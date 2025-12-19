Milli gelirin üçte ikisi 10 ilden
Nüfusun yüzde 18’inin yaşadığı İstanbul gayri safi yurt içi hasılanın tek başına yüzde 29,2’sini yaratıyor, bu ili yüzde 10,5 payla Ankara, yüzde 5,7 ile İzmir, yüzde 3,8’er payla Kocaeli ve Bursa izliyor. Nüfusun yarısının yaşadığı ilk on ilin GSYH’deki payı yüzde 64,5’e ulaşıyor.
Ekonomik faaliyetlerin ülke geneline yayılamaması, başta İstanbul olmak üzere Batı Marmara bölgesindeki belli başlı merkezlere yığılması nedeniyle Türkiye’nin ekonomik yapısında “verimsiz merkezileşme” olgusu yaşanıyor.
Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık üçte ikisini on il yaratıyor. Uzun yıllardır göç alması nedeniyle ülke nüfusunun yarısı da bu illerde toplanırken, söz konusu iller milli gelire nüfustaki payının da çok üzerinde katı veriyor. Diğer 71 ilin yarattığı toplam hasıla ise neredeyse ancak İstanbul kadar.
“Yanlış yoğunlaşmış zenginlik”
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024’te 1 trilyon 358,3 milyar dolar olan gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 396,3 milyar dolarlık bölümünü tek başına İstanbul gerçekleştirdi. Buna göre anılan yılda sığınmacılar da dahil 88,6 milyona ulaşan nüfusun yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul, tek başına milli gelirin yüzde 29,2’lik bölümünü yarattı. İl bazında İstanbul’u 142,3 milyar dolarlık GSYH ve toplamda yüzde 10,5 payla başkent Ankara, 78,1 milyar dolar GSYH ve yüzde 5,7 payla İzmir izledi. Üç büyük ilin payı yüzde 50’ye yaklaştı. Ülke milli gelirinde sanayi kenti Kocaeli ile Bursa yüzde 3,8’er, Antalya yüzde 3,4, Mersin ile tarım ili Konya yüzde 2,1’er, Adana yüzde 2, Gaziantep yüzde 1,9 pay aldı.
Bu on ilin yarattığı toplam hasıla 876,4 milyar dolarla ülke GSYH’sinin yüzde 64,5’ini oluşturdu. Diğer 71 il ise 481,9 milyar dolarla toplam GSYH’nin ancak yüzde 35,5’ini gerçekleştirebildi. Ülke nüfusunun yüzde 50,5 oranındaki 44,7 milyonu GSYH sıralamasında ilk onda yer alan illerde yaşıyor. Diğer 71 il ise 43,9 milyon kişi ülke nüfusunun yüzde 49,5’ini barındırıyor. Bu verilere göre, Türkiye’nin sosyo ekonomik yapısına ilişkin tablo yoksulluk değil, “yanlış yoğunlaşmış zenginlik” olgusuna, bir başta deyişle zenginliğin orantısız yoğunlaşmasına işaret ediyor.
Dar alanda yığılma
GSYH’nin yüzde 64,5’inin 10 ilde toplanması, ekonomik faaliyetlerin ülke geneline yayılmadığını, belli merkezlerde yığıldığını gösteriyor. Ancak bu yığılma Almanya’daki gibi çok merkezli olmaktan uzak. Türkiye’de sanayi İstanbul başka olmak üzere Batı Marmara ekseninde yoğunlaşmış bulunuyor. Milli gelir yaratan önemli ekonomik faaliyetlerde Kocaeli, Bursa gibi İstanbul’la aynı koridordaki iller önemli bir yer tutuyor. İç Anadolu bölgesinde Ankara, Ege’de İzmir, Güneydoğu’da Gaziantep öne çıkarken, çevre iller düşük profil sergiliyor. Bu üç il kalkınmanın yoğunlaştığı İstanbul ve çevresinin “dış halkası” konumunda. Doğu ve Güneydoğu’da sanayi geleneğine kavuşamazken, Gaziantep bunun istisnasını oluşturuyor. Antalya turizm, Adana ve Konya tarım katma değeri ile ilk ona girse de bu illerin GSYH’deki payları düşük kalıyor.
“Rant ve hizmet yoğunlaşması”
GSYH’de ilk 10’da yer alan illerin üretimi incelendiğinde; İstanbul, Kocaeli, İzmir ve görece Ankara gibi belli sayıdaki ilde sanayinin geliştiği ancak, yüksek katma değerli sanayinin sınırlı olduğu dikkati çekiyor. Milli gelire en büyük katkıyı veren illerde daha çok finans, inşaat, ticaret, lojistik, kamu harcaması ve rantın belirleyici olduğu görülüyor.
