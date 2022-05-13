MHP, CHP’nin birinci çıktığı ilçelerde yeniden sahaya iniyor

CHP’nin son genel seçimlerde birinci çıktığı 132 ilçede Şubat ayında başlattığı Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu - Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının ilk bölümünü tamamlayan MHP, ‘Anlatma ve Aydınlatma’ toplantılarında ikinci aşamaya geçiyor. MHP, 18 Şubat 2022 tarihinde İzmir Bayraklı’da başlattığı ve Ramazan ayı nedeniyle ara verdiği “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu - Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları”nı 13 Mayıs’ta tekrar başlatacak. Bu kapsamda önümüzdeki haftadan itibaren 25 ilçeyi daha kapsayan toplantılar yapılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, “CHP tezgâhında üretilen 2023 model 6+1 siyasi kreasyonunun Okyanus ötesindeki tasarımcısının kripto niyet ve hesapları milletimizle paylaşılmıştır. Bütün ülkeleri etkisi altına alan küresel ekonomik krize rağmen Türkiye’nin gösterdiği direnç ve dayanıklılık karşısında düşmanlarımız bile takdirlerini gizleyemezken; CHP şakirdi koro, ülkede panik ve ümitsizlik havası yaymak için çaba sarf etmektedir. 6+1 korosu, arkasında millet iradesinin bulunduğu Cumhur İttifakı aleyhindeki algı çalışmalarını da bütün hızıyla sürdürmektedir. Türk seçmeninin geleneksel eğilimlerini dönüştürmek amacıyla kamuoyu araştırma şirketlerine ve zillet yanlısı medyaya yüz milyonlarca lira kaynak aktarılmıştır.2023 Seçimlerine şimdiden büyük bir ciddiyet ve sorumlulukla hazırlanan MHP; her zamanki gibi sahada vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüle faaliyetlerini sürdürecektir” dedi.

DEVA Partisi: Yangına benzinle gidiliyor

Ekonomi gündemini ‘yangına benzinle gidiliyor’ sözleriyle değerlendiren DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, yüksek enflasyon ortamında açıklanan konut finansmanı paketinin konut fiyatlarını daha da artıracağını belirtti. Çanakcı, “Kronik yüksek enflasyon ortamında bu tür kredi adımları konut fiyatlarını daha da şişirir. Bu da dar gelirlilerin konut sahibi olmasını daha da zorlaştırır. Servet dağılımını daha da bozar. Bitmeyen beton aşkı ve sakat yaklaşım sorunları çözmüyor. Tam aksine derinleştiriyor” dedi.

İşsizlik verilerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çanakçı, ikisi de devlet kurumu olan TÜİK’in ve İŞKUR’un açıkladığı veriler arasındaki fark bulunduğuna dikkat çekti. Çanakçı, “İşsiz sayısı İŞKUR’a göre 971 bin artarken, TÜİK’e göre 354 bin azalmış. Fark 1,3 milyon. Artık söze ve rakamlara ihtiyaç yok. TÜİK’e göre mart ayında dar tanımlı işsizlik yüzde 11,5’e, geniş işsizlik ise yüzde 22,7’ye çıktı. Makyajlı verilere göre bile 3,9 milyon dar tanımlı, 8,5 milyon gerçek işsiz var“ dedi. “