MHP, bölge istişare toplantılarına başlıyor      

MHP, "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" konseptiyle 9 ilde bölge istişare toplantıları yapacak.

Bölge istişare toplantılarının açılışı 4 Eylül Cumartesi günü Afyonkarahisar’da yapılacak. 5 Eylül’de Bursa’da başlayacak ilk bölge istişare toplantısının ardından Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara’da toplantılar gerçekleştirilecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, toplantılarda, TBMM çalışmaları, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı iç ve dış gündem konularının ele alınacağını açıkladı.

Meclis çalışmalarıyla ilgili üzerinde durulacak konuların başında yeni anayasa hazırlıklarıyla Cumhur İttifakı bünyesinde bu hususta sağlanan mutabakat ve konunun Meclis gündemine getirilmesinin yer aldığını kaydeden Yalçın, “Cumhur İttifakı 2023 vizyonu ve o tarihte yapılacak seçimler için devam edecek olmakla birlikte, bu siyasi mutabakatın Türkiye’nin bütün 21. yüzyılı kapsayacak küresel hedefler doğrultusunda sürdürülmesi hususu üzerinde durulacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye’nin yeni bir yönetim modeline geçtiğini belirten Yalçın, “Türkiye’nin bölgesel ve küresel hedeflerine doğru istikrarlı bir siyasi yapılanmayla yürüyebilmesi açısından yeni yönetim modelinin sürdürülebilir ve kalıcı olması önem taşımaktadır. Bu bağlamda istişare toplantılarımızda, yürütmeye hız kazandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mevcut işleyişi ve yeni yapısal düzenlemeler ele alınacaktır. Türkiye’nin, içeride ve dışarıda bazı sorunlarla karşı karşıya bulunduğu kamuoyunun malumudur. İç siyasetten ekonomiye, sosyal konulardan dış politikaya kadar Türkiye gündemini işgal eden önemli hususlar, mevcut sorunların çözümünde yürütme organına sağladığı güven ve istikrarla yapıcı işlev gören Cumhur İttifakı bağlamında değerlendirilecektir” açıklaması yaptı.

Ümit Özdağ 26 Ağustos’ta partisini kuruyor

İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte, ‘Ayyıldız Hareketi’ni başlatan Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 26 Ağustos’ta partisini kuracak.

İYİ Parti'nin kurucularından olan Özdağ, Atatürk çizgisindeki milliyetçilerin tasfiye edildiği, parti içinde FETÖ iltisaklılarla hareket edildiği iddiaları ile geçen mart ayında parti ile yollarını ayırmıştı.

Bir süredir yurt gezilerini sürdüren Özdağ, Ayyıldız Hareketi’nin partileşeceği tarihi Türklerin Anadolu’ya girişinin 950’nci, Büyük Taarruz’un 99’ncu yılı olan 26 Ağustos olarak açıkladı.