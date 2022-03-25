MHP: Seçim Kanunu değişikliği muhalefet cephesinde hesapları alt üst etti

Meclis Anayasa Komisyonundan geçen seçim kanunu değişiklik teklifi siyasetin gündemine oturdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yapılan değişikliğin Millet İttifakı cephesinde mevcut konumların tekrar gözden geçirilmesine neden olduğunu belirtti. “Cumhur İttifakı karşısında saf tutan partiler açısından ortalık toz duman, işler karışık, durum vahimdir” diyen Yalçın, teklifin Millet İttifakı cephesinde ezberleri bozduğunu, kafaları karıştırdığını, 2023'te Cumhur İttifakı’nı devirme rüyasındaki muhalefet cephesinin hesaplarını altüst ettiğini söyledi.

Kimliğini CHP’ye teslim ederek bu partinin listesinden girmeye cesaret edebilen parti başkanlarını ve üyelerini engelleyecek hiçbir yasa maddesi bulunmadığını ifade eden Yalçın, “Mamafih CHP’nin kendi sınırlı kontenjanlarını bu uğurda heba etme lüksünü, bundan böyle göze alamayacağı da bir hakikattir. CHP dışındaki küçük partilerin birkaçının bir araya gelerek şanslarını yüzde 7 barajını aşabilecek bir birliktelikte denemeleri ihtimali mevcuttur. Ancak kumar oynamaktan, fincanla zar atmaktan farksız olan böylesi bir birlikteliğin riskleri çok yüksektir. Küçük partilerin seçmenleri, adaylarının bir diğer partinin çatısı altında sandığa gitmesinden memnun kalmayacaktır. Son aşamada kararsızların oylarının büyük partilerde yoğunlaşması ihtimali karşısında, yeni bir ittifakın götürüsü getirisinden yüksek olacaktır. Hatta bu macera bir hezimete yol açabilecektir. Diğer taraftan küçük partilerin genel başkanlarıyla kurmaylarının, CHP veya İP listesinden aday olmaları ayrı bir handikap oluşturacaktır. Bu durum, her iki tarafta da liste karmaşasına ve tepkilere zemin hazırlayacaktır. İttifak arayışları ve listeler üzerinden şimdiden zillet cephesinde başlayan ikili ve çoklu pazarlıklar, 2023’te uğrayacakları hezimetin erken habercisi gibidir” dedi.

“AK Parti’nin kazdığı kuyuya düşmesini zevkle takip edeceğiz”

Seçim kanununu AYM’ye taşıyıp taşımayacaklarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, “Genel Kurul aşamasında dilimiz döndüğünce haklı tespitlerimizi söyleyeceğiz, önergelerimizi vereceğiz. Seçimin yöntemini Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyiz, çünkü AK Parti’nin kazdığı kuyuya düşmesini zevkle takip edeceğiz. Hangi yöntemlerle hesaplarlarsa hesaplasınlar, bu seçimi kazanacağımızı biliyoruz” dedi.

Özel, seçim kurullarına yaptıkları müdahalenin Anayasa’ya açıkça aykırı olduğuna dikkat çekerek, bu maddeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi.