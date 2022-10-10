Mihrîcana Riya Çandê Ya Sûrê

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan davet etti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Diyarbakır’a gittim:

Sur Kültür Yolu Festivali / Mihrîcana Riya Çandê Ya Sûr’e

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi & Güney Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Selda Çiçek Veske ile festival kapsamındaki etkinliklerin açılışına katıldım.

Bakan Ersoy, açılış konuşmasında ve etkinlikleri izlerken şu mesajı verdi:

- Kültür yolları, tarihle şimdiki zaman arasında bağ kuran, yeni kuşakları ait oldukları medeniyetle buluşturan, geleneği geleceğe taşıyan geçitlerdir. Bu yüzden bu kadim topraklar aşinadır keşiflere, tanışmalara, karşılaştırmalara, kaynaşmalara, paylaşımlara.

Türkiye’nin dünyada bu kadar geniş çapta kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren ender ülkelerden biri olduğunu belirtti:

- Evet, ülkemiz doğal güzelliklerle dolu, turistler için çok cazip beldelere sahip. Ancak, kültürden gastronomiye kadar birçok çeşitli cazibe alanları da yaratmalıyız ki büyük hedeflerimize rahatça ulaşabilelim.

Festivallerin gerçekleştiği kentlerde 7’den 70’e toplumun her kesimini kültür ve sanatla, sanatçılarla buluşturduklarını kaydetti:

- Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye’mizi tanıttığımız yeni dilimiz olacak. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya’da yapılan festivalleri İzmir ve Adana’dan başlamak üzere dalga dalga bütün ülkeye yayacağız.

Şu noktanın altını çizdi:

- Festivaller sona erse de festival ruhu kalıcı olacak ve kültür sanat yatırımları, projeleri devam edecek.

“Sur Kültür Yolu Festivali”ne işaret etti:

- Festival 16 Ekim’e kadar devam edecek. 2 binden fazla sanatçı ve 600’ü aşkın etkinlikle Diyarbakırlılar ve çevre illerden gelecek sanatseverlerle buluşacak.

Dengbej’den Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserine, Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkılardan Eyvan gecelerine kadar tüm değerlerin festivalde yer aldığını bildirip, bazı sanatçıları sıraladı:

- Yavuz Bingöl-Bedri Ayseli, Oğuzhan Koç, Zara, Murat Dalkılıç, Zeynep Bastık, Yüksek Sadakat Grubu, Ziynet Sali. Ayrıca Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ.

Bakan Ersoy, festival kapsamındaki şu sergilerin açılışını gerçekleştirdi:

İç Kale Meydanı: Siyah Beyaz Diyarbakır Fotoğraf Sergisi

Siyah Beyaz Diyarbakır Fotoğraf Sergisi Arkeoloji Müzesi: Diyarbakır Kazı İzleri Sergisi

Diyarbakır Kazı İzleri Sergisi Saint George Sanat Merkezi: Refik Anadol ’un Rönesans Dreams Dijital Enstalasyonu, Türkiye Jokey Kulübü Sergisi

’un Rönesans Dreams Dijital Enstalasyonu, Türkiye Jokey Kulübü Sergisi Tematik Müze: Diyarbakır Arkeolojik ve İslam Eserleri Sergisi

Diyarbakır Arkeolojik ve İslam Eserleri Sergisi Keçi Burcu: Devrim Erbil ’in Renkler ve Teknikler Sergisi

’in Renkler ve Teknikler Sergisi Mesudiye Medresesi: Diyarbakır Uleması ve Eserleri Sergisi

Diyarbakır Uleması ve Eserleri Sergisi Surp Giragos Kilisesi: İtalyan Ressamlar Sergisi, Ustaların Gözüyle Fotoğraf Sergisi

İtalyan Ressamlar Sergisi, Ustaların Gözüyle Fotoğraf Sergisi Keldani Kilisesi: İsmail Acar Sergisi ve Çağdaş Sanat Sergisi.

Ersoy, festivallerin kentlerin turizmine katkısına dikkat çekti:

- Eylül ayında gerçekleşen “Troya Kültür Yolu Festivali” dolu dolu programıyla büyük ilgi gördü. Festival etkinliklerini 300 binden fazla sanatsever izledi.

Ardından ekledi:

- Şehirlerimizi marka yapmak istiyorsak, turizmde rekabetçi olmak istiyorsak, rakip ülkelerden ayrışmak istiyorsak bunu arkeolojik değerlerimizle, kültürel özelliklerimizle, gastronomi alanındaki farklılıklarımızla yapabiliriz.

Çanakkale örneği, “Kültür Yolu Festivalleri”nin kentlerde yarattığı canlılığı ortaya koyuyor…

Bunun turizme katkısını görmek, ölçmek için biraz zaman gerekiyor…

Festivallerin amacı şehirleri parlatmak

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır Dergisi Sur Kültür Yolu Festivali Özel Sayısı’nda şu mesajı verdi:

- Festivallerin bizatihi amacı şehirleri parlatmaktır. Şehir ismini zikrederek yanına kültür, sanat kelimesini koymakla aslında toplum hayatının muhtemel dinamiğine dikkat çekmiş oluyoruz.

Toplumları diğerlerinden ayıranın kültür olduğunun altını çizdi:

- O halde “Sur Kültür Yolu” dediğimiz anda aslında bir şehrin kültürünü sanatçılar aracılığıyla var etmekten bahsediyoruz. Yani, bütün topluma, dünyaya, “Gelin, buradaki güzellikleri görün” demiş oluyoruz.

Kültür ve sanatın turizmi besleyen bir alan olduğunu kaydetti:

- Kültür Yolu Festivalleri ile bir taraftan o bölgenin kültür ve sanat değerlerini herkesin ulaşabileceği bir yere taşıyoruz, bir taraftan da kalıcı eserler yaratıyoruz. “Sur Kültür Yolu Festivali” de Diyarbakır’a kalıcı değerler üreten bir yaklaşımdır.

Diyar-ı Nebi-Tü Ser Sera Ser Çawa, Ya Muhammed Mustafa

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Oya Eronat’la birlikte Kurşunlu Camii Meydanı’na gittik.

Meydanda kurulan sahnede anonsu Halil Necipoğlu yaptı:

- Diyar-ı Nebi-Tü Ser Sera Ser Çawa, Ya Muhammed Mustafa…

Ardından ekledi:

- Grup Tillo ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Türkçe-Kürtçe mevlid okuyacak.

Müzik eşliğinde okunan Türkçe-Kürtçe mevlidi, 4 bin kişi ile birlikte izledik.

Dengbêj dinletisi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraberindekilerin “Sur Kültür Yolu Festivali” kapsamında uğradığı mekanlardan biri de “Dengbêj Evi” oldu.

Dengbêjler, Bakan ve beraberindekilere dinletilerinden örnekler sundu.

10 günde 30 günlük iş hacmi ortaya çıktı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi & Güney Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi, Diyarbakır’daki Wyndham Garden Otel’in sahibi-işletmecisi aileden Selda Çiçek Veske’ye sordu:

- Diyarbakır’daki otellerde doluluk durumu nedir?

Veske yanıtladı:

- Çok şükür doluluk şu anda iyi.

Bunun üzerine bana döndü:

- “Troya Kültür Yolu Festivali” Çanakkale’de turizm sezonunu uzatan etki yaptı. Oradaki oteller, restoranlar 10 günde 30 günlük iş yaptı.