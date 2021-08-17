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  4. MHP’den Kılıçdaroğlu’na ‘Afgan göçü’ yanıtı

MHP’den Kılıçdaroğlu’na ‘Afgan göçü’ yanıtı

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afgan göçüne ilişkin olarak “Bahçeli’nin hiç sesinin çıkmaması sığınmacıları kabul ettiğinin itirafıdır. Erdoğan’ın her söylediğini emir komuta zinciri içinde yerine getiriyor” sözlerine MHP’den yanıt geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Kılıçdaroğlu’nun tutarsız, seviyesiz ve suistimal odaklı siyaset anlayışı ile hareket ettiğini, söylemlerinin çözülmesi imkansız bir çelişkiler yumağı olduğunu belirterek,  “6 Mart 2021 tarihli TV konuşmasında "Bahçeli, Erdoğan'ı bir anlamda teslim almış durumda. Erdoğan kendi koltuğundan korkuyor. Koltuğunu korumak için de dayandığı tek kişi Sayın Bahçeli" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,  dün attığı twitlerde “Bahçeli, Erdoğan’ın her söylediğini emir komuta zinciri içinde yerine getiriyor” diyebilmektedir” dedi.

“CHP Genel Başkanı’nın durup durup “MHP’li kardeşlerime sesleniyorum, Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum” tarzında ucube çıkışlar yaptığını  söyleyen  Büyükataman, “Sayın Genel Başkanımızın Türkgün gazetesine verdiği tarihî mülakatta düzensiz Afgan göçü ve Suriyeli geçici sığınmacılara yönelik söylediği sözler ortada iken Sayın Genel Başkanımızı sessiz kalmakla suçlayıp camiamızın değerli mensuplarına seslenmeye yeltenen bu zatın yalana olan aşkı vatan aşkının çok ama çok ötesindedir” açıklaması yaptı.

MHP’den fonlanan medya kuruluşları için yasa teklifi

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı’nın Türkiye’de fonladığı medya kuruluşlarının listesini yayımlamasıyla yaşanan “ Fonlama etik mi? “ tartışmalarının ardından MHP yasal düzenleme için ilk adımı attı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk; yurtdışı kaynaklardan fonlanan, kamuoyunu yönlendirmeye ve etkilemeyi amaçlayan faaliyetlerin denetim altına alınması için  yasa teklifi verdi.  

Teklife göre, bir yabancı merkez temsilcisi olarak internet ve sosyal medya mecraları dahil herhangi bir basılı, görsel veya işitsel mecrada habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu gibi bilgi aktarımı faaliyetlerinde bulunmak isteyenler söz konusu temsilcilik ilişkisinin başlamasından itibaren 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına başvurarak yabancı merkez temsilcisi siciline kayıt yaptıracaklar.

Kanuna aykırı olarak bir yabancı merkez temsilciliği yürüten kişilere, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına kadar para cezası ile veya bunlardan biri ile cezalandırılacak.

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