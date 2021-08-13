MHP'li Büyükataman, ABD'li senatörlerin mektubuna tepki gösterdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan ABD'li 27 senatörün Türk SİHA'larının bölgeyi istikrarsızlaştırdığını iddia eden mektubuna tepki geldi. ABD’li senatörlerin, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’e yazdığı mektupta "Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların, dünyanın birçok bölgesinde istikrarsızlığa sebep olduğunu ve ABD'nin çıkarlarını, müttefik ve partnerlerini tehdit ettiği" yönünde iddialara yer verdiklerini kaydeden Büyükataman, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Kafkasya'da etkin bir şekilde rol almasını, sınırlarının dibinde kurulmak istenen terör koridorunu yerle bir etmesini, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında hakimiyet kurmasını istemiyoruz' diyemeyen senatörler, bu yaşananları istikrarsızlık olarak tanımlayarak gerçek niyetlerini ortaya koymuştur. Bununla birlikte ABD, müttefiklerini ve partnerlerini terör örgütleri arasından seçmeye devam ettiği müddetçe ABD'nin partnerlerine çokça zarar vereceğimiz doğrudur” dedi.

Türkiye’nin ABD’nin kan gölüne çevirdiği bir Orta Doğu ülkesi olmadığını kaydeden Büyükataman, “Türkiye ne üreteceğine, ne üretmeyeceğine karar verebilecek bir ülkedir. Bu kararı verirken kirli ilişki ağlarının ortasında bulunan ABD’li senatörlerden akıl alacak değildir. ABD’li senatörler önce kendi ülkesinin ürettiği silahlarla alınan milyonlarca Müslüman’ın canının hesabını vererek temizlensin; ardından zaten terör örgütlerine ve Türk düşmanlarına hayat hakkı tanımayan Sİ- HA’lar için Türkiye’ye teşekkür mektubu kaleme alacaklardır” açıklaması yaptı.

Fındık rekoltesi yüksek gösterildi

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, levant kalite kabuklu fındığın kilosu için 26,5 TL, Giresun fındığının kilosu için 27 TL olarak dile getirdiği fiyatların üreticiyi memnun edecek fiyatlar olmadığını belirterek, bu fiyatın İtalyan firmaları memnun edecek bir fiyat olduğunu söyledi. Fındık maliyetlerinin ortada olduğunu kaydeden Usta, “Fındıkta kullanılan ilaç, gübre gibi maddelerde yüzde 200’e yakın fiyat artışı varken; toplam fiyatlar da geçen yıla göre en az yüzde 30 artmışken; kurdaki artış da yüzde 30’un üzerindeyken fındığa yüzde 20’lik bir artış vermek, Türk çiftçisinin aklıyla alay etmektir. Yine fındığın kaymağını yabancılar yiyecektir” dedi. Usta, Tarım Bakanlığının rekolte tahminlerine göre fındık üretiminin geçen yıla göre azaldığını fakat araya ihracatçıların girdiğini, rekolteyle oynandığını ve fındık rekoltesinin yüksek gösterilerek fiyatın düşük tutulmaya çalışıldığını söyledi.