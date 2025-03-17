MİLGEM, dümeni Tayland’a kırdı

Kerim ÜLKER

Türk savunma sanayisi, son 5 yıl içinde ihracatını 3 kat artırdı. 2020'de 2 milyar 278 milyon dolar yurtdışı satışına imza atan Türk savunma sanayisi, 2021'de 3.2 milyar dolara, 2022'de 4.4 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl ise rekorunu tazeledi ve 6.7 milyar dolara ulaştı. Her ne kadar İHA-SİHA ile birlikte kara araçları bu ihracata liderlik etse de deniz gücü de hızla büyüme gösteriyor. Orta Asya’dan Afrika’ya, Güneydoğu Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada Türk savaş gemileri, korvetleri ihraç ediliyor. Geçtiğimiz aylarda ilk kez bir NATO üyesi; Portekiz ile Türkiye, savaş gemisi üretimi konusunda bir anlaşma imzaladı.

Portekiz Deniz Kuvvetleri Lojistik Destek Gemisi ihalesini Türk şirketi STM kazandı. Lizbon’da imzalanan anlaşmayla Türk şirketi, 2 adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi inşa edecek, 2028’de Portekiz Filosu’na gönderecek. Şu anda hali hazırda 31 savaş gemisi Türk tersanelerinde inşa edilerek, denizle buluşacak günü bekliyor. Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında çeşitli tersanelerde İSTİF sınıfı 7 fırkateyn, 6 adet Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) Reis Sınıfı 6 adet denizaltı en fazla dikkat çekenler. Şimdi ise savaş gemisi üretimi için rota, Tayland’a kırılmış durumda.

Anlaşma Tayland Donanma Karargahı’nda imzalandı

MİLGEM’in aktörü olan Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeciliği A.Ş (ASFAT), Tayland Donanması için üretime hazırlanıyor.

Pakistan Donanması için dört adet Babur sınıfı inşa edilen projede yer alan ASFAT ile Tayland’ın devlet savunma şirketi United Defense Technology (UDT) ortaklık kararı aldı. ASFAT ve UDT, Tayland Kraliyet Donanması’nın (RTN) dört yeni fırkateyn ihtiyacını karşılamak ihaleye katılmaya hazırlanıyor. Anlaşma, Başkent Bangkok’taki Kraliyet Tayland Donanması Karargahı’nda imzalandı.

ASFAT, Tayland Deniz Kuvvetleri’ne teklif vermek için bu ülkenin koordinatör şirketi United Defense Technology ile yeni bir şirket kurdu. Tayland proje kapsamında, teknoloji transferini sağlayabilmek için dört gemiden ilk ikisinin ülkesinde inşa edilmesini istiyor. İhaleye ASFAT ve UDT dışında Güney Koreli Hanwha Ocean, Almanya’nın tkMS ve Tayland’ın Marsun şirketleri ortaklığı, İngiltere’den Babcock International, Hollandalı Damen gibi dünya devleri de katılacak. Tayland Kraliyet Donanması şu anda yedi fırkateyn işletiyor.

Tayland’ın açtığı yeni ihalede yapılacak dört fırkateyn için yerel hükümet, 2026 mali yılında hükümetten finansman talep ediyor. İki geminin inşasının 2027’de başlaması planlanıyor.