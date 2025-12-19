Milli gelirin üçte ikisi 10 ilden

Nüfusun yüzde 18’inin yaşadığı İstanbul gayri safi yurt içi hasılanın tek başına yüzde 29,2’sini yaratıyor, bu ili yüzde 10,5 payla Ankara, yüzde 5,7 ile İzmir, yüzde 3,8’er payla Kocaeli ve Bursa izliyor. Nüfusun yarısının yaşadığı ilk on ilin GSYH’deki payı yüzde 64,5’e ulaşıyor.

Ekonomik faaliyetlerin ülke geneline yayıla­maması, başta İstan­bul olmak üzere Batı Marma­ra bölgesindeki belli başlı mer­kezlere yığılması nedeniyle Türkiye’nin ekonomik yapı­sında “verimsiz merkezileş­me” olgusu yaşanıyor.

Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık üçte ikisini on il yara­tıyor. Uzun yıllardır göç alması nedeniyle ülke nüfusunun ya­rısı da bu illerde toplanırken, söz konusu iller milli gelire nü­fustaki payının da çok üzerin­de katı veriyor. Diğer 71 ilin ya­rattığı toplam hasıla ise nere­deyse ancak İstanbul kadar.

“Yanlış yoğunlaşmış zenginlik”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024’te 1 trilyon 358,3 milyar dolar olan gayri safi yurt içi hasılanın (GS­YH) 396,3 milyar dolarlık bö­lümünü tek başına İstanbul gerçekleştirdi. Buna göre anı­lan yılda sığınmacılar da dahil 88,6 milyona ulaşan nüfusun yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstan­bul, tek başına milli gelirin yüz­de 29,2’lik bölümünü yarattı. İl bazında İstanbul’u 142,3 mil­yar dolarlık GSYH ve toplamda yüzde 10,5 payla başkent Anka­ra, 78,1 milyar dolar GSYH ve yüzde 5,7 payla İzmir izledi. Üç büyük ilin payı yüzde 50’ye yak­laştı. Ülke milli gelirinde sana­yi kenti Kocaeli ile Bursa yüzde 3,8’er, Antalya yüzde 3,4, Mer­sin ile tarım ili Konya yüzde 2,1’er, Adana yüzde 2, Gazian­tep yüzde 1,9 pay aldı.

Bu on ilin yarattığı toplam ha­sıla 876,4 milyar dolarla ülke GSYH’sinin yüzde 64,5’ini oluş­turdu. Diğer 71 il ise 481,9 mil­yar dolarla toplam GSYH’nin ancak yüzde 35,5’ini gerçekleş­tirebildi. Ülke nüfusunun yüz­de 50,5 oranındaki 44,7 milyo­nu GSYH sıralamasında ilk on­da yer alan illerde yaşıyor. Diğer 71 il ise 43,9 milyon kişi ülke nü­fusunun yüzde 49,5’ini barın­dırıyor. Bu verilere göre, Türki­ye’nin sosyo ekonomik yapısı­na ilişkin tablo yoksulluk değil, “yanlış yoğunlaşmış zenginlik” olgusuna, bir başta deyişle zen­ginliğin orantısız yoğunlaşma­sına işaret ediyor.

Dar alanda yığılma

GSYH’nin yüzde 64,5’inin 10 ilde toplanması, ekonomik fa­aliyetlerin ülke geneline yayıl­madığını, belli merkezlerde yı­ğıldığını gösteriyor. Ancak bu yığılma Almanya’daki gibi çok merkezli olmaktan uzak. Türki­ye’de sanayi İstanbul başka ol­mak üzere Batı Marmara ekse­ninde yoğunlaşmış bulunuyor. Milli gelir yaratan önemli eko­nomik faaliyetlerde Kocaeli, Bursa gibi İstanbul’la aynı kori­dordaki iller önemli bir yer tutu­yor. İç Anadolu bölgesinde An­kara, Ege’de İzmir, Güneydo­ğu’da Gaziantep öne çıkarken, çevre iller düşük profil sergili­yor. Bu üç il kalkınmanın yoğun­laştığı İstanbul ve çevresinin “dış halkası” konumunda. Do­ğu ve Güneydoğu’da sanayi ge­leneğine kavuşamazken, Gazi­antep bunun istisnasını oluştu­ruyor. Antalya turizm, Adana ve Konya tarım katma değeri ile ilk ona girse de bu illerin GSYH’de­ki payları düşük kalıyor.

