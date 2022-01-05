Milletvekillerine okuma önerisi

2022 yılı TBMM bütçe görüşmelerini televizyondan elimden geldiği kadar izledim. Parti gözetmeksizin milletvekillerimizin kitap okumaya zaman ayırmadıkları düşüncesine kapıldım. Çünkü konuşmalar ve yapılan tartışmalar çoğu zaman sığ idi. Üstelik yıl sonunda öğrendik ki milletvekillerimizin yaklaşık yüzde 10’u (56 vekil) bir yıl içerisinde hiç kürsüye çıkmamış. Ben de milletin (seçmenin) asil, onların vekil olması sebebiyle ve asil olarak bazı önerilerde bulunma hakkım olduğundan, aşağıdaki kitap okuma listesini 2022’nin ilk altı ayı için hazırladım.

Listeyi elbette eksik bulabilirsiniz. Sizler de eklemelerde bulununuz, değerli milletvekillerimiz seçip seçip okusunlar. Umarım yararlı olur.

İktisat

H. Chang, Sanayileşmenin Gizli Tarihi

J. Galbraith, Normalin Sonu

Timur Kuran, İslam ve Azgelişmişlik

B. Milonovic, Küresel Eşitsizlik

Daron Acemoğlu, Ulusların Düşüşü

Mahfi Eğilmez, Türkiye Ekonomisi

İktisat Dışı

Betül Çotuksöken, Radyoda Felsefe Konuşmaları,

Ersin Kalaycıoğlu, Halk Yönetimi

D. Runciman, Özgüven Tuzağı

F. Magdoff, Ekolojik Bir Toplu Yaratmak

Bozkurt Güvenç, Demokrasi Din Devlet

Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi

Cavit Orhan Tütengil, Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak

Edebiyat

Sadık Hidayet, Hacı Aga

Heinrich Böll, Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru

M. Bulgakov, Köpek Kalbi

H. Broch, Vergilius’un Ölümü

Ray Bradbury, Fahrenheit 451

H. Balzac, Goriot Baba

F. Kafka, Şato

A. Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

W. Shakespeare, Macbeth

Orhan Pamuk, Kara Kitap