarım ürününün hal liste fiyatlarına baktım…
Ve 2 aylık fiyatları karşılaştırdım…
***
1 Mart tarihinde, konvansiyonel yöntemlerle üretilen havucun kilosu 9 liraymış…
1 Mayıs tarihinde 14.4 liradan alıcı bulmuş…
2 aylık fiyat artışı: Yüzde 62…
1 Mart tarihinde, konvansiyonel yöntemlerle üretilen karnabaharın kilosu 12 liraymış…
1 Mayıs tarihinde 18.81 liradan alıcı bulmuş…
2 aylık fiyat artışı: Yüzde 64…
1 Mart tarihinde, konvansiyonel yöntemlerle üretilen limonun kilosu 39 liraymış…
1 Mayıs tarihinde 54.4 liradan alıcı bulmuş…
2 aylık fiyat artışı: Yüzde 40…
1 Mart tarihinde, konvansiyonel yöntemlerle üretilen brokolinin kilosu 31 liraymış…
1 Mayıs tarihinde 49 liradan alıcı bulmuş…
2 aylık fiyat artışı: Yüzde 63…
1 Mart tarihinde, konvansiyonel yöntemlerle üretilen cherry domatesin kilosu 61 liraymış…
1 Mayıs tarihinde 89 liradan alıcı bulmuş…
2 aylık fiyat artışı: Yüzde 45…
VELHASIL
Başta tarımsal ve hayvansal ürünler olmak üzere gıda ürünlerinde gerçekleşen aylık yüzde 1, yüzde 2’lik fiyat artışları:
Arzdaki/üretimdeki/ticaretteki problemler hakkında fikir veriyordu…
Üzerine titrenecek, odağı/öncelikleri değiştirecek önemli bir sorunumuzu, altını çizerek anlatıyordu…
***
Doğru bilgi/veri:
Sorunu net olarak ortaya koyması nedeniyle, normal şartlarda “sorunsuz yarınlar” için aracıdır;
Yani, doğru planlamanın, doğru yatırımların, kaynakları etkin kullanabilmenin de aracı; açıkları kapatabilmenin ilacıdır… Ama...
|Borsa
|14.369,61
|-0,51 %
|Dolar
|45,2100
|0,05 %
|Euro
|52,8986
|0,14 %
|Euro/Dolar
|1,1692
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.623,20
|-0,62 %
|Altın (ONS)
|4.522,54
|-2,00 %
|Brent
|112,32
|4,38 %