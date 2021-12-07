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MHP "İl İl Anadolu” toplantılarını tamamladı

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

MHP, 30 Ekim’de “Adım Adım 2023 – İl İl Anadolu” teması ile başlattığı toplantıları tamamladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 81 ilde gerçekleştirilen toplantıları değerlendirdiği açıklamasında, “Önümüzdeki dönemde, hastalıklı parlamenter sistemi şoklayarak sedyede gezdirme gayretlerini boşa çıkarmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dinamiklerinin kamilen oluşturulmasına odaklanılacaktır” dedi.

Yapılan toplantılarda siyasi yelpazenin her dilimindeki vatandaşlarla yakından temasa geçildiğini belirten Yalçın, “Zillet ittifakının güven vermeyen, kavgacı ve şedit siyaset tarzınınsa Anadolu’da karşılığının olmadığı müşahede edilmiştir. Halkın; küresel dinamiklerden kaynaklanan mevcut sorunların çözümü için iktidara destek vermeyi sürdürdüğü; sıkıntıların, gerek hükümetçe atılmakta olan kararlı adımlarla, gerekse Cumhur İttifakının tutarlı, temkinli ve soğukkanlı tutumuyla giderilebileceğine olan inancın devam ettiği ortaya çıkmıştır. CHP ve yancıları tarafından Türkiye’nin geçici sorunlarını istismara dönük kaos çığırtkanlığına prim verilmediği, milletimizin kuru gürültüye pabuç bırakmaya niyeti olmadığı memnuniyetle anlaşılmıştır” açıklaması yaptı.

Düzenlenen temalı toplantılar ve halkla bire bir temaslarla kamuoyunun nabzını yoklama fırsatı da bulduklarını kaydeden Yalçın, toplum mühendisliğiyle MHP’nin oylarını gerçek rakamların çok altında göstererek seçmen eğilimlerini başka partilere akıtmak isteyen fonlanmış ve ideolojik bazı anketlerin aksine, MHP’ye yönelik teveccühün belirgin surette arttığını tespit etkilerini söyledi.

“Dolardaki artışın KOBİ’lere maliyeti 80 milyar lira“

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, KOBİ’lerin yaklaşık 17,2 milyar dolarlık döviz kredisi borcu bulunduğunu belirterek, son üç ayda dolardaki artışın KOBİ’lere maliyetinin 80 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bulut, “KOBİ’lerin bu borcunun 54,9 milyar liralık kısmını, zamanında ödenmedikleri için bankalar tarafından takibe alınan krediler oluşturuyor. 289 bin KOBİ bankaların takibinde bulunuyor” dedi.

Dolar kurundaki artışın küçük ve orta ölçekli işletmeleri vurduğunu kaydeden Bulut, KOBİ’lerin bankalara olan borçlarının bu yılın ilk 10 aylık döneminde 111,7 milyar lira artarak 1 trilyon 18 milyar liraya kadar yükseldiğini belirtti.

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