Türkiye kesintisiz büyüyor ancak, büyüme mekânsal olarak dar bir alana yoğunlaşmış, katma değer toplumsal olarak bu alana sıkışmış durumda. Ekonomik faaliyetlerin, istihdam alanlarının artmadığı Anadolu illeri uzun yıllardır nüfus kaybediyor, göç alan merkezler ise konut, trafik, ücret baskısı gibi sorunların büyümesi sonucu yaşam kalitesi krizi yaşıyor.
“Potansiyel verimlilik kaybı”
Uzmanlar, GSYH’de 71 ilin payının yüzde 35,5’te kalmasını “potansiyel verimlilik kaybı” olarak niteliyor. Âtıl işgücü ve altyapı, tarım ve yerel sanayide ölçeklenememe, yerel sermayenin finansmana erişememesi, kronik cari açığın, düşük verimliliğin, yüksek enflasyon ve konut krizinin temelinde yatıyor. Bu yapı; merkezde yüksek gelirli azınlık, çevrede düşük gelirli geniş kitle, giderek eriyen orta sınıf şeklinde bir sonuç üretiyor. Anadolu’da yeterli ve nitelikli iş imkânı bulunmazken, büyük merkezlerde ise gelir imkânı olmasına karşılık, yaşam maliyeti gelirden hızlı artıyor, sosyal mobilite düşüyor, uzun süredir kesintisiz devam eden istikrarlı ekonomik büyüme, bu yüzden toplumsal karşılık bulmuyor.
Sanayileşme ne durumda?
İllere göre GSYH tablosu, “bölgesel gelişmişlik farkı”ndan da öte “yapısal bir kilitlenme” ve “verimsiz merkezileşme” olgusunu gösteriyor. Türkiye “sanayileşmiş bir ülke değil, sanayisi yoğunlaşmış bir ülke” olarak tanımlanıyor.
Ekonomiye en önemli katkı sanayi sektöründen gelirken, GSYH’de ilk onda yer alan ve almayan ancak Türkiye’de sanayinin yoğunlaştığı sınırlı sayıdaki merkezler şu üç kategoride toplanıyor:
Sanayinin ana omurgası
* İstanbul: Sanayinin ve aynı zamanda finans, ticaret ve yönetim merkezi; yüksek katma değerli üretim, Ar-Ge ve merkez ofislere ev sahipliği yapıyor.
* Kocaeli: Türkiye’nin en yoğun sanayi ili. Otomotiv, petrokimya, kimya, metal sektörleri başta geliyor. Kişi başına sanayi üretimi çok yüksek.
* Bursa: Otomotiv, tekstil, makine sektörleri gelişmiş; ihracat odaklı bir il, yerleşik sanayi kültürüne sahip.
* İzmir: Gıda, petrokimya, makine, kimya sektörleri önde. Liman avantajı ve organize sanayi ağı bulunuyor.
Bölgesel üretimi sürükleyen iller
* Ankara: Savunma sanayi, makine, elektronik sektörleri önde. Kamu destekli yüksek teknoloji üretimi gelişiyor.
* Tekirdağ: İstanbul sanayisinin batı uzantısı; kimya, tekstil, plastik sektörleri gelişmiş.
* Sakarya: Otomotiv ve yan sanayisi bulunuyor; hızla büyüyen OSB’ler var.
* Manisa: Elektronik, beyaz eşya, gıda sektörleri gelişmiş, Vestel ve benzeri büyük üreticiler faaliyette.
* Gaziantep: Anadolu’nun en güçlü sanayi merkezi; tekstil, gıda, plastikte ileri, tam anlamıyla “üreten şehir” niteliği taşıyor.
Bölgesel ölçekte belirleyici iller
* Eskişehir: Havacılık ve makine,
* Kayseri: Mobilya ve metal,
* Konya: Makine ve tarım ekipmanları,
* Adana: Kimya ve tekstil,
* Mersin: Gıda ve liman sanayisi,
* Denizli: Tekstil sektörü gelişmiş durumda.
|Borsa
|11.335,05
|0,43 %
|Dolar
|42,7283
|0,00 %
|Euro
|50,2047
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1724
|0,02 %
|Altın (GR)
|5.951,96
|-0,06 %
|Altın (ONS)
|4.331,96
|-0,07 %
|Brent
|59,5000
|0,08 %