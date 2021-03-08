Mina’nın Çocukları sevgiyle çoğaldı

Bundan 3 yıl önce Mina Başaran ve 10 arkadaşını elim bir uçak kazasında kaybettik. Tüm Türkiye bu genç kadınları kaybetmenin acısını birlikte yaşadı. Ancak bu yazı acıların değil, anıların yaşatıldığı ama geleceğe umut veren genç kadınların ve çocukların yetişmesine dair bir yazı olacak…

Mina Başaran’ın annesi Beril Başaran, 11 Mart 2018’de hayatını kaybeden 11 gencin anısına 11 genç kızla geçen yıl 11 Mart’ta Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin İstanbul Şubesi ile “Mina’nın Çocukları” projesini başlattı. Proje, 11 genç kadına sadece destek vermedi. Onlara ilham da verdi. Bursiyer 11 genç kadın, desteğe ihtiyacı olan 11 çocuk buldular. Çocuklarla iletişimi doğru kurmak için önce eğitim aldılar, sonra da onların hayatları için çalıştılar. Bu yıl 20 çocuğa daha ulaşmış durumdalar.

Bu genç kadınlardan biri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Gülsen Genç, “Mina’nın Çocukları, sevginin her haliyle beslenmiş kollektif bir üretimin sonucu. Projemizle 10-14 yaş arası ihtiyaç sahibi kız veya erkek çocuklarının maddi ve manevi gelişimlerine destek olmak, onlara kendilerini var etme yolculuklarında yoldaşlık etmek, sevgi ve değer görme duygularına hasret olan bu çocuklara kendilerine güven duymayı, bedenlerini ve kimliklerini sevmeyi, her türlü ayrımcılığa karşı durabilmeyi yani kısacası dokunduğumuz çocuklar vesilesiyle toplumun bilincini yükseltmeyi amaçlıyoruz” diyor.

Çocuklarla doğru iletişim kurmak için Prof. Dr. Zuhal Baltaş ve ekibindeki uzman psikologlardan bir yıl boyunca ayda iki defa eğitim alıyorlar. Projenin ikinci aşamasında ise haziran ayı itibariyle Türkiye’nin dört bir yanından 20 çocukla buluşacaklar. Üç ay boyunca sürecek olan ve iki haftada bir düzenli olarak yapılacak görüşmelerle çocukların hem zihinsel hem de toplumsal becerilerini artıracaklar. Pandemiyle birlikte üç yeni değer daha katmışlar. Kod eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi ve çocuk hakları eğitimi.

Projeleri, dünyaya örnek oluyor

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin İstanbul Şubesi Başkanı Güldal Göymen, derneklerinin 26 şubesi olduğunu 1000 civarında çocuğa burs verdiklerini söylüyor. İstanbul Şubesi’nin bursiyerleri 334 genç. Derneklerinin kuruluş amacının kadının eğitimi olduğunu vurguluyor Göymen ve “Bir çocuğun hayatını değiştiriyorsunuz ve o dünyayı değiştirebiliyor. Klasik bir burs anlayışı içinde değiliz. Çocukların hem akademik yaşamda hem sosyal yaşamda başarılı olması için çalışıyoruz. Bursiyerlerimiz yazın bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmak zorundalar. Onları hayata hazırlıyoruz. Sadece iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir akademisyen olmaları için değil, iyi bir insan olmaları için çalışıyoruz” diyor. Geleceğe Umut Köprüsü’nün kendileri için önemli projelerinden biri olduğunu da anlatıyor Göymen ve projenin 10’uncu yılını kutladıklarını, Mina’nın Çocukları projesinin gelişmesinin de bu proje ile olduğunu söylüyor. Göymen, “Dünya Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin en aktif çalışan üyelerinden biri Türkiye. Projelerimize dünyaya örnek oluyor. Bunu daha da geliştireceğiz” diyor.

Dahası bu güzel projenin toplantısından TÜSİAD’ın eski başkanlarından Cansen Başaran Symes sayesinde tam da Hakan Güldağ ile 8 Mart değerlendirmesi yaptığımız sırada haberdar olduk. Başaran Symes, 8 Mart akşamı düzenlenecek Mina’nın Çocukları’nın toplantısına herkesi davet ediyor. Evlat acısını ne dindirebilir bilmiyorum… Ancak Beril Başaran’la birlikte TÜKD İstanbul Şubesi, Cansen Başaran Symes, Merve Sarıgöl gibi pek çok kadın ve bursiyerler birlikte yürüyor.

Online buluşma bugün

Mina’nın Çocukları için bu akşam saat 18:00 ile 19:15 arasında da bir online etkinlik olacak. Bursiyelerlerden Tuğçe Celayir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinliğe TUKD İstanbul Şubesi Komitesi Başkanı Nezihe Bilhan, Beril Başaran, psikolog Prof. Dr. Zuhal Baltaş, girişimci Özlem Denizmen, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Bütün Çocuklar Bizim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mine İnal ve Proje Yöneticisi Gülsen Genç katılacaklar. Sizler de izlemek isterseniz, Zoom üzerinden gerçekleşecek bu etkinlik için Meeting ID 836 8173 32 00 Passcode: 094594. www.minanincocuklari.org