Milyarderlerin rotası değişti Aile Ofisleri çağı başladı

Dünya genelinde milyar­derlerin rotası kökten değişiyor; serveti sadece yönetmek değil, bir miras kültü­rüyle geleceğe taşımak öncelik haline geliyor. Türkiye Kurum­sal Yönetim Derneği (TKYD) ve Deloitte Türkiye iş birliğiyle hazır­lanan ‘Aile Ofisi Rehberi’ne göre, bugün faaliyette olan Aile Ofis­lerinin %68’i milenyum sonra­sında, yani 2000 yılından itiba­ren kurulmuş durumda.

2024 itibarıyla 5,5 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten bu yapılar, 2030 yılına gelindiğinde milyarder­lerin 9,5 trilyon dolarlık devasa servetine yön verecek. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve kuşaklar arası geçişin yarattığı karmaşa, yüksek varlığa sahip aileleri profesyonel ve bağım­sız bir yapı olan "Aile Ofisi" mo­deline yönlendiriyor. “Aile Ofi­si” kavramı Türkiye’de de son 10 yılda büyük bir ivme kazansa da mevzuattaki boşlukların sek­törün önündeki en büyük engel olduğu söyleniyor. Türkiye’de yaklaşık 15 Aile Ofisinin olduğu tahmin ediliyor.

2030 hedefi: 9,5 trilyon dolarlık dev bir ekosistem

Küresel ölçekte Aile Ofisleri­ne yönelik ilgi, daha önce görül­memiş bir hızla artıyor. Rapor­da yer alan çarpıcı veriler, mil­yarderlerin servetlerini emanet ettiği bu yapıların finansal pi­yasalardaki ağırlığının ne den­li artacağını kanıtlıyor. Küresel milyon sayısındaki artış bu ge­lişimi destekleyen bir diğer un­sur. Rehbere göre, 2000’li yıl­lardan bu yana dünya genelinde milyoner sayısının 4 kat arttı.

2024 yılı itibarıyla Aile Ofis­leri tarafından yönetilen top­lam tahmini varlık 5,5 tril­yon ABD doları seviyesindey­ken, bu tutarın 2025 sonunda %26 artışla 6,9 trilyon dolara, 2030 yılına kadar ise %73 ar­tışla 9,5 trilyon dolara ulaşma­sı bekleniyor. 2024 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 8.030 adet tekli Aile Ofisi (SFO) bu­lunuyor. Bu sayının 2030 yı­lında 10.720’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Tüm Aile Ofislerinin %68’inin milenyum sonrasın­da (2000 yılından sonra) kurul­muş olması, modelin yeni nesil milyarderler arasındaki popü­laritesini açıkça ortaya koyuyor.

Ailenin mirasını kuşaklar boyunca korumayı hedefliyor

Rehberde sunulan verilere göre, Aile Ofisleri özünde bir ai­lenin finansal işlerini yönetmek amacıyla kurulan özel organi­zasyonlar olarak tanımlanırken, günümüzde bu yapıların gele­neksel finans yönetiminin çok ötesine geçerek profesyonelleş­miş kurumsal yapılara dönüştü­ğü vurgulanıyor. Özellikle yatı­rım yönetimi, vergi planlaması ve yasal yönlendirme gibi teknik alanların yanı sıra hayırseverlik ve aile içi eğitim gibi sosyal so­rumlulukları da üstlenen bu ya­pılar, ailenin mirasını kuşaklar boyunca korumayı hedefliyor.

Rehberde, bir Aile Ofisinin üstlendiği sorumluluklar, aile­nin hem maddi hem de mane­vi mirasının sürdürülebilirliği üzerine inşa ediliyor. Bu orga­nizasyonların en temel görev­lerinden biri, aileye özel hiz­metleri merkezi bir noktada koordine ederek iş süreçlerin­de kurumsallaşmayı destekle­mek. Bunun yanı sıra, Aile Ofis­leri ekonomik ve kişisel riskleri yönetmek, gelecek nesiller için halefiyet (ardıllık) planlaması­nı yapılandırmak ve varlıkların kuşaklar arası geçişini stratejik bir düzene sokmakla sorumlu tutuluyor. Profesyonel bir kal­kan görevi gören bu yapılar, ay­nı zamanda aileye ait ticari sır­ların ve özel bilgilerin mahre­miyetini güvence altına alma sorumluluğunu da taşıyor.

Milyarderler neden Aile Ofisini tercih ediyor?

