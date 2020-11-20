Milletvekilleri Bakan Elvan'dan hangi adımları atmasını istedi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının ardından bir hafta sonra Plan Bütçe Komisyonuna Bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunan Lütfi Elvan’a milletvekillerinden bir dizi öneri ve uyarı geldi. Milletvekilleri vergi reformu konusunda adım atılmasını isterken, uyarı ve önerilerini şöyle sıraladılar:

► Bülent Kuşoğlu-CHP Ankara Milletvekili:

Yeni bir OVP’ye, OVMP’ye ihtiyacınız var, belki bütçe rakamlarını değiştirmeye ihtiyacınız var. Denetimle ilgili önemli aksamalar oldu, devletin gücünün denetimle gösterilmesi lazım. Denetim, çok dürüst ve çok güçlü bir silah. Dört yıldır Varlık Fonu Türkiye’ye döviz kazandıracak, kaynak yaratacak diye bekledik, tam tersi oldu, kaynaklarımızı götürüyor. İkinci bir hazine olarak itibar kaybettiren bir kurum hâline geldi.

► Mustafa Kalaycı-MHP Konya Milletvekili:

Basit, sade, anlaşılır, adil, tabana yayılmış ve hakkaniyetli bir vergi reformu bir an önce hayata geçirilmelidir. İhale Kanunu adeta istisnalar kanunu haline gelmiştir, yeni bir ihale kanunu hazırlanmalı. Muafiyet, istisna ve indirimler yoluyla vergilerden ve sigorta primlerinden vazgeçilirken bir taraftan da bütçe açığı borçlanmayla kapatılmaktadır. Verilen destek ve teşviklerin ne derece amaca ulaştığı, hangi teşvik araçlarının daha etkili olduğu yönünde etkin bir değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır. Teşvik verilecek sektör ve projelerde mutlaka seçici olunmalı, verilen teşviklerin getirisinin ne olduğu iyi analiz edilmeli, teşvik politikaları buna göre belirlenmelidir.

► Garo Paylan-HDP Diyarbakır Milletvekili:

Gaza ve frene yumuşak bir şekilde basan iktisadi politikalarda ekonomi rahat eder. Yıllardır, gaza aşırı bastınız, sonucunda belli genişlemeci politikalar çerçevesinde ülkeyi enflasyon-faiz-döviz kur sarmalına soktunuz, sonra paniklediniz, aşırı frene bastınız, ekonomik faaliyetler durdu. Güven veren ekonomi politikalarına ihtiyaç var. Türkiye’deki vergi idaresinden kimse korkmuyor, her yıl af getiriyorsunuz. Vergi ahlakını oturtmalıyız. Üretim ekonomisine geçmeliyiz.

► İstihdam teşvikleri için sadeleştirme önerisi

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, vergi kanunlarının uygulanabilir olmaktan çıktığını belirterek şunları söyledi: “Teşvik sistemi, özellikle istihdamda teşvik sistemi artık o hâlde ki 25 yıllık bir işletmenin mali müşaviri bunu çözemiyor ve özel danışmanlık alıyorlar. Aklı başında hiçbir ülkede bizim gibi bir teşvik sistemi olmaz. İstihdam teşviki üretimle olur. Ekonomik olarak yapılacak esas büyük reform büyüme modelini değiştirmektir. Türkiye, büyüme modelinin radikal anlamda değiştiremediği zaman burada ciddi bir iyileşmenin olabilmesi mümkün değil.”