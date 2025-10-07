“Enflasyon, her zaman ve her yerde pa­rasal bir olgudur” diyen Nobel anısı­na iktisat ödüllü Milton Friedman ile mo­netarist görüşü bilmeyen yoktur.

Hala dün­yada Elon Musk, Javier Milei olmak üzere, bizde ana akımda birçok kişi tarafından doğru kabul edilir. Yani para arzı ile enflas­yon arasında doğrusal bir ilişki olduğunu kabul eder. Sosyal medya paylaşımlarında vardı. Para arzı yıllık artış %37, son enflas­yon oranı hakkında fikir verirmiş. Gıda enf­lasyonu da %36. Yani eline para geçen yiyor, yenmese enflasyon olmaz diye mi anlama­lı. Eğitim enflasyonda en büyük paya sahip. Anayasal hak eğitime yüksek talep olmasa aslında enflasyon düşer mi diye okumalı.

İlginci Fed, BOE, BOJ, ECB sayfaların­da pandemi sonrası enflasyonun tedarik ve arz sorunlarından, maliyet ve gıda enflas­yonundan kaynaklandığı yazarken, bizde 2,5 senedir yüksek faiz, ucuz petrol, zamsız asgari ücret, sürünen kur ile enflasyon iste­nilen yerde değil. Niye, çünkü para arzı ar­tıyor?! Enflasyon arttığından para arzı artı­yor olmasın sahi. Faiz sebep, enflasyon so­nuç belki de. Bütçede faiz giderleri personel giderlerini yakaladı.

Büyük patladık

Uzay yani kâinat, ‘Büyük Patlama Teori­si’nden bu yana sürekli genişliyor. Feza sü­rekli enflasyonist yani. Bu durumda Lidya­lılar mı parayı bulmakta geç kaldı yoksa ev­ren mi enflasyonu daha önce keşfetti. Acaba parasal sıkılaşma ve yüksek faiz kâinatın genişlemesini durdurur mu? Işık hızında zaman duruyorsa, kısa vadeli politika fai­zi ışık hızına çıkarsa, reel faizin sıfıra eşit olması için enflasyon da ışık hızına mı çık­malıdır? Milton başlığımız ama bu Milton başka.

3I/Atlas saatte 137 bin mil (221 bin km) ve 33 milyar ton ile Mars’ın arkasında şu anda. Tesadüf bu ya, ABD bütçesi nedeni ile NASA kapandığı için en kıymetli döne­me girerken fotoğraflarını çekemedik. Bel­ki de çektik bizim haberimiz yok. Son çeki­len fotoğraflarında etrafının nikelle çevrili ve renginin yeşil olduğu görüldü. Kimileri nikelin korozyon ve aşınmaya karşı bir kal­kan olduğunu, kimileri yeşilin arkasında bir silindirik cisim olduğunu söylüyor. Bilimsel açıklama ise hızı nedeni ile kamera sabitle­meye çalıştığı için silindirik olduğu.

Trump, bütün generalleri de aynı zaman­da toplayınca kimileri de uzaylı istilasına karşı hazırlık diyor. Mars’ın arkasından çı­kınca anlayacağız. Ama ABD Kongresi’n­de uzaylı (UAP) oturumuna başkanlık eden Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Lu­na, Harvard Astronomi hocası Prof. Avi Lo­eb’e bu durumu soracak kadar konu ciddi. Özetle, bizde enflasyonun para arzı artışın­dan olduğuna inananlar var hala. Bu durum­da uzaylılar bizi ziyarete neden gelmesinler ki. Kazan doğurursa, ölebilir de. Nasred­din Hoca gibi göle maya çalalım, belki tu­tar, enflasyonun para arzı ile ilişkisi üzerine dogmaları buradan biraz eğip bükebiliriz.

Tutamıyorum zamanı

Şimdi karar verme zamanı. Friedman öl­meden 3 sene önce Financial Times demecin­de “merkez bankalarının para arzını kontrol edebileceğinde eskisi kadar ısrarcı olmaya­cağını” söylemişti. The Guardian’da Keegan (2003) bunu “Friedman yanıldığını kabul et­ti” şeklinde yazdı. Enflasyonun her zaman ve her yerde parasal bir olgu olup olmadığını, ChatGPT ile uzun uzun tüm ilgili teorileri ve boyutları ile tartıştım. İşte ChatGPT Milton olsaydı FT’ye bugün vereceği demeç:

“Enflasyon, salt parasal bir olgu olarak tanımlandığı dönemin çok ötesine geçti. Elbette, uzun vadede fiyat düzeyinin pa­rasal büyüklüklerden bağımsız olamaya­cağını hâlâ düşünüyorum; fakat artık para arzı, merkez bankalarının tek elinde değil­dir. Sermaye hareketleri, dijital varlıklar, fi­nansal inovasyonlar ve uluslararası likidite akımları, ‘para’ kavramını ölçülemez bir hâ­le getirdi. Politika faizi kısa vadede fiyatlara yön vermiyor; gıda, kira, enerji gibi kalem­lerdeki fiyatlamalar, parasal aktarımın dı­şında kalıyor.

Aynı zamanda, merkez ban­kalarının parasal genişlemeleri üretim ve istihdam yerine finansal varlıklara yöneli­yor. Bu nedenle, para arzındaki artışın her zaman fiyatlara yansıyacağını artık iddia edemem. Enflasyonun kökeni bugün para­sal olduğu kadar, maliyet, beklenti, kâr gü­düsü ve dış ticaret dengesiyle de belirleni­yor. Enflasyon uzun vadede hâlâ parasal bir boyut taşır, ama artık her zaman ve her yer­de yalnızca parasal bir olgu değildir.”