‘Milyonluk’ hesaplar 'milyon'a yaklaştı
Bankalardaki bir milyon lira ve üzerindeki mevduat hesaplarının sayısı mart sonu itibariyle 946 bin 872’ye ulaştı. Bu sayı son bir yılda yüzde 85,5 oranında 364 bin 385 arttı.
Başta enflasyon, hayat pahalılığı, yoksullaşma olmak üzere temel ekonomik göstergelere ilişkin olumsuz sinyaller ile gelir dağılımında bozulma artarken, ülkedeki milyonerler de hızla çoğaldı.
Türk bankacılık sistemindeki TL mevduat, döviz tevdiat hesabı ve kıymetli maden depo hesaplarının toplamından oluşan mevduat ve katılım hesaplarının toplam hacmi içinde 1 milyon TL ve daha yüksek tutardaki hesapların geçen yıl mart sonunda 581 bin 887 olan sayısı, bu yıl aynı tarihte 946 bin 872’ye yükseldi. Söz konusu hesapların sayısı bir yılda yüzde 71 oranında 364 bin 385 arttı. Buna göre ülkedeki “milyoner” sayısında son bir yılda hızlı bir artış meydana geldi.
Paranın yüzde 70’i, hesapların yüzde 0,6’sında
Mart sonu itibariyle bankacılık sistemindeki tüm mevduat hesaplarının sayıca yüzde 0,6’sını oluşturan bu hesaplardaki toplam bakiye ise 7 trilyon 20,3 milyar lira oldu.
“Milyonluk” hesaplar, aynı tarih itibarıyla 9 trilyon 955,6 milyar TL olan toplam mevduat hacminin yüzde 70,5’ini oluşturdu. Söz konusu hesaplar bir yıl önce bankalardaki tüm mevduat hesaplarının sayı olarak yüzde 0,4’ünü, tutar olarak da yüzde 64,4’ünü oluşturuyordu.
Son bir yılda bankalardaki toplam mevduat hesabı sayısı yüzde 28,4 artarken, bir milyon lira ve daha yüksek tutarlı hesapların sayısında ise yüzde 85,5 artış yaşandı. Toplam mevduat hacminin yüzde 66,7 genişlediği bu dönemde, 1 milyon TL ve daha yüksek tutarlı hesaplardaki toplam tutar yüzde 82,7 büyüdü.
Mart sonu itibariyle “milyonluk” hesapların 843 bin 908’i Türkiye’de yerleşikler adına açılmış bulunuyor.
Bu kişilere ait hesaplardaki tutar, 6 trilyon 506 milyar lira ile aynı tarihte 9 trilyon 267 milyar lira olan toplam yurt içi mevduatın yüzde 70,2’sini; yine bu tarih itibarıyla 9 trilyon 955,6 milyar lira olan bankalardaki toplam mevduatın yüzde 65,4’ünü oluşturuyor.
Yurt içi yerleşiklere ait 1 milyon TL ve üzeri hesaplardaki mevduatın 2 trilyon 668,6 milyarı gerçek kişilere, 612,7 milyarı resmi kuruluşlara, 3 trilyon 224,7 milyar liralık bölümü ise ticari ve diğer kuruluşlara ait.
102 bini yurt dışında
1 milyon TL ve üzerindeki hesapların mart sonu itibarıyla 102 bin 364’ü ise yurt dışında yerleşiklere ait bulunuyor. Söz konusu hesaplardaki toplam mevduat 514,3 milyar lira. Bu da yurt dışı yerleşiklere ait toplam mevduatın yüzde 75’ini oluşturuyor. Yurt dışında yerleşiklere ait 1 milyon ve üstü hesaplardaki paranın 380,8 milyarının sahibi gerçek kişiler, 133,5 milyarının sahibi ise ticari ve diğer kuruluşlar.
10 bin TL altı 145 milyon hesap
Mart sonu itibariyle bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım hesabı sayısı 156,5 milyon adede ulaştı. Ancak bu hesapların 145 milyonunu, sadece 10 bin liraya kadar tutarlı hesaplar oluşturuyor. Bankalardaki tüm hesapların sayıca yüzde 92,7’ini oluşturan bu hesaplardaki para ise toplam mevduat hacminin sadece yüzde 1,2’si düzeyinde.
10 bin-50 bin lira arası büyüklükteki hesaplar sayıca tüm hesapların yüzde 8,6’sını, buna karşılık toplam mevduat hacminin yüzde 3,5’ini oluşturuyor. Hesap büyüklüğü arttıkça bu denge tersine dönüyor. 50 bin-250 bin TL arası hesaplar ise tüm hesapların yüzde 5,2’sini oluştururken, toplam mevduat hacminde yüzde 9,9 paya sahip. 250 bin-1 milyon TL arası hesaplar toplam hesap sayısının yüzde 1,9’unu, mevduat hacminin ise yüzde 14,8’ini oluşturuyor. 1 milyon TL ve üstündeki hesapların ise tüm hesapların sadece yüzde 0,4’ünü, buna karşılık toplam mevduat hacminin yüzde 70,5’ini oluşturduğu dikkati çekiyor.