Geleneksel varlık yönetimin­den farklı olarak Aile Ofisleri, mil­yarder ailelere sadece finansal getiri değil, aynı zamanda mah­remiyet ve stratejik devamlılık sunuyor. Rehbere göre, tercih ne­denlerinin başında şunlar geliyor:

-Kurumsal Devamlılık ve Halefiyet: İlk kurucu kuşa­ğın emekliliğiyle birlikte, kişi­sel işlerin işletme operasyon­larından ayrılması zorunlu ha­le geliyor. Aile Ofisleri, mirasın ve değerlerin gelecek nesillere sağlıklı aktarımı için kritik bir “halefiyet planlaması” sunuyor.

-Varlık Karmaşıklığı: Ba­şarıya ulaşan aile işletmelerin­de varlıklar yapısal ve coğra­fi olarak karmaşıklaşmaktadır. Bu durum, vergi planlaması ve yasal yönlendirme için merkezi ve profesyonel bir yönetimi zo­runlu kılmaktadır.

-Mahremiyet ve Risk Yö­netimi: Aileye ait ticari sırla­rın korunması ve kişisel bilgi­lerin gizliliği, milyarderler için en öncelikli konular arasında­dır. Aile Ofisleri, bu gizliliği si­ber güvenlik ve sıkı iç kontrol­lerle güvence altına alıyor.

-Bütüncül Hizmet: Sade­ce yatırım değil; hayırseverlik faaliyetleri, mülk yönetimi, se­yahat planlaması (concierge) ve aile üyelerinin eğitimi gibi çok geniş bir yelpazede kişiselleş­tirilmiş hizmet sunulmaktadır.

Şirket yönetimi ile aile serveti ayrışıyor

Rehberde, aile şirketlerinin büyümesiyle birlikte iş ve özel yaşam sınırlarının belirsizleş­tiği, bu noktada Aile Ofislerinin devreye girdiği vurgulanıyor. Aile Ofisleri; varlık yönetimi, miras planlaması, hayırsever­lik ve aile içi eğitim gibi konu­ları şirketten ayrıştırarak pro­fesyonel bir yapıda yönetmeyi sağlıyor. Rehberde, bir Aile Ofi­si kurmanın maliyetinin aile­nin ihtiyaçlarına göre değişti­ğini, bu rakamın birkaç yüz bin dolardan başlayıp milyon do­larlara kadar çıkabildiğini orta­ya koyuyor. Maliyet kalemleri arasında personel giderleri, tek­noloji altyapısı ve danışmanlık hizmetleri başı çekiyor.

Rehbere göre Aile Ofisi türleri:

-Tekli Aile Ofisi (SFO): Sadece tek bir aileye özel, yüksek gizlilik ve tam kontrol.

-Çoklu Aile Ofisi (MFO): Birden fazla aile için maliyet avantajı ve ortak uzmanlık kullanımı.

-Entegre Aile Ofisi (EFO): Şirket veya holding bünyesine entegre, ayrı bir tüzel kişiliği olmayan yapı.

-Hibrit/Sanal Aile Ofisi: Dijital altyapı ve dış kaynaklı uzmanlarla esnek yönetim.

Yerli sermayenin yurt içinde kalması için “yasa” şart

Türkiye’de Aile Ofisi kavramı özellikle son on yılda büyük sermayeli aileler arasında önem kazanmaya başladı. Rehbere göre, Türkiye’de "Aile Ofisi" kavramı henüz yeni olsa da, özellikle büyük sermayeye sahip ailelerin varlıklarının artması ve profesyonel yönetime duyulan ihtiyacın yükselmesiyle son yıllarda önem kazandı.

Rehberde, Türkiye’de Aile Ofislerinin gelişiminde, artan varlık miktarı, ekonomik ve hukuki açıdan giderek daha komplike hâle gelen iş ortamı ile yatırım fırsatlarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Küreselleşme ve dijitalleşmenin etkisiyle aileler, uluslararası yatırımlarını yönetmek ve yurt dışındaki farklı fırsatları değerlendirmek için profesyonel destek arayışına giriyor. Ayrıca, Türk şirketlerinin yurt dışında iş bağlantıları kurması ve küresel yatırımlar yapması, Aile Ofisi kavramının ve yönetim anlayışının önemini daha da artırıyor. Buna karşın, Türkiye’de Aile Ofisi konusunda hâlen farkındalık eksiklikleri bulunuyor ve Aile Ofislerinin sunduğu hizmetler genellikle sadece varlık yönetimi ile sınırlı olarak algılanıyor.

Rehbere göre, Türkiye’de ailelerin varlıkları ve yönetim ihtiyaçları arttıkça, Aile Ofislerinin ne tür hizmetler sunduğunun daha iyi anlaşılmasıyla, dünyadaki büyüme eğilimine paralel şekilde Türkiye’de de daha önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Özellikle halefiyet planlaması, aile üyelerinin gelişimi ve eğitimi ile aile içi iletişim gibi konuların ülkemizde önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkacağı göz önüne alındığında, Aile Ofislerinin ailelerin sürdürülebilirliği açısından kritik bir konuma geleceği tahmin ediliyor.

