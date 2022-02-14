MHP’li Yalçın: Yedisi bir yerde dediğimiz muhalefet korosunun kirli çoraplarını ortaya dökeceğiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirilen İl Başkanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 18 Şubat’ta İzmir’in Bayraklı içesinden başlayıp ilk etapta 125 ilçe ve altı ilde “Adım Adım 2023 - İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” temalı çalışmalara ağırlık vereceklerini, daha sonraki süreçte ise bu toplantıları ülke genelinde gerçekleştireceklerini açıkladı.

Öncelikli hedeflerinin sahada muhalefetin yıkıcı siyasi faaliyetlerini millete anlatmak olduğunu kaydeden Yalçın, “CHP’nin kendini güçlü saydığı il ve ilçelerde milletimizle buluşup dertleşecek, yedisi bir yerde dediğimiz muhalefet korosunun kirli çoraplarını ortaya dökeceğiz. CHP’nin, suret-i haktan görünerek tezgâhladığı siyasi oyunların iç yüzünü millete anlatacağız. CHP’nin gizli gündemini açık edecek, PKK’nın siyasi temsilcisi olan HDP ile şeffaf bir ortaklıktan kaçınsa da fiilen kaderdaşlık etmesinin sebeplerini bütün çıplaklığıyla gözler önüne sereceğiz. Zillet ittifakının arkasındaki küresel güçlerin bulunduğu gerçeğini hafızalara kazıyacağız. Başını ABD’nin çektiği Batılı ülkelerin; neden halk iradesine rağmen Türkiye’de yönetim değişikliği istediğini, halk iradesiyle iş başına gelen iktidarı ve Cumhur İttifakı’nın gücünü hazmedemeyip niçin zillet cephesini desteklediğini bıkıp usanmadan halka izah edeceğiz” dedi.

CHP’nin topluma karamsarlık, ümitsizlik aşılama çabası içerisinde olduğunu belirten Yalçın, “Zillet ittifakı ve yancıları bir taraftan da siyasi çıkar masasında alfabetik sırayla mı, oy oranına göre mi oturacakları; kimin pastadan ne kadar pay alacağı derdindedir. Zillet ittifakı aksı etrafında dönen gaflet ve dalalet içerisindeki muhalefet; 6'lı, 7'li hesapları uğruna Türkiye'nin iç ve dış dinamikleriyle küresel hedeflerini görmezden gelmektedir. Bilhassa siyasi ihanetin iki öncü atlısı olan CHP ve İP, geleceklerini HDP’ye raptetmişlerdir. İki yol arkadaşı, her ne kadar gizlemeye çalışsalar da HDP’yi siyasi ortaklığa taşımak için sabırsızlanmaktadır” değerlendirmesi yaptı.

Seçim Kanunu ele alındı

Geçen hafta MYK üyelerinin, bu hafta il başkanlarının katılımıyla yapılan toplantılarda, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığını belirten Yalçın, 2023'te yapılacak seçimlere hazırlık mahiyetinde yürütülecek siyasi faaliyetler üzerinde durulduğunu belirtti. Seçim Kanunu'nda öngörülen değişiklikler, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun program ve çalışmaları ile ekonomik gelişmeler konusunda sunumlar yapıldığı bilgisini verdi.