Michelin’li şef Kazakov ile Bodrum’da

Şef Kazakov: Mesleğimizde yetenek sadece yüzde beş, gerisi çalışkanlık

Be Premium Bodrum Hotel Notias Restaurant’da 1 Ağustos’a kadar imza tabaklarını sunan Şef Anatoly Kazakov dünyaca ünlü Rus şeflerden, bir Michelin sahibi. 2014'ten beri Moskova'nın popüler restoranlarından Selfie’nin şefi. Selfie, 2017 yılında ilk kez "Dünyanın En iyi 50 Restoranı" sıralamasına girmiş. Tadım menüsünü deneyimlediğimiz akşamın ertesi sabahı buluşuyor ve sohbet ediyoruz. Restoranına niçin Selfie adını verdiğini merak ediyorum “Selfie’nin anlamı, İngilizce ‘kendine bakmak’ teriminden geliyor… Biz, sadece fotoğraf çekme anlamında değil, kendine, içine bakmak anlamında kullanıyoruz” diyor. Kazakov, “Belki yetenek açısından en sıradan aşçıyım (!) ama her zaman bilgiye aç, çalışmaya hep hazır oldum. Bizim mesleğimizde yetenek sadece yüzde beş, gerisi çalışkanlık” diye anlatıyor.

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Borusan Sanat yeni sezon için yine dopdolu bir program hazırladı

Borusan Sanat yeni sezonda müzikseverlere klasik müzikten caza, dünya müziğinden deneysel müziğe kadar uzanan geniş yelpazede bir program sunacak. BİFO konserlerinde; Jan Mráček (keman), Carlo Tenan (şef), Gürer Aykal (şef), Joonas Ahonen (piyano), Daniel Behle (tenor), Thomas Rösner (şef), Gautier Capuçon (viyolonsel), Sascha Goetzel (şef), Carolyn Kuan (şef), Tine Thıng Helseth (trompet), Valeriy Sokolov (keman), Karel Deseure (şef), Ludovic Morlot (şef), Alena Baeva (keman), James Judd (şef), Güher & Süher Pekinel (piyano), Manuel Blanco (trompet), Emilia Hoving (şef), Chloe Ji-Yeong Mun (piyano), Igudesman & Joo (keman ve piyano), Denis Kozhukhin (piyano), Lina González-Granados (şef), Marlis Petersen (soprano), Fatma Said (soprano) ile aynı sahneyi paylaşacak.

Yusuf Taktak ‘yaZaman’ sergisi ile 27 Temmuz’da Flamm Bodrum’da

Bodrum Göltürkbük’ünde yer alan Flamm Bodrum, Galeri Binyıl tarafından düzenlenen ‘yaZaman’ adlı Yusuf Taktak kişisel sergisini ağırlıyor. Taktak’ın yeni eserlerini sergileyeceği etkinlik, 27 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gezilebilecek.

Tekfen Filarmoni’nin pandemide kaydettiği ‘Dance’ albümü dijital platformlarda

Dünya barışına müziğin birleştirici gücü ile katkı sunmak amacıyla kurulan Tekfen Filarmoni, klasik müzik severlere farklı çalışmalarından örnekler sunduğu albüm kayıtları ile de ulaşıyor. Tekfen Filarmoni bu kez seyircilerinden ayrı kaldığı pandemi döneminde kaydedilen “Dance” adını verdiği albümüyle kutlamalar yapmaya duyulan özleme dikkat çekiyor ve neşe içinde bir arada olmanın önemine vurgu yapıyor.

Zorlu Açık Hava Sineması’nda bu hafta

Zorlu Center, bu yıl Atelier Gelarto dondurma sponsorluğunda sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı. Bu kapsamda kara komedi türündeki ‘Büyük Budapeşte Oteli’ 26 Temmuz Salı, en çok izlenen filmler arasında yer alan ‘Interstellar (Yıldızlararası)’ 28 Temmuz Perşembe akşamı sinemaseverlerle buluşacak.

Turkcell’in ‘Yıldızlı Geceler’ konserleri başlıyor

Turkcell Vadi’de gerçekleştirilecek etkinlik serisi, 29 Temmuz’da Candan Erçetin konseriyle başlayacak ve 7 Ağustos’ta Sertab Erener konseriyle sona erecek. Art arda 10 konserin yapılacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç ve Kenan Doğulu müzik severlere keyif dolu anlar yaşatacak.

TEGV, 27 yılda 3 milyon çocuğa ulaştı

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) ulaştığı çocuk sayısı 3 milyonu geçti. 27 yılda 90 bini aşkın gönüllünün desteğiyle çocukları nitelikli eğitim desteği sağlayan TEGV, Türkiye genelinde 24 ilde, kendisine ait 8 Eğitim Parkı, 29 Öğrenim Birimi,18 Ateşböceği Öğrenim Birimi ve uzaktan eğitim içerikleriyle çocuklarla buluşuyor.