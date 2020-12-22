MHP’den kadın, çocuk istismarına karşı TCK’da düzenleme teklifi

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk kadın, çocuk ve boşanmış eski eşe karşı işlenen istismar, şiddet, yaralama, cinayet ve diğer suçlarda Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan cezaların ağırlaştırılması için kanun teklifi verdi.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda 3 kat arttığına ve cinsel suçların yüzde 46'sının çocuklara karşı işlendiğine dikkat çeken Öztürk, son 20 yılda 15 yaşın altında cinsel istismara uğratılarak doğum yapan çocuk sayısının 15 bin 937 olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Öztürk, TCK’da bu suçlara yönelik her ne kadar bazı ceza ve yaptırımlar bulunsa da mağduriyeti gidermediğini ifade etti. Öztürk’ün verdiği yasa teklifinde TCK’de ‘Kasten Adam Öldürme’ ile ‘Kasten Yaralama’ başlığındaki maddelere ‘eski eş’ de eklenerek ceza kapsamı içine alındı. ‘Eziyet’ başlıklı maddeye hem ‘eski eş’, hem ‘çocuk’ eklenerek bu alanda yaşanan mağduriyetin giderilmesi için düzenleme yapıldı. Teklifte, TCK’deki ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ başlıklı maddede de değişiklik öngörülürken eski eş ve çocuğa karşı işlenen bu suç kapsam içine alındı. Öztürk’ün verdiği yasa teklifinde kadına karşı şiddet meydana gelmeden önce şiddeti önlemek için kadının hukuki hak arama yolları ile ilgili karar verme sürecinde mali kaygılarının azaltılarak, yargılama giderleri, karşı taraf vekâlet ücreti ve avans giderleri yönünden şiddet mağduruna destek sağlanması yönünde düzenlemeler de bulunuyor. Öztürk, “Mağdur kadın genellikle mahkeme masrafları ve diğer masrafları düşünerek, şiddet öncesinde veya şiddetin emareleri ortaya çıktığında, bu mali yük nedeniyle çekingen kalmakta ve şiddete katlanmaktadır” dedi.

ÇEVRİM İÇİ ÇOCUK İSTİSMARI

Öztürk, teklifle TCK’deki ‘müstehcenlik’ başlıklı 226’ncı maddede yapılan değişiklikle özellikle sosyal medya ve internet ortamında çocuk istismarı ve çocukların cinsel içeriklerinin kullanımının cezalarının artırıldığını belirtti. Tüm dünyada hızla yayılan ve yeni bir suç olarak tanımlanan ‘Çevrim İçi Çocuk İstismarı’na karşı TCK’de düzenleme yapıldığını belirten Öztürk, TCK’de bulunmayan ve yeni ihdas edilecek bu düzenleme ile Türkiye’nin taraf olduğu 2007 yılında İspanya’da imzalanan Lanzarote Sözleşmesi’nin öngördüğü yasal düzenlemeyi de karşılanmış olacağına dikkat çekti.