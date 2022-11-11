MHP esnaf için yeni destek programı istedi

MHP ‘ekonominin barometresi’ olarak tanımladığı esnaf ve sanatkâr kesimini güçlendirecek yeni destek programlarının uygulamaya konulmasını istedi.

Esnafa dönük talepler, Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı tarafından dile getirildi. Kalaycı’nın önerileri arasında, iş yeri kiralarındaki yüksek artışın önüne geçilmesi için konutlarda yapılan yüzde 25’lik sınırlamanın iş yerleri için de getirilmesi yer aldı.

Esnafın korunması amacıyla sık sık gündeme getirilen ancak bugüne kadar adım atılmayan AVM ve zincir marketlerin şehir merkezinde açtıkları şubelerin esnaf açısından yarattığı sıkıntıya dikkat çeken Kalaycı, bu sorunun rekabet koşullarını bozmayacak şekilde kurallara bağlanması gerektiğini dile getirdi.

Kalaycı, piyasadaki fahiş fiyat artışları, üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki farkın yüksekliğine de dikkat çekerek, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlere, vergi müfettişlerinin de aktif biçimde dâhil edilmesini önerdi. Kalaycı, uzun zamandır gündemde olan Hal Kanunu’nun bir an önce yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Kalaycı, “Piyasa ekonomisi anlayışına uygun olarak tüketicilerin piyasayı gözetebilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması gerekmektedir. Yine, bağımsız bir piyasa gözetim ve denetim kurulunun kurulması suretiyle, farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir “ diye konuştu.

Destekler piyasa koşulları çerçevesinde gözden geçirilmeli

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Aksu, esnaf ve sanatkârın faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla istihdamı da artıracak kredi, vergi, prim ve benzeri teşvikler verilerek ekonomiye yeni girişimcilerin kazandırılması gerektiğini belirtti.

Aksu, “Bu amaçla esnafımıza yönelik desteklerin piyasa şartları dikkate alınarak süreklilik içerisinde gözden geçirilmesini gerekli görmekteyiz. Ayrıca, esnaf ve sanatkârımızı sıkıntıya sokan AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezlerinde şube açmaları yeni kurallara bağlanması, esnaf ve sanatkârların çoğunluğunu oluşturduğu KOBİ'lerin rekabete ayak uydurabilmesi için güçlendirilmesi ve girişimci sayısının artırılması gerekmektedir” dedi.