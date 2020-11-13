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Mikrocu Bakan…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

15 Aralık 2017…

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile sohbet ediyoruz…

Projeleri sıralarken, bir cümlesi dikkat çekiciydi: “Nitelikli insan altyapısına sahip değilseniz, istediğiniz kadar uğraşın, başaramazsınız…”

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Ekonomiye kazandırılabilen “doğal kaynaklarımızdan” sağlanan geliri…

İsraf etmeden…

Atıl bıraktığımız “doğal kaynakları” ekonomiye kazandırmak için kullanmak…

Ve…

Bu yolla büyümek/zenginleşmek/ kalkınmak…

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Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)…

Bu zincirin “verimlilik temeliyle” planlanması için vardı…

Ama…

Planlamalarda, siyasetin “popülist kararları” dikkate alınmaya başlanmıştı…

Bırakın potansiyelin harekete geçirilmesini, ekonomiye kazandırılan doğal kaynakların da atıl kalmasının/ israfın önü açılmıştı…

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Binlerce örnekten biri: “DPT, siyasi baskıyla, Muş’ta OSB yapımı için kaynak ayırmış…

Trilyonlarca lira para harcanmış…

Muş’un su ve tarım potansiyeli harekete geçirilebilecekken, “verimli topraklara fabrika kurulsun” denmiş…!

Onlarcası gibi Muş’taki “yüzlerce dönümlük” OSB’ye 4-5 firma çekilebilmişti…”

★ ★ ★

6 Ocak 2007…

Çukurova Kalkınma Ajansı açılışı için Adana’ya gidiyorduk ve heyette DPT Müsteşar Yardımcısı Lütfi Elvan’da vardı…

Heyecanlıydı…

DPT’de ezber bozacak, Kalkınma Ajansları Modeli’nin mimarlarındandı…

Anlattı: “Her kentte, bölgeyi iyi bilenler tarafından potansiyel ve kapasite analizleri yapılacak…

Bu bilgiler ışığında kaynak dağılımı sağlanacak…

Bu sayede israf önlenmiş, atıl potansiyel de kazanılmış olacak…”

VELHASIL…

“Şirket/kurum yöneticileri: Potansiyeli görebilmeli…

Çok daha önemlisi: Potansiyelin nasıl harekete geçirilebileceğini; İsrafın değil, verimliliğin/ tasarrufun kapısını açacak modelleri; Makro (enflasyon, büyüme, işsizlik…) verilerin, mikro (bireysel/ şirket üretimi/verimliliği, eğitim, Ar-Ge…) atılımlarla düzelebileceğini, bilmeli…”

Şans: Yeni Ekonomi Bakanı, yıllardır “mikro ekonomiyle” ilgili…

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