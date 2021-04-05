Millet düğün tarihini suntacıya göre ayarlıyor

Whatsapp gruplarından birinden mobilya sektörüne göre uyarlanmış Nasreddin Hoca videosu geldi.

Videodaki anlatım bölümünün ilk cümlesi şöyleydi:

- İşler ters gittiği için Nasreddin Hoca eşeğine düz binip, malzemecinin yolunu tuttu.

Videoda Nasreddin Hoca ile eşkıya görünümlü malzemeci arasında şu diyalog kurgulandı:

Nasreddin Hoca: Aga, “Parayı veren düdüğü çalar” diyorduk. Hani nerede bizim parasını ödediğimiz sunta, MDF, sünger…

Malzemeci: Hoca Nasreddin, madem suntaya bu kadar hasrettin, onu da kendin üretseydin. Süngerleri fare kemirdi, sunta ile MDF’yi de kedi yedi.

Nasreddin Hoca: Kedi buysa, sunta nerede? Sunta buysa kedi nerede evladım?

Videoyu MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Başkanı, Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız ile Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız’a gönderdim.

Haluk Yıldız, bunun üzerine şu mesajı yazdı:

- Bizim sektörün espri kabiliyeti yüksek.

Hakkı Yıldız da bir video gönderdi. O videoda da sunta konusunda şu esprili mesajlar vardı:

• Millet düğün tarihini suntacılara göre ayarlıyor.

• Neredeyse kız istemeye gitmeden önce sunta istemeye gidiyorlar.

• Paramızla sunta alamıyoruz…

Haluk Yıldız, ardından 2 yıl önceye dönük şu anımsatmayı yaptı:

- 2 yıl önce MDF’yi satamıyorduk. Yıldız Sunta, o günlerdeki sıkıntısı nedeniyle konkordato ilan etti.

Ardından ilgili Bakan Yardımcılarına gönderdiği son durum notunu benimle de paylaştı. Önce sektörün dünyadaki konumunun altını çizdi:

- Türkiye, MDF üretiminde Avrupa 1’incisi, dünya 2’ncisi. Yonga levha üretiminde Avrupa 2’ncisi, dünya 4’üncüsüyüz.

Sektörün üretiminin yüzde 20’sini ihraç ettiğini belirtti:

- 2020’de bir önceki yıla göre sektörümüzün ihracatı artsa da devreye giren ek tesislerle iç piyasaya verilen ürün de arttı.

Kastamonu Entegre’nin Samsun Yonga Levha tesisini Mart 2021’de devreye aldıklarını bildirdi:

- Ayrıca Çamsan Ordu MDF tesisi de devreye girmek üzeredir.

Yıldız Entegre’nin grup dışında Yıldızlar Yatırım Holding’te ortaklığı bulunmayan aile fertlerine ait Yıldız Sunta’yı konkordatodan aldığına işaret etti:

- Yıldız Entegre, konkordatodan aldığı Yıldız Sunta’da üretimi inşallah bu ay başlatacak.

Sektörün kapasite kullanımına dikkat çekti:

- 2020 yılında levha sektörünün kapasite kullanımı yüzde 80 iken, Türkiye ortalaması yüzde 72 gerçekleşti. Mobilya sektörü yüzde 66 kapasite ile çalıştı.

MDF ve suntada yaşanan sıkıntının kaynağına vurgu yaptı:

- Şu anda yaşanan sıkıntıya COVID-19 döneminde evlerinde daha fazla zaman geçiren insanların diğer harcamalarının azalmasıyla mobilya, beyaz eşya gibi ürünlere yönelmesi sebep oldu.

Mobilyada ihracat artışı yaşandığını da kaydetti:

- Türkiye özelinde kur etkisinin sağladığı avantaj ve bazı ülkelerde tedarik zincirinin kırılmasıyla ülkemizin mobilya ihracatı artıyor.

Dünyada da benzeri sıkıntının yaşandığını vurgulayıp, noktayı koydu:

- Sonuç olarak yaşanan sıkıntı geçicidir. Türkiye panel sektörünün dünyanın 2’nci büyük kapasitesiyle mobilya sektöründe hizmet verebilecek gücü her zaman vardır.

Samsun Yonga Levha ve Çamsan Ordu MDF’nin ardından bugünlerde Yıldız Sunta’nın da devreye girmesi, “geçici” sıkıntının kısa sürede atlatılmasına yeter mi?

En erken temmuz ayına gün veriliyor

Sunan Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Lütfi Sunman aradı:

- Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın referansıyla size ulaşıyorum. Sektörümüzün MDF, sunta gibi sıkıntılarını dile getirmenizi rica ediyorum

Lütfi Sunman, konuşmamızın ardından bir not gönderdi:

- Mobilyanın ihracatla imtihanı…

Sektörün dünyadaki yerini anımsattı:

- Ülkemizdeki üreticiler gerek nihai üründe, gerekse yarı mamul üründe dünya çapında mobilya pazarında etkin rol oynuyor.

Pandeminin etkisine işaret etti:

- Pandemide rakip ülkelerin üretimlerinde aksamalar oldu, ülkemiz ürünleri dünyada daha düşük fiyatlı seyretti, bazı ülkeler Uzakdoğu ürünlerine artık sıcak bakmaz oldu, böylece Türk üreticilerin ihracatı arttı.

“Yumuşak grup” diye nitelenen yatak-koltuk grubunda ithalata, kura dayalı yüksek fiyat dalgalanmaları yaşandığını vurguladı:

- “Sert grup” dediğimiz yatak odaları, yemek odaları gibi mobilyalarda ise üretim durma noktasına geldi.

“Sert grup” mobilyanın ana hammaddesini, yarı mamulünü MDF, sunta gibi ürünlerin oluşturduğunun altını çizdi:

- MDF, sunta üreticisi firma sayısı Türkiye’de maalesef iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar kısıtlı sayıda. Bu firmalar yaklaşık bir yıldır ihracata odaklandı. İç piyasaya sınırlı miktarda 5-6 ay terminle çalışıyor.

MDF ve sunta gibi ürünlerde en erken teslim tarihi olarak kendilerine temmuz ayının verildiğini savundu:

- MDF, sunta üreticileri ihracatlarıyla ülkemiz döviz girdisine katkıda bulunuyor. Ancak, iç piyasadaki ürün sıkıntısı fiyatların yükselmesine, mobilya üretiminin durma noktasına gelmesine yol açıyor.

MDF, sunta yerine mobilya ihraç edilmesinin ülkeye katma değer açısından katkısının daha fazla olduğuna dikkat çekti:

- Sorunlarımızın çözümüne dönük formül bulunmazsa, Ramazan ayı ile birlikte mobilya sektöründe firmaların bir bölümünün üretimi tamamen durabilir.

Lütfi Sunman’ın sözlerinden anlaşılacağı gibi mobilya üreticileri, sıkıntının sorumluluğunu tümüyle MDF, yonga levha, sunta üreticilerine yüklüyor.

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Yıldız, dünyada genelde yaşanan sıkıntını “geçici” olduğunu belirtiyor.

Sıkıntıların atlatılması sürecini “ortak akıl”la yönetmek gerekiyor…