Millet alın teriyle kazanıyor, vekil düzenin avantajıyla kazanıyor

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3 Temmuz’da açık­lanacak Hazi­ran ayı enflasyonu ile birlikte milyon­larca memur, me­mur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli­sinin maaş artışları netleşecek.

Beklentimiz, Ha­ziran ayı enflasyo­nunun yüzde 1,2- 1,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,5-14 civarında artış alacak.

Ancak bu zam döneminin en dikkat çekici başlığı yine mil­letvekili maaşları olacak.

Bugün milletvekili maaşı 273 bin 196 lira, emekli mil­letvekili aylığı ise 177 bin 658 lira seviyesinde bulunuyor. TBMM’deki milletvekilleri­nin yaklaşık yüzde 85’i aynı zamanda emekli milletvekili aylığı da aldığı için toplam ay­lık gelirleri 450 bin 854 liraya ulaşıyor.

Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte bu rakam yak­laşık 512 bin liraya yüksele­cek. Böylece hem milletvekili maaşı hem de emekli millet­vekili aylığı alanların gelirin­deki artış yaklaşık 61 bin lira olacak.

Bir aylık zam, ortalama bir çalışanın maaşından fazla!

Türkiye’de kamu ve özel sektör birlikte değerlendiril­diğinde çalışanların ortalama aylık kazancı yaklaşık 52 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Başka bir ifadeyle milyon­larca çalışan bir ay boyunca emek vererek, ortalama 52 bin lira gelir elde ediyor.

Milletvekili ile emekli mil­letvekili aylığını birlikte alan bir kişinin yalnızca Temmuz ayında alacağı maaş artışı ise yaklaşık 61 bin lira.

Yani milyonlarca çalışanın bir ay boyunca üreterek ka­zandığı ortalama gelirden da­ha yüksek bir artış, tek kalem­de milletvekillerinin gelirine eklenecek.

Bu sadece maaş farkı değil, emek farkıdır!

Gelirleri karşılaştırırken yalnızca rakamlara değil, o ge­lirin hangi emek karşılığında elde edildiğine de bakmak ge­rekir.

Türkiye’de milyonlarca ça­lışan haftada 45 saat, günde ortalama 7,5 saat olmak üzere ayda yaklaşık 225 saat çalışı­yor. İş hayatına yeni başlayan bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı ise yalnızca 14 gün.

Emekliler de bugün aldıkları maaşı yıllarca çalışarak, prim ödeyerek ve üretime katkı sağ­layarak hak etmiş durumda.

Milletvekilliği ise elbette anayasal ve önemli bir kamu görevidir. Ancak TBMM’nin çalışma takvimi, özlük hakla­rı ve emeklilik sistemi, top­lumun büyük bölümünün ta­bi olduğu çalışma düzeninden farklı bir yapıya sahiptir.

İşte toplumun sorguladı­ğı konu da tam olarak burada başlıyor.

Bir tarafta ayda yaklaşık 225 saat çalışan milyonlarca in­san…

Diğer tarafta farklı çalışma ve sosyal haklara sahip millet­vekilleri…

Dolayısıyla tartışma yalnız­ca maaşların büyüklüğü değil, emeğin karşılığındaki denge­nin de bozulmuş olmasıdır.

Asıl çelişki Meclis’te yaşa­nacak!

Temmuz ayında bir başka dikkat çekici tablo daha orta­ya çıkacak.

Kendi aylıkları tek kalemde yaklaşık 61 bin lira artan mil­letvekilleri, aynı günlerde en düşük emekli aylığının artı­rılıp artırılmayacağını görüş­mek üzere Meclis’te bir araya gelecek.

Bugün 20 bin lira olarak uy­gulanan en düşük emekli aylı­ğının yaklaşık 23 bin 600 lira­ya mı çıkarılacağı, yoksa farklı bir rakam mı belirleneceği yi­ne milletvekillerinin oylarıyla kararlaştırılacak.

Yani kendi gelirindeki artış 61 bin lirayı bulan milletve­killeri, milyonlarca emeklinin aylığında 3 bin 600 liralık ya da 4 bin liralık artışın bütçeye etkisini tartışacak.

Elbette kamu maliyesi, büt­çe dengesi ve enflasyonla mü­cadele her hükümetin ve ya­sama organının dikkate almak zorunda olduğu temel konular arasında yer alıyor. Ancak ka­muoyunda tartışılan nokta da tam burada ortaya çıkıyor.

Kendi gelirlerinde çok daha yüksek tutarlı artışlar yaşanır­ken, milyonlarca emekliye ya­pılacak birkaç bin liralık artı­şın maliyeti ve enflasyona et­kisinin tartışılması, toplumda adalet duygusunu zedeleyen bir çelişki olarak görülüyor.

Vatandaşın zihnindeki soru oldukça basit:

“61 bin liralık artış ekono­miyi zorlamıyorsa, 3 bin 600 liralık artış neden bu kadar uzun tartışılıyor?”

Asgari ücretliye sıfır zam

Temmuz ayında asgari ücre­te ara zam yapılmayacak.

Milyonlarca çalışan aynı üc­retle yaşam mücadelesini sür­dürmeye devam edecek.

Ortalama emekli aylığı yak­laşık 23 bin 500 lira seviyesin­de bulunuyor. Beklenen yüzde 18’lik artış ortalama emekli­nin maaşına yaklaşık 4 bin lira ilave edecek.

Ancak kök aylığı düşük olan milyonlarca emeklinin bu ar­tışı alabilmesi için ayrıca ya­sal düzenleme yapılması ge­rekiyor. Aksi halde kök aylığa uygulanan zam nedeniyle ma­aşı yine 20 bin liranın altında kalan emekliler, aynı tutarı al­maya devam edecek.

Vekil ile millet arasındaki mesafe büyüyor

Temmuz sonrasında millet­vekili ile emekli milletvekili aylığını birlikte alanların top­lam geliri yaklaşık 512 bin li­raya ulaşacak.

Bu rakam yaklaşık 25 en dü­şük emekli aylığına, yaklaşık 18,5 asgari ücrete karşılık ge­liyor.

Demokrasilerde milletvekili milleti temsil eder.

Toplumun beklentisi ise temsil edenle temsil edilen arasındaki ekonomik mesafe­nin makul sınırlar içinde ol­masıdır.

Bugün tartışılan konu yal­nızca maaşların büyüklüğü de­ğildir.

Tartışılan; emeğin karşılığı, fedakârlığın paylaşımı ve alı­nan kararlarla o kararlardan etkilenenler arasındaki mesa­fedir.

Ekonomik reformların ba­şarısı yalnızca büyüme rakam­larıyla değil, toplumun adalet duygusunu güçlendirebilme­siyle ölçülür.

Çünkü vatandaş enflasyon kadar adaleti de hissederek yaşar. Adalet duygusunun ze­delendiği yerde ise ekonomik göstergelerdeki iyileşme, top­lumun refah algısını tek başı­na güçlendirmeye yetmez.