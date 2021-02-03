Mihaliç ve Ezine’de dünyada olmayan 250 bakteri bulduk

Sütaş’ın Ar-Ge’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Arat, Bingöl Entegre Tesisi turunun makine montajı süren fabrika bölümünde üretimle ilgili şu mesajı verdi:

- Maksimum hijyen, minimum fire...

Ardından makineleri ve üretim bantlarını işaret etti:

- İlk kez bu fabrikamızda yerli süt seperatörleri kullanıyoruz.

Makine ve üretim bantlarının markalarına baktım, yerli sayısının çoğunlukta olduğunu gördüm. Bingöl fabrikasındaki yerlilik oranını sorduk. Arat yanıtladı:

- Burada yerli makine oranımız yüzde 60’ı buldu.

20 yıldır yerli makine üretimini desteklediklerini belirtti:

- Makine üreticileriyle birlikte çalışıp, yerlilik oranımızı azami düzeye çıkarmayı hedefledik. Yerli makine kullanımımız yüzde 60’ı da aşacak.

Peynir makinelerinin önündeyken yeni çeşit planlarını paylaştı:

- Burada Bingöl serisi peynir üretmeyi planlıyoruz. Ar-Ge’deki arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyor.

Murat ARAT

Peynir mayalarını Sütaş’a özel olarak yurt dışında ürettirdiklerini anlatınca sorduk:

- Türkiye’de peynir mayası üretiminiz yok mu?

Şu yanıtı verdi:

- Halen mayaları yurt dışından getiriyoruz.

Bunun üzerine Haziran 2019’da Bezmialem Üniversitesi’nin Beykoz’daki Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü ziyaretimi anımsadım.

Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Serdar Uysal, endüstriyel enzimlerle ilgili şu bilgiyi vermişti:

- Türkiye, yılda 150 milyon dolarlık endüstriyel enzim ithal ediyor. Yoğurttan peynire birçok üründe kullanılan endüstriyel enzimler ithal ediliyor. Ben de endüstriyel enzim geliştirmek üzere çalışıyorum.

Bezmialem Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki enzim geliştirme çalışmaları geçen yıl haziran ayında Livyzm fabrikasının açılışına kadar uzandı.

Murat Arat’a Bezmialem Üniversitesi’nin endüstriyel enzim üretim çalışmalarını anlattım. Bunun üzerine kendi çalışmalarını paylaştı:

- Ar-Ge’deki arkadaşlarımız Mihaliç Peyniri ile Ezine Peyniri üzerinde çalışırken, dünyada bugüne kadar buluşu gerçekleşmemiş 250 farklı bakteri saptadılar. O bakterileri Sütaş adına register (kayıt) ettik.

Meslek büyüğüm Artun Ünsal’ın Yapı Kredi Yayınları’ndan 1997’de çıkan “Süt Uyuyunca” kitabını ilk gördüğümde ülkemizdeki peynir çeşitliliğinin, zenginliğinin farkına varmıştım.

Sütaş’ın Ar-Ge Merkezi’nin çalışmalarıyla Mihaliç Peyniri ve Ezine Peyniri’ndeki 250 farklı bakterinin yeni saptanması, peynir konusunda alınacak çok yol olduğunu gösteriyor...

Üniversite, mezuniyet için ‘LinkedIn Learning’ ve ‘edX’ belgesi isteyecek

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin aradı:

- Online eğitimler ve yetkinlikler konusunda önemli bir adım attık. Uluslararası sertifikasyon için “LinkedIn Learning” ve “edX” ile anlaşma imzaladık.

Anlaşmanın öğrencilerine sağladığı olanaklara değindi:

- Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca profesyonel gelişim ve kişisel yetkinlikler anlamında 15 bini aşkın eğitim materyali bulunan “LinkedIn Learning'e sınırsız erişim sağlayacak.

Prof. Dr. Muhammed Şahin

Öğrencilerin alacakları sertifikaların ücretlerini MEF Üniversitesinin karşılayacağını bildirdi:

- MEF'liler meslekleriyle ya da sektörleriyle ilgili “edX”ten ve “LinkedIn”den alacakları dersleri mezuniyetlerine saydırabilecekler.

Bu anlaşmayla ilgili hedeflerinin altını çizdi:

- Öğrencilerimizin sektörlerdeki hızlı değişimleri ve dünyanın dijital dönüşüm dinamiklerini yönetebilecek hale gelmelerini hedefliyoruz.

Anlaşmanın ardından getirdikleri zorunluluğa da dikkat çekti:

- MEF Üniversitesi öğrencileri, en az bir “edX” sertifikası ve en az 20 “LinkedIn” sertifikası ile mezun olacak.

Sertifikalarla ilgili şu mesajı verdi:

- MEF'liler, mezun olduklarında uluslararası sertifikaları özgeçmişlerine ekleyerek aranan nitelik kazanacak ve fark yaratacak.

"Linkedin"le benzeri anlaşmalara imza atan üniversite ve kurumlardan örnekler sıraladı:

- MEF, “LinkedIn”in Harvard, Oxford, Cambridge ve Toronto gibi dünyanın önemli üniversiteleri, HP, Lego, Allianz gibi büyük şirketlerin benzeri anlaşmaya imza attı.

Eğitim platformu ”edX"le ilgili de şu örnekleri aktardı:

- “edX”le ise Mercedes-Benz, Goldman Sachs ve Hilton'un benzeri anlaşmaya imza atmış olduk.

“Linkedin Learning" ve "edX"in MEF öğrencileri için "uzaktan eğitim" döneminin önemli kazançları olacağı anlaşılıyor...

Bingöl’de küçükbaş hayvan varlığına da katkımız olacak

Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel, Bingöl’deki fabrikada küçükbaş hayvan sütünün de işleneceğini bildirdi.

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, koyun ve keçi sütünün peynire lezzet kattığını belirtti:

- Bingöl'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin birlikleriyle görüşmeler yapıyoruz. Şimdilik üretimleri yeterli görünmüyor. Süt üretimlerini artırırlarsa biz alım yapmaya hazırız.

İşini ‘aşk’la yapacaksın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri’nde konuşurken arkasındaki panoya döndü:

- Sütaş’ın Aşkı, Türkiye Aşkı...

Bakanlıkta farklı birimlerdeki ekiple sohbet toplantıları düzenlediğini belirtti:

- Geçenlerde Bakanlık'ta görevli çay servisi yapan arkadaşları topladım. Sohbet ettim. Kendileriyle en güzel çay demleme metodu üzerine konuştuk.

Ardından ekledi:

- Hangi iş olursa olsun, insanın işini “aşk”la yapması çok önemli.