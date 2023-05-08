‘Milyonluk’ hesaplar 'milyon'a yaklaştı

Bankalardaki bir milyon lira ve üzerindeki mevduat hesaplarının sayısı mart sonu itibariyle 946 bin 872’ye ulaştı. Bu sayı son bir yılda yüzde 85,5 oranında 364 bin 385 arttı.

Başta enflasyon, hayat pahalılığı, yoksullaş­ma olmak üzere temel ekonomik göstergelere ilişkin olumsuz sinyaller ile gelir dağı­lımında bozulma artarken, ül­kedeki milyonerler de hızla ço­ğaldı.

Türk bankacılık sistemindeki TL mevduat, döviz tevdiat hesa­bı ve kıymetli maden depo he­saplarının toplamından oluşan mevduat ve katılım hesapları­nın toplam hacmi içinde 1 mil­yon TL ve daha yüksek tutarda­ki hesapların geçen yıl mart so­nunda 581 bin 887 olan sayısı, bu yıl aynı tarihte 946 bin 872’ye yükseldi. Söz konusu hesapların sayısı bir yılda yüzde 71 oranın­da 364 bin 385 arttı. Buna göre ülkedeki “milyoner” sayısında son bir yılda hızlı bir artış mey­dana geldi.

Paranın yüzde 70’i, hesapların yüzde 0,6’sında

Mart sonu itibariyle bankacılık sistemindeki tüm mevduat hesapları­nın sayıca yüzde 0,6’sını oluşturan bu hesaplarda­ki toplam bakiye ise 7 tril­yon 20,3 milyar lira oldu.

“Milyonluk” hesaplar, aynı tarih itibarıyla 9 tril­yon 955,6 milyar TL olan toplam mevduat hacmi­nin yüzde 70,5’ini oluş­turdu. Söz konusu he­saplar bir yıl önce ban­kalardaki tüm mevduat hesaplarının sayı olarak yüzde 0,4’ünü, tutar ola­rak da yüzde 64,4’ünü oluşturuyordu.

Son bir yılda bankalardaki toplam mevduat hesabı sayı­sı yüzde 28,4 artarken, bir mil­yon lira ve daha yüksek tutarlı hesapların sayısında ise yüzde 85,5 artış yaşandı. Toplam mev­duat hacminin yüzde 66,7 geniş­lediği bu dönemde, 1 milyon TL ve daha yüksek tutarlı hesaplar­daki toplam tutar yüzde 82,7 bü­yüdü.

Mart sonu itibariyle “milyon­luk” hesapların 843 bin 908’i Türkiye’de yerleşikler adına açılmış bulunuyor.

Bu kişilere ait hesaplardaki tutar, 6 trilyon 506 milyar lira ile aynı tarihte 9 trilyon 267 milyar lira olan toplam yurt içi mevdu­atın yüzde 70,2’sini; yine bu ta­rih itibarıyla 9 trilyon 955,6 mil­yar lira olan bankalardaki top­lam mevduatın yüzde 65,4’ünü oluşturuyor.

Yurt içi yerleşiklere ait 1 mil­yon TL ve üzeri hesaplardaki mevduatın 2 trilyon 668,6 mil­yarı gerçek kişilere, 612,7 mil­yarı resmi kuruluşlara, 3 trilyon 224,7 milyar liralık bölümü ise ticari ve diğer kuruluşlara ait.

102 bini yurt dışında

1 milyon TL ve üzerindeki hesapların mart sonu itibarıy­la 102 bin 364’ü ise yurt dışında yerleşiklere ait bulunuyor. Söz konusu hesaplardaki toplam mevduat 514,3 milyar lira. Bu da yurt dışı yerleşiklere ait toplam mevduatın yüzde 75’ini oluştu­ruyor. Yurt dışında yerleşikle­re ait 1 milyon ve üstü hesaplar­daki paranın 380,8 milyarının sahibi gerçek kişiler, 133,5 mil­yarının sahibi ise ticari ve diğer kuruluşlar.

10 bin TL altı 145 milyon hesap

Mart sonu itibariyle banka­cılık sistemindeki toplam mev­duat/katılım hesabı sayısı 156,5 milyon adede ulaştı. Ancak bu hesapların 145 milyonunu, sa­dece 10 bin liraya kadar tutarlı hesaplar oluşturuyor. Bankalar­daki tüm hesapların sayıca yüz­de 92,7’ini oluşturan bu hesap­lardaki para ise toplam mevdu­at hacminin sadece yüzde 1,2’si düzeyinde.

10 bin-50 bin lira arası büyük­lükteki hesaplar sayıca tüm he­sapların yüzde 8,6’sını, buna kar­şılık toplam mevduat hacminin yüzde 3,5’ini oluşturuyor. Hesap büyüklüğü arttıkça bu denge ter­sine dönüyor. 50 bin-250 bin TL arası hesaplar ise tüm hesapların yüzde 5,2’sini oluştururken, top­lam mevduat hacminde yüzde 9,9 paya sahip. 250 bin-1 milyon TL arası he­saplar toplam hesap sayı­sının yüzde 1,9’unu, mev­duat hacminin ise yüz­de 14,8’ini oluşturuyor. 1 milyon TL ve üstünde­ki hesapların ise tüm he­sapların sadece yüzde 0,4’ünü, buna karşılık top­lam mevduat hacminin yüzde 70,5’ini oluşturdu­ğu dikkati çekiyor.



