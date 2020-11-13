Mikrocu Bakan…
15 Aralık 2017…
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile sohbet ediyoruz…
Projeleri sıralarken, bir cümlesi dikkat çekiciydi: “Nitelikli insan altyapısına sahip değilseniz, istediğiniz kadar uğraşın, başaramazsınız…”
★ ★ ★
Ekonomiye kazandırılabilen “doğal kaynaklarımızdan” sağlanan geliri…
İsraf etmeden…
Atıl bıraktığımız “doğal kaynakları” ekonomiye kazandırmak için kullanmak…
Ve…
Bu yolla büyümek/zenginleşmek/ kalkınmak…
★ ★ ★
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)…
Bu zincirin “verimlilik temeliyle” planlanması için vardı…
Ama…
Planlamalarda, siyasetin “popülist kararları” dikkate alınmaya başlanmıştı…
Bırakın potansiyelin harekete geçirilmesini, ekonomiye kazandırılan doğal kaynakların da atıl kalmasının/ israfın önü açılmıştı…
★ ★ ★
Binlerce örnekten biri: “DPT, siyasi baskıyla, Muş’ta OSB yapımı için kaynak ayırmış…
Trilyonlarca lira para harcanmış…
Muş’un su ve tarım potansiyeli harekete geçirilebilecekken, “verimli topraklara fabrika kurulsun” denmiş…!
Onlarcası gibi Muş’taki “yüzlerce dönümlük” OSB’ye 4-5 firma çekilebilmişti…”
★ ★ ★
6 Ocak 2007…
Çukurova Kalkınma Ajansı açılışı için Adana’ya gidiyorduk ve heyette DPT Müsteşar Yardımcısı Lütfi Elvan’da vardı…
Heyecanlıydı…
DPT’de ezber bozacak, Kalkınma Ajansları Modeli’nin mimarlarındandı…
Anlattı: “Her kentte, bölgeyi iyi bilenler tarafından potansiyel ve kapasite analizleri yapılacak…
Bu bilgiler ışığında kaynak dağılımı sağlanacak…
Bu sayede israf önlenmiş, atıl potansiyel de kazanılmış olacak…”
VELHASIL…
“Şirket/kurum yöneticileri: Potansiyeli görebilmeli…
Çok daha önemlisi: Potansiyelin nasıl harekete geçirilebileceğini; İsrafın değil, verimliliğin/ tasarrufun kapısını açacak modelleri; Makro (enflasyon, büyüme, işsizlik…) verilerin, mikro (bireysel/ şirket üretimi/verimliliği, eğitim, Ar-Ge…) atılımlarla düzelebileceğini, bilmeli…”
Şans: Yeni Ekonomi Bakanı, yıllardır “mikro ekonomiyle” ilgili…