Rehberin en dikkat çekici tespiti, Türk hukuk sisteminde “Aile Ofisi” kavramının henüz yasal bir tanımının bulunmaması oldu. Bu eksiklik, Aile Ofislerinin nasıl kurulacağı konusunda belirsizlik yaratıyor. Türk hukuk sisteminde “Aile Ofisi” terimi yasal bir kavram olarak tanımlanmış değil. Bu eksiklik, Aile Ofislerinin hangi hukuki yapılar altında faaliyet göstereceği ve hangi düzenlemelere tabi olacağı konusunda belirsizlikler yaratıyor. Türkiye›deki Aile Ofisleri genellikle anonim şirket, holding yapısı veya portföy yönetim şirketleri ile iş birliği modelleri altında kurgulanıyor.

Rehbere göre, Aile Ofislerine özgü bir tanım yapılması, hizmet kapsamına göre farklılaştırılmış bir lisanslama rejimi oluşturulması ve ilgili denetim kurumlarının (SPK, MASAK, BDDK gibi) yetki alanlarının netleştirilmesi, bu boşluğun giderilmesi açısından kritik önem taşıyor. Aynı şekilde, Aile Ofisi yapılarına yönelik lisans ve denetim başta olmak üzere düzenlemelerden muafiyet ve vergisel teşviklerin getirilmesi ve bu yapıların kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermelerinin desteklenmesi, yerli sermayenin yurt içinde tutulmasına ve kuşaklar arası varlık aktarımının sağlıklı şekilde planlanmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Rehberin sonuç bölümünde hükümete ve yasa yapıcılara çağrıda bulunuluyor: “Varlık yönetimine yönelik taleplerin çeşitlenmesi ile Aile Ofis lerine ilişkin Türkiye’nin hukuki, ekonomik ve sosyolojik yapısına özgülenmiş, dengeli ve kapsamlı bir mevzuat düzenlenmesi önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın, uluslararası örneklerden ilham alınarak, Türkiye’nin özgün yapısına uygun biçimde karşılanması hem yatırım ortamının gelişmesine hem de ailelerin uzun vadeli refahının güvence altına alınmasına katkı sunacaktır.”

"Ailenin sorumluluğu serveti korumak değil gelecek nesillere aktarmak"

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Aile Ofislerinin yalnızca bir finansal araç değil, aile değerlerini ve kurumsal yönetim anlayışını gelecek nesillere aktaran stratejik yapılar olduğunu ifade etti.

“Ülkemiz ekonomisinin omurgasını aile şirketleri oluşturmaktadır. Aile şirketlerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorumluluklardan biri, serveti korumanın ötesinde, gelecek nesillere güçlü bir yönetim kültürü ve sürdürülebilir bir vizyon aktarabilmektir” diyen Saka, bu noktada Aile Ofislerinin, yalnızca finansal yönetim aracı değil; aynı zamanda aile değerlerini, stratejik hedefleri ve kurumsal yönetim anlayışını bir araya getiren yapılar olarak öne çıktığını söyledi.

Saka, “Global ölçekte hızla gelişen Aile Ofisi modelleri, Türkiye’de de giderek daha fazla ilgi görmekte, yeni nesil iş insanları için yol haritası sunmaktadır. Ancak bu alanda hâlâ doğru bilgiye, güvenilir kaynaklara ve iyi uygulama örneklerine duyulan ihtiyaç devam etmektedir” dedi.

Aile Ofisi nedir?

Aile Ofisi, bir ailenin finansal işlerini yönetmek için kurulan özel bir yapıdır. Günümüzde ise yalnızca finansal yönetimle sınırlı kalmayıp, profesyonelleşmiş, farklı rol ve sorumluluklar üstlenen ve kapsamı genişleyen organizasyonlar hâline gelmiştir.

Neden bir Aile Ofisi kurulur?

-Likidite Sağlama Durumu

-Varlık Karmaşıklığı

-Demografik Eğilimler

-Küresel Ekonomik Belirsizlikler

-Yatırım Dışı Riskler

Temel amaçları

-Varlıkların sürdürülebilir yönetimi

-Aile mirası, vizyonu ve değerlerinin korunması

-Aile ve şirket işlerinin birbirinden ayrılması (Kurumsallaşma).

-Gizlilik ve mahremiyetin sağlanması.

Hangi hizmetleri sunar?

-Varlık & Yatırım Yönetimi: Portföy yönetimi, gayrimenkul, küresel fırsatlar.

-Vergi & Hukuk: Vergi planlaması, miras hukuku, uyumluluk.

-Halefiyet Planlaması: Varlıkların yeni nesle devri, aile anayasası.

-Yaşam Tarzı