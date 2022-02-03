MHP,  hafta sonu kampa giriyor

MHP, 4-6 Şubat’ta Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla kampa girecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2023 yılında yapılacak, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık kapsamında, 2021 yılından bu yana sürdürülen faaliyet programlarının 2022 yılında da hız kesmeden devam edeceğini belirterek, “Bu kapsamda ilk olarak Kızılcahamam'da 4-6 Şubat’ta MYK ve MDK üyeleri ile milletvekillerinin, 11-13 Şubat günlerinde de il başkanlarının katılacağı toplantılar yapılacak” dedi.

Yalçın, önümüzdeki dönem için de “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” teması altında yeni bir faaliyet takvimi planlandıklarını kaydetti. Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’nın özellikle Doğu Akdeniz ve Ege bölgesindeki ilçelerde yoğunlaşacağını ifade eden Yalçın, bu kapsamdaki ilk toplantının 18 Şubat Cuma günü İzmir’in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada “Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, devletin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik çağrısı içermektedir. Toplantılarda, Türkiye’yi ve özellikle de siyaseti yeniden dizayn ederek meşru yönetimi değiştirmek isteyen küresel emperyalizmin çıkarları doğrultusunda hareket eden arızalı muhalefete karşı partimizce bayrak açıldığı ilan edilecektir. Millî iradenin 2023’te bir kez daha tecellisi yolunda milletimiz, MHP’de ve bu iradeyi temsil eden Cumhur İttifakının siyasi bayrağı altında toplanmaya davet edilecektir” dedi.

CHP ‘Türkiye Sağlık Forumu’ düzenleyecek

CHP’nin sağlık politikalarını belirlemek için 5 Mart 2022’de Ankara’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Türkiye Sağlık Forumu düzenleyecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Demokratik ve kapsayıcı yeni bir sağlık politikasını inşa etmemize rehber olacağına inandığımız temel politika metnimizi oluşturmak üzere sağlık alanının tüm bileşenleri ile Türkiye Sağlık Forumu’nu gerçekleştireceğiz” dedi.

CHP’nin sağlık politikalarının belirleneceği Sağlık Forumu’na, tüm sağlık alanlarındaki uzmanlar, sivil toplum örgütleri, aktif meslek icracıları katılacak. Forum hakkında bilgi veren CHP’li İlgezdi, “Sağlık hizmetlerinin üretimini, sunumunu, finansmanını ve ulaşılabilirliğini katılımcı bir anlayışla değerlendirerek, mevcut sistemi sosyal adalet ve temel hak boyutlarıyla yeniden şekillendirmek adına bu forumu düzenliyoruz” dedi.