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Mikroklima

Çağdaş YILDIZ
Çağdaş YILDIZ Boomerang [email protected]

Gelin hatırlayalım…Aslında hepimizin ilkokulda öğrendiği Türkiye’nin coğ­rafi zenginliklerinden biri. Batıdaki mev­sim özelliklerinin doğuda da görülmesi hatta batıdaki meyve sebzenin doğuda da yetişebilmesi. Mikroklima…

Aslında bu mikroklima terimi sadece bir coğrafi durumu değil, Türkiye açısından siyasal bir zemini de tanımlıyor. Türkiye 2 dünya savaşı atlatmış (bir tanesini Alman­ya kaybettiği için yenik sayılmış, diğerini de İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ile hareket ederek savaşa girme­miş ve yara almadan Türkiye’nin bir savaşı atlatmasını sağlamış), Kurtuluş Savaşı’nda birleşmiş bir bütün haline gelmişti.

Türkiye çalkantılı dönemleri, kendi içe­risinde yaşadığı çatışmaları atlatırken hep bir arada durdu. En kavgalı günlerde, örne­ğin 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nda tek yürek etrafında birleşmeyi başarmış bir toplumdu. Biz; ortak bir dava varsa her şeyi bir kenara bırakıp, atalarımızdan devraldı­ğımız kültürel derinliğimiz ile toplum ya­pımızı koruyabilen bir imparatorluk mira­sının temsilcileriydik.

Derinliği kaybetmek

Tarihsel sürece bakıldığında demokra­siye yapılan müdahaleler ya da müdahale girişimleri Türkiye’nin entelektüel derin­liğini sekteye uğratmış bu da yeni bir top­lumsal konsolidasyona neden olurken, sık­laşmaya değil sıkışmaya yol açmış.

Soru şu: “Türkiye ihtiyaç duyduğu derin­liği geçmişteki hatalardan ders alarak ye­niden yakalayabilir mi?” Bana sorarsanız oldukça zor. Ama imkânsız da değil. Çoklu kriz ortamında en çok ihtiyaç duyduğumuz güvence, devletin her vatandaşına eşit dur­duğunu görmek. Bu ana kural esnetildikçe aslında en çok zarar da bu kuralı esneten iradeye yansıyor.

Etrafımız her zamankinden daha fazla yangın yeri. Ateş çemberi ise uzun süre­dir sınırlarımızın hemen yanı başında. Dış politikada uzun süre verilen uğraşlar ve emekler sonucunda elde edilen kazanımlar içerideki en ufak bir hata ile heba olma ris­ki ile hiç olmadığı kadar karşı karşıya.

X

Adı Twitter olduğu zamanlar da tam bir demokrasi şölenine ev sahipliği yapmayan X platformu şu an zaten bir açık kürsü ala­nı da değil. Elon Musk’ın satın almasından sonra yavaş yavaş ölüme terk ettiği bu es­ki demokrat dost platform, bir süredir ope­rasyon alanlarının merkezindeki ana mec­ra olarak karşımızda.

Elon Musk’ın önce içini boşalttığı, yet­kin yönetici ve personeli uzaklaştırdığı ve kendi oyun alanına çevirdiği X, tüm top­lumsal linçlerin de merkezi konumuna gel­miş durumda. X’teki gündeme göre ülke gi­dişatına yön verilen bizim gibi dijital dev­rimi henüz özümseyememiş ülkeler için ise halen çok önemli.

Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden on­larca içerik varken X, kullanıcılar tarafın­dan yargı yolu beklenmeden yapılan hiçbir şikâyeti değerlendirmeyi tercih etmiyor. Bu mecranın aslında yine mahalle baskı­sından Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının yargı kararı ile Türkiye’de görünmez kılın­masını “Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz” diye geçiştirmesi de bu yüzden. Allah razı olsun, eksik olmayın. X bir süredir zaten dijital fa­şizmin kalesiydi sadece biz yeni fark ettik.

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