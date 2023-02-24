Microsoft onay peşinde

Teknoloji dünyasının en büyük satın alma hamlesi. Toplam 68.7 milyar dolarlık bir teklif. Microsoft, oyun dünyasındaki hakimiyetini pekiştirmek için geçen sene ocak ayında Call of Duty, World of Warcraft ve diğer oyunların sahibi Activision Blizzard’ı satın almak için teklif sundu. Mali boyutu ile dünyanın en büyük satınalma hamlelerinden birisi olan birleşme, teknoloji dünyasının ise şimdiye kadar gördüğü en büyük satın almak olacak. Gerçekleşirse. Ben de bu teklifi duyduğum zaman herkes gibi şaşırmıştım. Ancak rekabet açısından bu satınalmanın gerçekleşemeyebileceğini, önünde engeller olduğunu daha ilk gün söylemiştim.

ABD mahkemeye verdi

ABD’nin rekabet otoritesi FTC (Federal Trade Commission) bu satınalmayı ilk günden beri ciddi olarak inceliyor. Bir tarafta Sony ve Playstation bir tarafta Microsoft ve Xbox oyun konsolu var. Ayrıca, Microsoft işletim sistemi çalıştıran PC’lerde de Microsoft’un bir hakimiyeti var. Dünyanın en çok oynanan oyunları olan Call of Duty ve World of Warcraft’ın, pazarın hakim oyuncularından Microsoft’un tekeline girmesi rekabet açısından sorun yaratıyor. Kaldı ki FTC zaten aralık ayın sonunda bu birleşmeyi mahkeme taşıdı. Davanın görüşülmesine Ağustos ayında başlanması bekleniyor.

AB ve Birleşik Krallık uyarı yaptı

Avrupa Birliği ise bu konuyla ilgili Kasım ayında Microsoft’a bir uyarı yaparak konu hakkındaki çekincelerini dile getirmişti. Birleşik Krallık rekabet otoritesi CMA ise konuyu henüz görüşmeye başlamadı ama konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda bu anlaşmanın Birleşik Krallık’taki kullanıcılar için daha yüksek fiyatlar, daha kısıtlı seçenek ve daha az yenilik olabileceği yönünde çekincelerini iletmişti.

Microsoft ısrarcı

Microsoft, dünyanın en büyük pazarlarındaki rekabet otoritelerinin bu direnişine ve zorlamalarına karşılık bu işin sonuçlanması için ısrarcı. Bu hafta içerisinde, Microsoft Başkan Yardımcısı Brad Smith, hem Nintendo ile hem de Nvidia ile 10 yıl süreli, uzun soluklu işbirliklerini duyurdu. Bu anlaşmalar ile hem Microsoft Xbox oyunları hem de Activision Blizzard’ın oyunları her iki platformda da kullanıcılar ile buluşabilecek.

Nvidia’nın GeForce Now platformu ve Nintendo’nun konsollorı ile Microsoft, oyunlarını 150 milyon cihaza daha açıyor. Rekabet otoritelerinin konuyu ince eleyip sık dokuduğu bu ortamda Microsoft, bu hamle ile “Bu satınalma rekabeti engelleyen bir durum değil.

Görüyorsunuz, ben zaten pazardaki rakiplerimin ve onların kullanıcılarının da sahip olduğum tüm oyunlara erişebilmesi için elimden geleni yapıyorum” mesajı vermeye çalışıyor gibi. Ayrıca, Brad Smith, iki anlaşmanın duyurusunu yaparken, oyun konsolu pazarında Sony’nin hakim durumda olduğunu da iddia etti.

Global olarak Sony’nin yüzde 70, Microsoft’un yüzde 30, Avrupa’da ise Sony’nin yüzde 80, Microsoft’un yüzde 20 pazar payına sahip olduğunu söyleyen Smith, Japonya’da ise Sony’nin yüzde 96 pazar payı olduğunu iddia etti. Microsoft, bu veriler ile de zaten pazarda bir hakim durum olduğunu, bu satınalmanın pazara denge getirebileceğini göstermeye çalışıyor. Microsoft’un bu hamlesi, önümüzdeki günlerde AB ve Birleşik Krallık’ta görüşülecek bu satınalma işleminin onaylanmasında yardımcı olabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.