Mikroklima
Gelin hatırlayalım…Aslında hepimizin ilkokulda öğrendiği Türkiye’nin coğrafi zenginliklerinden biri. Batıdaki mevsim özelliklerinin doğuda da görülmesi hatta batıdaki meyve sebzenin doğuda da yetişebilmesi. Mikroklima…
Aslında bu mikroklima terimi sadece bir coğrafi durumu değil, Türkiye açısından siyasal bir zemini de tanımlıyor. Türkiye 2 dünya savaşı atlatmış (bir tanesini Almanya kaybettiği için yenik sayılmış, diğerini de İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ile hareket ederek savaşa girmemiş ve yara almadan Türkiye’nin bir savaşı atlatmasını sağlamış), Kurtuluş Savaşı’nda birleşmiş bir bütün haline gelmişti.
Türkiye çalkantılı dönemleri, kendi içerisinde yaşadığı çatışmaları atlatırken hep bir arada durdu. En kavgalı günlerde, örneğin 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nda tek yürek etrafında birleşmeyi başarmış bir toplumdu. Biz; ortak bir dava varsa her şeyi bir kenara bırakıp, atalarımızdan devraldığımız kültürel derinliğimiz ile toplum yapımızı koruyabilen bir imparatorluk mirasının temsilcileriydik.
Derinliği kaybetmek
Tarihsel sürece bakıldığında demokrasiye yapılan müdahaleler ya da müdahale girişimleri Türkiye’nin entelektüel derinliğini sekteye uğratmış bu da yeni bir toplumsal konsolidasyona neden olurken, sıklaşmaya değil sıkışmaya yol açmış.
Soru şu: “Türkiye ihtiyaç duyduğu derinliği geçmişteki hatalardan ders alarak yeniden yakalayabilir mi?” Bana sorarsanız oldukça zor. Ama imkânsız da değil. Çoklu kriz ortamında en çok ihtiyaç duyduğumuz güvence, devletin her vatandaşına eşit durduğunu görmek. Bu ana kural esnetildikçe aslında en çok zarar da bu kuralı esneten iradeye yansıyor.
Etrafımız her zamankinden daha fazla yangın yeri. Ateş çemberi ise uzun süredir sınırlarımızın hemen yanı başında. Dış politikada uzun süre verilen uğraşlar ve emekler sonucunda elde edilen kazanımlar içerideki en ufak bir hata ile heba olma riski ile hiç olmadığı kadar karşı karşıya.
X
Adı Twitter olduğu zamanlar da tam bir demokrasi şölenine ev sahipliği yapmayan X platformu şu an zaten bir açık kürsü alanı da değil. Elon Musk’ın satın almasından sonra yavaş yavaş ölüme terk ettiği bu eski demokrat dost platform, bir süredir operasyon alanlarının merkezindeki ana mecra olarak karşımızda.
Elon Musk’ın önce içini boşalttığı, yetkin yönetici ve personeli uzaklaştırdığı ve kendi oyun alanına çevirdiği X, tüm toplumsal linçlerin de merkezi konumuna gelmiş durumda. X’teki gündeme göre ülke gidişatına yön verilen bizim gibi dijital devrimi henüz özümseyememiş ülkeler için ise halen çok önemli.
Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden onlarca içerik varken X, kullanıcılar tarafından yargı yolu beklenmeden yapılan hiçbir şikâyeti değerlendirmeyi tercih etmiyor. Bu mecranın aslında yine mahalle baskısından Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının yargı kararı ile Türkiye’de görünmez kılınmasını “Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz” diye geçiştirmesi de bu yüzden. Allah razı olsun, eksik olmayın. X bir süredir zaten dijital faşizmin kalesiydi sadece biz yeni fark ettik.