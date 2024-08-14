Milyarderleri buluşturan Malta, Türk şirketle anlaştı
2 trilyon dolarlık değeriyle, dünyanın ikinci büyük şirketi olan Google’un sahibi Alphabet’in kurduğu enerji şirketi Malta Inc, Düzce’de üretim yapan Türk şirketi Schmid Pekintaş ile işbirliği kararı aldı. İki şirket, enerji depolama konusunda Avrupa ve ABD pazarını hedefliyor.
180 bin çalışanı, 307 milyar dolarlık geliriyle Alphabet, dünyanın en büyük şirketlreinden biri. Merkezi Kaliforniya’da bulunan Alphabet, 2 trilyon dolarlık değeriyle de dünyanın en değerli ikinci şirketi.
Her ne kadar biz onu Alphabet olarak bilsek de ABD’li dev, Google’un ta kendisi. 2015 yılında Google’un yeniden yapılandırılmasıyla Alphabet adını alan şirket, Amazon, Apple, Meta ve Microsoft ile birlikte ABD’nin Big Five adını alan beş büyük bilgi teknolojisi şirketinden biri. Dünyaca ünlü teknoloji devinin arama motoru Google’un ana şirketi Alphabet, son yıllarda otomotiv başta olmak üzere farklı alanlara yöneldi.
Bu alanlardan biri de yenilenebilir enerji sektörüydü. 2017 yılında Alphabet’in fikir fabrikası olan Google-X’ten doğan yenilenebilir enerji depolama projesi Malta, 2018 yılında artık kendi başına bir proje haline geldi. Malta Inc. adını alan şirket, aynı yıl Breakthrough Energy Ventures (BEV) liderliğindeki A Serisi finansman turundan 26 milyon dolar elde etmişti.
ABD, Avrupa ve Türkiye’de çalışacak
Yenilenebilir enerji veya fosil yakıtlardan üretilen elektriğin, lityum iyon pillere göre daha uzun süre yedekte tutulması için tasarlanmış bir sistem geliştiren şirketin tuz projesiyle bilinen Malta Inc’in ilk yatırım turunda yer alan Breakthrough Energy Ventures’ta ise Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Alibaba kurucusu Jack Ma, Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos ve SAP kurucu ortağı Hasso Plattner gibi isimler yer alıyor. Yani özetle, Malta Inc, dünyaca ünlü iş insanlarının buluştuğu bir nokta haline geldi.
Her ne kadar büyük işlemlere sahne olmasa da Malta Inc, geleceğin en önemli şirketlerinden biri olacak. Henüz emekleme aşamasındaki ABD’li bu şirket, geçtiğimiz hafta önemli bir işbirliğine gitme kararı aldı.
Hem de bir Türk şirketiyle. Malta Inc’in resmi sitesinden duyurulan bilgiye göre ABD’li şirket, İstanbul merkezli Schmid Pekintaş ile anlaşma imzaladı. Malta ve Schmid Pekintas, Türkiye, ABD ve Avrupa’da çeşitli hibrit projelerde işbirliği yapacak. Schmid Pekintaş, Malta Inc’in gelişmiş uzun vadeli enerji depolamasının çeşitli güneş enerjisi projeleriyle melezleştirilmesine yönelik bir işbirliği çerçevesi oluşturmayı amaçlıyor.
Anlaşma, Schmid Pekintaş’ın Türkiye ile ABD ve Avrupa’daki 540 MW’lık kendi lisanslı güneş enerjisi projeleriyle Malta Inc’in uzun vadeli enerji depolamasının ortak geliştirilmesi ve inşasına odaklanacak. Bu girişim, güneş ve enerji depolama projeleri için ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve uygun maliyetli bir model oluşturmayı, senkronizasyon gibi temel şebeke güvenilirliği hizmetlerini sağlayarak istikrarlı ve güvenilir kesintisiz yeşil enerji tedariki sağlamayı amaçlıyor.
Hedef 1 GW’lık depolama
Schmid Pekintaş aynı zamanda, 200-500 MW’lık mevcut ve yeni güneş enerjisi projeleri ile Malta Inc’in Kaliforniya, New Mexico ve Teksas dahil olmak üzere ABD’nin farklı eyaletleri ile Güney Avrupa ülkelerinde enerji depolama çözümlerinin konuşlandırılmasını değerlendirecek.
Her iki şirketin yapacağı işbirliğinde amaç önümüzdeki beş yılda 1 GW’a kadar birleşik depolama dağıtımı hedeflemek. Malta Inc Yönetici Müdürü Phil Delleville, “Schmid Pekintaş ile ortaklık kurmak, birden fazla bölgede güneş enerjisi projeleri geliştirmek için enerji depolama teknolojimizi kullanmamıza olanak sağlıyor.
Birlikte, enerji geçişini hızlandırmak için güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Schmid Pekintaş CEO’su ve Başkanı Özhan Olcay, “Bu ortaklık, Türkiye ve ötesindeki yenilenebilir enerji ortamını dönüştürmeye yönelik önemli bir adımdır. Schmid Pekintaş’ın güneş modülü üretimi ve proje geliştirme konusundaki uzmanlığını Malta’nın yenilikçi depolama çözümleriyle birleştirmek, güvenilir ve sürdürülebilir enerji sağlayacaktır” diye konuştu.
Toplam üretim kapasitesi 2.500 MW
2013 yılında Alman Schmid ve Pekintaş Grup ortaklığıyla kurulan şirket, fotovoltaik güneş paneli alanında faaliyet gösteriyor. 1864 yılında kurulan Alman devi Schmid Group, dünya güneş enerjisi sektöründe en önemli şirketlerinden. 2013 yılında Düzce’de 70 bin metrekarelik alandaki 500 MW üretim kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretimi yapan ilk fabrikayı açan Schmid Pekintaş, 2022 yılında yeni devreye alınan fabrikayla bu rakama 2.000 MW üretim kapasiteli yeni tesisi ekledi.
Böylece şirketin toplam üretim kapasitesi 2.500 MW’a çıkmış oldu. Geleceğin devi Malta Inc ile Schmid Pekintaş’ın işbirliği, enerjide yenilenebilire yönelik açılım yapmak isteyen Türkiye için oldukça önemli. Bir başka önemi ise dünyaya yön veren isimleri buluşturan bir marka ile işbirliği yapmak aslında.