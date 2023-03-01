Milyon dolarlık “Mavi Tik” rantı sona eriyor

Son yıllarda sosyal medya platformları, doğrulanmış hesap ve mavi tik gibi özellikler sunarak kullanıcılar arasında daha fazla güven yaratmaya çalışıyor. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma sunduğu yeni abonelik sisteminin adı Meta Verified.

Adından da anlaşılacağı üzere Meta Verified, herkese açık olan profil hesaplarının veya ünlü - influencerların, yalnızca kimliklerini doğrulayarak mavi tik almalarını sağlayan gelir odaklı bir program olarak öne çıkıyor. Meta'nın bu hamlesi, sosyal medya dünyasında heyecan yaratırken bir yandan da kullanıcılar tarafından çok fazla tartışmaya ve karışık tepkilere neden oldu diyebilirim.

Kullanıcıların kimisi memnun, kimisi şüpheli

Geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan “Meta Verified” sistemiyle kullanıcılar artık devlet kimliklerini göndererek ve web'de ayda 11,99 dolar, iOS ve Android'de ise ayda 14,99 dolar ödeyerek mavi tik sahibi olabiliyor. Bu yenilik, birçok kullanıcı için iyi bir gelişme gibi algılanıyor.

Bu yeni özellik, bazı kullanıcılar için artık sürdürülebilir halkla ilişkiler hizmeti veya ücretli basın içeriği iletişimi olmadan mavi tik alabilmeyi mümkün kıldığı için memnuniyetle karşılanıyorken, bazı kullanıcılarda ise doğrulama sürecinin gerçekliğinin tehlikeye girebileceği konusunda şüpheli düşünceler oluşturuyor.

Bu yeni abonelik sisteminden önce, bir statü sembolü haline gelen doğrulanmış rozete sahip olmak isteyen birçok kullanıcı, hesaplarını doğrulatmak için Google’daki varlıklarını güçlendirmek ve halkla ilişkiler ajanslarına yatırımlar yapmak da dahil olmak üzere büyük çabalar sarf etmişti.

Ancak şimdi Meta Verified ile, basında yer alma ve ya halkın tanıması gibi faktörler olmadan, kişilerin sahte kimlikler oluşturarak veya çalınan kimlikleri kullanarak sistemi manipüle etme potansiyelleri daha yüksek görünüyor. Sonuçta bu olası manipülasyonlar, doğrulanmış profil rozetlerinin güvenilirliğine zarar verebilir ve bu rozeti geçmişte güçlü bir basın varlığına sahip organik olarak doğrulanmış profiller için daha az anlamlı hale getirebilir.

Sosyal medya doğrulamasının değeri azaldı mı?

Ayrıca Meta Verified, genel olarak sosyal medya doğrulamasının değeri hakkında da bazı soruları gündeme getirmiş durumda. Mavi tik başlangıçta tanınmış kişilere itibar ve güvenilirlik sağlamayı amaçlamış olsa da, artık önemli veya etkili olan biri gibi görünmek isteyen herhangi birisi için bir statü sembolü halinde.

Yani Meta Verified, sosyal medya kullanıcıları için sadece havalı bir hesaba sahip olma durumunu ve doğrulamanın gerçekten de gerekli olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Bakış açımızı Meta tarafına çevirdiğimizde, Meta Verified’ın Meta’ya çok önemli bir gelir modeli yarattığını hesaplamak zor değil. Instagram’ın dünyada 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor ve neredeyse on kişiden sekizi “Onaylanmış Profil” rozetine sahip olmak istiyor.

Düşük bir hesaplama yaparak toplam kullanıcının yalnızca yüzde beşinin bir ücretli abonelik modeline geçtiğini varsayarsak, Meta’nın ayda 1.2 milyar dolardan fazla ek gelir elde ettiği sonucuna varıyoruz. Sonuç olarak sosyal medya doğrulamasının değeri tartışmaya oldukça açık. Bunun gerekli olup olmadığına karar vermek ise siyasilerden sporculara, şirketlerden kamu kurumlarına kadar sosyal medya hesabı olan kullanıcılara ve kuruluşlara kalmış.

Ancak şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki, sosyal medya hesaplarının doğrulanması için güçlü bir basın varlığına sahip olmak isteyen binlerce kişi, halkla ilişkiler iletişimine milyonlarca dolar ödedi. Meta’nın bu değişen stratejisi, sosyal medya hesaplarının doğrulanması amacıyla PR iletişimine ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar için bir devrin sonu anlamına geliyor.