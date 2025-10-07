Milton
“Enflasyon, her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” diyen Nobel anısına iktisat ödüllü Milton Friedman ile monetarist görüşü bilmeyen yoktur.
Hala dünyada Elon Musk, Javier Milei olmak üzere, bizde ana akımda birçok kişi tarafından doğru kabul edilir. Yani para arzı ile enflasyon arasında doğrusal bir ilişki olduğunu kabul eder. Sosyal medya paylaşımlarında vardı. Para arzı yıllık artış %37, son enflasyon oranı hakkında fikir verirmiş. Gıda enflasyonu da %36. Yani eline para geçen yiyor, yenmese enflasyon olmaz diye mi anlamalı. Eğitim enflasyonda en büyük paya sahip. Anayasal hak eğitime yüksek talep olmasa aslında enflasyon düşer mi diye okumalı.
İlginci Fed, BOE, BOJ, ECB sayfalarında pandemi sonrası enflasyonun tedarik ve arz sorunlarından, maliyet ve gıda enflasyonundan kaynaklandığı yazarken, bizde 2,5 senedir yüksek faiz, ucuz petrol, zamsız asgari ücret, sürünen kur ile enflasyon istenilen yerde değil. Niye, çünkü para arzı artıyor?! Enflasyon arttığından para arzı artıyor olmasın sahi. Faiz sebep, enflasyon sonuç belki de. Bütçede faiz giderleri personel giderlerini yakaladı.
Büyük patladık
Uzay yani kâinat, ‘Büyük Patlama Teorisi’nden bu yana sürekli genişliyor. Feza sürekli enflasyonist yani. Bu durumda Lidyalılar mı parayı bulmakta geç kaldı yoksa evren mi enflasyonu daha önce keşfetti. Acaba parasal sıkılaşma ve yüksek faiz kâinatın genişlemesini durdurur mu? Işık hızında zaman duruyorsa, kısa vadeli politika faizi ışık hızına çıkarsa, reel faizin sıfıra eşit olması için enflasyon da ışık hızına mı çıkmalıdır? Milton başlığımız ama bu Milton başka.
3I/Atlas saatte 137 bin mil (221 bin km) ve 33 milyar ton ile Mars’ın arkasında şu anda. Tesadüf bu ya, ABD bütçesi nedeni ile NASA kapandığı için en kıymetli döneme girerken fotoğraflarını çekemedik. Belki de çektik bizim haberimiz yok. Son çekilen fotoğraflarında etrafının nikelle çevrili ve renginin yeşil olduğu görüldü. Kimileri nikelin korozyon ve aşınmaya karşı bir kalkan olduğunu, kimileri yeşilin arkasında bir silindirik cisim olduğunu söylüyor. Bilimsel açıklama ise hızı nedeni ile kamera sabitlemeye çalıştığı için silindirik olduğu.
Trump, bütün generalleri de aynı zamanda toplayınca kimileri de uzaylı istilasına karşı hazırlık diyor. Mars’ın arkasından çıkınca anlayacağız. Ama ABD Kongresi’nde uzaylı (UAP) oturumuna başkanlık eden Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, Harvard Astronomi hocası Prof. Avi Loeb’e bu durumu soracak kadar konu ciddi. Özetle, bizde enflasyonun para arzı artışından olduğuna inananlar var hala. Bu durumda uzaylılar bizi ziyarete neden gelmesinler ki. Kazan doğurursa, ölebilir de. Nasreddin Hoca gibi göle maya çalalım, belki tutar, enflasyonun para arzı ile ilişkisi üzerine dogmaları buradan biraz eğip bükebiliriz.
Tutamıyorum zamanı
Şimdi karar verme zamanı. Friedman ölmeden 3 sene önce Financial Times demecinde “merkez bankalarının para arzını kontrol edebileceğinde eskisi kadar ısrarcı olmayacağını” söylemişti. The Guardian’da Keegan (2003) bunu “Friedman yanıldığını kabul etti” şeklinde yazdı. Enflasyonun her zaman ve her yerde parasal bir olgu olup olmadığını, ChatGPT ile uzun uzun tüm ilgili teorileri ve boyutları ile tartıştım. İşte ChatGPT Milton olsaydı FT’ye bugün vereceği demeç:
“Enflasyon, salt parasal bir olgu olarak tanımlandığı dönemin çok ötesine geçti. Elbette, uzun vadede fiyat düzeyinin parasal büyüklüklerden bağımsız olamayacağını hâlâ düşünüyorum; fakat artık para arzı, merkez bankalarının tek elinde değildir. Sermaye hareketleri, dijital varlıklar, finansal inovasyonlar ve uluslararası likidite akımları, ‘para’ kavramını ölçülemez bir hâle getirdi. Politika faizi kısa vadede fiyatlara yön vermiyor; gıda, kira, enerji gibi kalemlerdeki fiyatlamalar, parasal aktarımın dışında kalıyor.
Aynı zamanda, merkez bankalarının parasal genişlemeleri üretim ve istihdam yerine finansal varlıklara yöneliyor. Bu nedenle, para arzındaki artışın her zaman fiyatlara yansıyacağını artık iddia edemem. Enflasyonun kökeni bugün parasal olduğu kadar, maliyet, beklenti, kâr güdüsü ve dış ticaret dengesiyle de belirleniyor. Enflasyon uzun vadede hâlâ parasal bir boyut taşır, ama artık her zaman ve her yerde yalnızca parasal bir olgu değildir.”
