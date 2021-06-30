MHP Lideri Bahçeli  ’üniversite sınavını kaldırılsın’ çağırısı yaptı

Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi iddiaları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren ve Twitter mesajıyla gençleri galeyana getirdiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım” çağrısı yaptı. Bahçeli, üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı geldiğini belirterek, önerisini, “İlköğretim ve ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda yapılacak olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği ve adaleti gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır” şeklinde açıkladı.

Devlet Bahçeli, Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumalarına ilişkin haberleri hatırlatarak Kılıçdaroğlu’nu gençlerden özür dilemeye çağırdı. AB Zirvesi’nde Türkiye’nin yine ihmal edildiğine de dikkat çeken Bahçeli, Türkiye başlığı altında kabul edilen kararların beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

AB ile ilişkilerin düğümlendiğini ifade eden Bahçeli, “AB’ye üyeliğimiz oldu oldu, olmazsa kendi yol haritamızı kendimiz çizeriz, kendi söküğümüz kendimiz dikeriz, başkent Ankara’nın kriterleriyle insanlık aleminde biz de varız demeyi sürdürürüz” dedi.

“Bizim çocuklarımız için değil”

Bahçeli’nin üniversite sınavlarının kaldırılmasını istediği açıklamasına Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, ”Güzel ama benim Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavı kaldırıldı. Kötü haber bizim çocuklarımız için değil” diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi gerektiğini belirterek,” Bu paraları kesmeyin, işsizlik patlar. Türkiye çok daha büyük sorunla karşı karşıya kalabilir” dedi.

Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin de “Müteahhitlere sesleniyorum, bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum, bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bürokratlara söylüyorum, imza atanların burnundan fitil fitil getireceğim. Tank-palet fabrikasını söke söke Katarlılardan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Söke söke Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına götüreceğim” dedi.

“Kapatma davası korku davasıdır”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerine açılan kapatma davasının korku ve korkaklık davası olduğunu belirterek, “Mahkeme kararı ne olursa olsun HDP fikriyatıyla ve halkların ortak mücadelesiyle her gün yeniden bu düzene karşı mücadeleyi sürdürecek. Elimizde bir tek toplu iğne bile kalsa o toplu iğnelerle yeni yol açacağız. İstedikleri kadar dava açsınlar, her türlü oyunu sahneye koysunlar, bunların miladı doldu” dedi.