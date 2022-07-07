“Migros’tan geleceğe yazılmış mektup”

Saygın araştırmalara göre sürdürülebilirlikte ilk 10 firma arasında yer alan Migros, tüm ekosistemini dahil ederek belirlediği 2030 ve 2050 hedeflerini içeren ve gıda perakende sektöründe bir ilk olan Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort’un raporla ilgili yorumları şöyle: “Migros olarak, bugüne kadar hep geleceğin kapısını araladık. Sürdürülebilir büyümeyi, topluma katkı sağlamayı, inovatif çözümlerle sektörümüzde dönüşüm yaratmayı, gezegenimizin ve kaynaklarımızın korunması için sorumluluk almayı ilke edindik. Bu yıl sürdürülebilirlik raporumuzu, gıda perakende sektöründe bir ilk olarak ‘Entegre Rapor’ formatında hazırladık. Bu rapor geleceğe yazılmış bir mektuptur.”

Perakende sektörünün ilk Entegre Raporu

Migros’un “Migros İyi Gelecek Planı” çerçevesinde hazırladığı, ulusal ve uluslararası platformlarda yürütülen tüm çalışmaların yer aldığı raporda, karbon salımının 2030 yılına kadar mutlak yüzde 42 oranında azaltılması hedefleniyor.

Tort, bu yüzyılda bilime dayalı hedeflerle küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılmasının dünya için önemli olduğunu ve bu doğrultuda Migros’un karbon ayak izini azaltma hedefinde çıtayı yükselttiğine dikkat çekiyor. Tort, Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nda öne çıkan somut hedefleri şöyle sıralıyor: “2030 yılına kadar, 2020’ye kıyasla Kapsam 1 (gaz kaçağı kaynaklı) ve Kapsam 2 (elektrik tüketimi kaynaklı) karbon salımımızı mutlak olarak yüzde 42 azaltmayı hedefledik. Karbon net sıfır hedefi yolunda somut adımlarla ilerliyoruz. Bilime dayalı bu hedef için patenti Migros’a ait olan sulu soğutma sistemi ile gaz kullanımının azaltılması ve elektrik tasarrufu sağlayacak uygulamaları yaygınlaştıracağız.”

Sürdürülebilirlikte Türkiye’nin ilk 10 firması arasında

Tort, Migros’un BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 8 yıl üst üste yer alan tek perakendeci olduğunun da altını çiziyor ve şu bilgileri veriyor: “CDP’de üç kez İklim Liderleri, bir kez Su Liderleri arasında yer aldık. Saygın araştırma raporlarında Migros sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin ilk 10 firması arasında yer alıyor. Hepimizin olumsuz etkilerini yaşadığı iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pek çok kooperatifle çalışarak üreticinin pazarda güçlenmesine destek veriyoruz. 2030 yılına kadar satış metrekaresi başına su tüketimini yüzde 10 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Öncülük ettiğimiz İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kapsamında bugüne kadar toplam 1 milyon ton İTU’lu meyve – sebze tedarik ettik. Bu yıl tedarik tonajımızı yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Rejeneratif tarım ve tarımsal ürünlerin karbon emisyonlarının azaltılması adına çalışmalara başladık. Yerelde üretilen ürünlerin yakın bölgelerdeki mağazalarımızda satışını önceliklendiriyor, aynı zamanda karbon salımını azaltıyor ve pek çok kooperatifle çalışarak küçük üreticilerin pazarda güçlenmesine destek veriyor uz. Kadın kooperatiflerine verdiğimiz özel eğitimler sayesinde de üretim standartlarını yükseltmelerini sağlıyor, ürünlerini mağazalarımızda satışa sunmalarına geniş imkan yaratıyoruz.”

Hedef her mağazada en az 1 kadın yönetici

Tort, “2030 yılına kadar gıda imha oranımızı yüzde 50 azaltacağız. Son 3 yılda yüzde 22’lik bir azalma sağlayarak hedefimizi neredeyse yarıladık” derken, şu yorumları yapıyor: “Gıda israfıyla mücadele için Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yürütülen ‘10x20x30’ girişimine 23 tedarikçimiz ile birlikte dahil olduk. İş Dünyası Plastik Girişimi’ne katılarak 2023’e kadar 493 ton plastik atığı önlemeyi taahhüt ettik ve ilk yılda 247 ton atığı engelledik. Poşetsiz Alışveriş Hareketimizi başlattık. Ayrıca, toplumun her kesiminde olduğu gibi şirketimiz içinde de toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen adımlarımızı sürdürdük. Yöneticilerde kadın oranını artırma hedefimizi yüzde 35 olarak yukarı yönlü güncelledik. Her mağazamızda en az 1 kadın yöneticimizin olmasını amaçlıyoruz.”