“Rant ve hizmet yoğunlaşması”

GSYH’de ilk 10’da yer alan il­lerin üretimi incelendiğinde; İstanbul, Kocaeli, İzmir ve gö­rece Ankara gibi belli sayıdaki ilde sanayinin geliştiği ancak, yüksek katma değerli sanayi­nin sınırlı olduğu dikkati çeki­yor. Milli gelire en büyük katkı­yı veren illerde daha çok finans, inşaat, ticaret, lojistik, kamu harcaması ve rantın belirleyici olduğu görülüyor.

Türkiye kesintisiz büyüyor ancak, büyüme mekânsal olarak dar bir alana yoğunlaşmış, kat­ma değer toplumsal olarak bu alana sıkışmış durumda. Eko­nomik faaliyetlerin, istihdam alanlarının artmadığı Anadolu illeri uzun yıllardır nüfus kaybe­diyor, göç alan merkezler ise ko­nut, trafik, ücret baskısı gibi so­runların büyümesi sonucu ya­şam kalitesi krizi yaşıyor.

“Potansiyel verimlilik kaybı”

Uzmanlar, GSYH’de 71 ilin payının yüzde 35,5’te kalmasını “potansiyel verimlilik kaybı” olarak niteliyor. Âtıl işgücü ve altyapı, tarım ve yerel sanayide ölçeklenememe, yerel sermayenin finansmana erişememesi, kronik cari açığın, düşük verimliliğin, yüksek enflasyon ve konut krizinin temelinde yatıyor. Bu yapı; merkezde yüksek gelirli azınlık, çevrede düşük gelirli geniş kitle, giderek eriyen orta sınıf şeklinde bir sonuç üretiyor. Anadolu’da yeterli ve nitelikli iş imkânı bulunmazken, büyük merkezlerde ise gelir imkânı olmasına karşılık, yaşam maliyeti gelirden hızlı artıyor, sosyal mobilite düşüyor, uzun süredir kesintisiz devam eden istikrarlı ekonomik büyüme, bu yüzden toplumsal karşılık bulmuyor.

Sanayileşme ne durumda?

İllere göre GSYH tablosu, “bölgesel gelişmişlik farkı”ndan da öte “yapısal bir kilitlenme” ve “verimsiz merkezileşme” olgusunu gösteriyor. Türkiye “sanayileşmiş bir ülke değil, sanayisi yoğunlaşmış bir ülke” olarak tanımlanıyor.

Ekonomiye en önemli katkı sanayi sektöründen gelirken, GSYH’de ilk onda yer alan ve almayan ancak Türkiye’de sanayinin yoğunlaştığı sınırlı sayıdaki merkezler şu üç kategoride toplanıyor:

Sanayinin ana omurgası

* İstanbul: Sanayinin ve aynı zamanda finans, ticaret ve yönetim merkezi; yüksek katma değerli üretim, Ar-Ge ve merkez ofislere ev sahipliği yapıyor.

* Kocaeli: Türkiye’nin en yoğun sanayi ili. Otomotiv, petrokimya, kimya, metal sektörleri başta geliyor. Kişi başına sanayi üretimi çok yüksek.

* Bursa: Otomotiv, tekstil, makine sektörleri gelişmiş; ihracat odaklı bir il, yerleşik sanayi kültürüne sahip.

* İzmir: Gıda, petrokimya, makine, kimya sektörleri önde. Liman avantajı ve organize sanayi ağı bulunuyor.

Bölgesel üretimi sürükleyen iller

* Ankara: Savunma sanayi, makine, elektronik sektörleri önde. Kamu destekli yüksek teknoloji üretimi gelişiyor.

* Tekirdağ: İstanbul sanayisinin batı uzantısı; kimya, tekstil, plastik sektörleri gelişmiş.

* Sakarya: Otomotiv ve yan sanayisi bulunuyor; hızla büyüyen OSB’ler var.

* Manisa: Elektronik, beyaz eşya, gıda sektörleri gelişmiş, Vestel ve benzeri büyük üreticiler faaliyette.

* Gaziantep: Anadolu’nun en güçlü sanayi merkezi; tekstil, gıda, plastikte ileri, tam anlamıyla “üreten şehir” niteliği taşıyor.

Bölgesel ölçekte belirleyici iller

* Eskişehir: Havacılık ve makine,

* Kayseri: Mobilya ve metal,

* Konya: Makine ve tarım ekipmanları,

* Adana: Kimya ve tekstil,

* Mersin: Gıda ve liman sanayisi,

* Denizli: Tekstil sektörü gelişmiş durumda.