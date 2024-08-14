Milyarderleri buluşturan Malta, Türk şirketle anlaştı

2 trilyon dolarlık değeriyle, dünyanın ikinci büyük şirketi olan Google’un sahibi Alphabet’in kurduğu enerji şirketi Malta Inc, Düzce’de üretim yapan Türk şirketi Schmid Pekintaş ile işbirliği kararı aldı. İki şirket, enerji depolama konusunda Avrupa ve ABD pazarını hedefliyor.

180 bin çalışanı, 307 milyar dolarlık geliriyle Alphabet, dünyanın en büyük şirketl­reinden biri. Merkezi Kaliforni­ya’da bulunan Alphabet, 2 tril­yon dolarlık değeriyle de dünya­nın en değerli ikinci şirketi.

Her ne kadar biz onu Alphabet olarak bilsek de ABD’li dev, Google’un ta kendisi. 2015 yılında Google’un yeniden yapılandırılmasıyla Alp­habet adını alan şirket, Amazon, Apple, Meta ve Microsoft ile bir­likte ABD’nin Big Five adını alan beş büyük bilgi teknolojisi şirke­tinden biri. Dünyaca ünlü tekno­loji devinin arama motoru Goog­le’un ana şirketi Alphabet, son yıllarda otomotiv başta olmak üzere farklı alanlara yöneldi.

Bu alanlardan biri de yenilenebilir enerji sektörüydü. 2017 yılında Alphabet’in fikir fabrikası olan Google-X’ten doğan yenilenebilir enerji depolama projesi Malta, 2018 yılında artık kendi başına bir proje haline geldi. Malta Inc. adını alan şirket, aynı yıl Break­through Energy Ventures (BEV) liderliğindeki A Serisi finans­man turundan 26 milyon dolar elde etmişti.

ABD, Avrupa ve Türkiye’de çalışacak

Yenilenebilir enerji veya fo­sil yakıtlardan üretilen elektri­ğin, lityum iyon pillere göre daha uzun süre yedekte tutulması için tasarlanmış bir sistem geliştiren şirketin tuz projesiyle bilinen Malta Inc’in ilk yatırım turun­da yer alan Breakthrough Ener­gy Ventures’ta ise Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Alibaba kurucusu Jack Ma, Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos ve SAP kurucu ortağı Hasso Plat­tner gibi isimler yer alıyor. Yani özetle, Malta Inc, dünyaca ün­lü iş insanlarının buluştuğu bir nokta haline geldi.

Her ne kadar büyük işlemlere sahne olmasa da Malta Inc, ge­leceğin en önemli şirketlerinden biri olacak. Henüz emekleme aşamasındaki ABD’li bu şirket, geçtiğimiz hafta önemli bir işbir­liğine gitme kararı aldı.

Hem de bir Türk şirketiyle. Malta Inc’in resmi sitesinden duyurulan bil­giye göre ABD’li şirket, İstanbul merkezli Schmid Pekintaş ile an­laşma imzaladı. Malta ve Schmid Pekintas, Türkiye, ABD ve Avru­pa’da çeşitli hibrit projelerde iş­birliği yapacak. Schmid Pekin­taş, Malta Inc’in gelişmiş uzun vadeli enerji depolamasının çe­şitli güneş enerjisi projeleriyle melezleştirilmesine yönelik bir işbirliği çerçevesi oluşturmayı amaçlıyor.

Anlaşma, Schmid Pe­kintaş’ın Türkiye ile ABD ve Av­rupa’daki 540 MW’lık kendi li­sanslı güneş enerjisi projeleriyle Malta Inc’in uzun vadeli ener­ji depolamasının ortak gelişti­rilmesi ve inşasına odaklana­cak. Bu girişim, güneş ve enerji depolama projeleri için ölçekle­nebilir, tekrarlanabilir ve uygun maliyetli bir model oluşturmayı, senkronizasyon gibi temel şebe­ke güvenilirliği hizmetlerini sağ­layarak istikrarlı ve güvenilir ke­sintisiz yeşil enerji tedariki sağ­lamayı amaçlıyor.

Hedef 1 GW’lık depolama

Schmid Pekintaş aynı zaman­da, 200-500 MW’lık mevcut ve yeni güneş enerjisi projeleri ile Malta Inc’in Kaliforniya, New Mexico ve Teksas dahil olmak üzere ABD’nin farklı eyaletle­ri ile Güney Avrupa ülkelerin­de enerji depolama çözümle­rinin konuşlandırılmasını de­ğerlendirecek.

Her iki şirketin yapacağı işbirliğinde amaç önü­müzdeki beş yılda 1 GW’a ka­dar birleşik depolama dağıtımı hedeflemek. Malta Inc Yönetici Müdürü Phil Delleville, “Sch­mid Pekintaş ile ortaklık kur­mak, birden fazla bölgede güneş enerjisi projeleri geliştirmek için enerji depolama teknoloji­mizi kullanmamıza olanak sağ­lıyor.

Birlikte, enerji geçişini hızlandırmak için güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji altya­pısı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Schmid Pekintaş CEO’su ve Başkanı Özhan Olcay, “Bu ortaklık, Türkiye ve ötesinde­ki yenilenebilir enerji ortamını dönüştürmeye yönelik önemli bir adımdır. Schmid Pekintaş’ın güneş modülü üretimi ve pro­je geliştirme konusundaki uz­manlığını Malta’nın yenilikçi depolama çözümleriyle birleş­tirmek, güvenilir ve sürdürüle­bilir enerji sağlayacaktır” diye konuştu.

Toplam üretim kapasitesi 2.500 MW

2013 yılında Alman Schmid ve Pekintaş Grup ortaklığıyla kurulan şirket, fotovoltaik güneş paneli alanında faaliyet gösteriyor. 1864 yılında kurulan Alman devi Schmid Group, dünya güneş enerjisi sektöründe en önemli şirketlerinden. 2013 yılında Düzce’de 70 bin metrekarelik alandaki 500 MW üretim kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretimi yapan ilk fabrikayı açan Schmid Pekintaş, 2022 yılında yeni devreye alınan fabrikayla bu rakama 2.000 MW üretim kapasiteli yeni tesisi ekledi.

Böylece şirketin toplam üretim kapasitesi 2.500 MW’a çıkmış oldu. Geleceğin devi Malta Inc ile Schmid Pekintaş’ın işbirliği, enerjide yenilenebilire yönelik açılım yapmak isteyen Türkiye için oldukça önemli. Bir başka önemi ise dünyaya yön veren isimleri buluşturan bir marka ile işbirliği yapmak aslında.