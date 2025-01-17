Miray ve Çiftay, Ege’nin lüks projesi Hiddenbay’a ortak oldu

Ege Bölgesi’nde son za­manlarda yapılan lüks turizm yapılarından biri İz­mir’deki Hiddebay Urla pro­jesi. 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Hiddenbay, tamamı lüks sınıfta yer alan ve alanları 1000 ile 2000 metre­kare arasında yer alan 24 lüks villa ve evden, 12 apartman dairesi ve 9 odalı lüks bir bu­tik otelden oluşan karma bir proje.

Kazak sermayesi tara­fından kurulan otelin sahibi olarak ise Hong Kong merkez­li Canterbury ve Aqua Esta­tes Limited adlı iki şirket gö­rünüyor. Genel Müdürlüğü’nü de Kazak yönetici Ainur Ta­nadbayeva’nın yaptığı turizm tesisine şimdilerde iki Türk ortak katılıyor.

Hong Kong merkezli Aqua Estates şirketi hisselerinin tamamını, Can­terbury ise bir kısmını 2 Türk şirketine devretme kararı al­dı. Ege’nin en önemli grupla­rından olan Miray İnşaat ile Çiftay İnşaat, Serra Saklı Koy Butik Turizm şirketi olarak bilinen Hiddenbay projesinin ana hissedarları oldu. Kazak yatırımcı ise küçük bir hisse ile şirkete ve tesise ortak ol­maya devam edecek.

Daha önce Swıisotel’i yapmışlardı

50 bin metrekarelik ortak yeşil alan, 24 bin metrekare­lik kapalı alana sahip tesisin en önemli kısmı ise 400 met­re uzunluğundaki özel plajı ve 300 metrekarelik olimpik yüzme havuzu. Yapım süreci yerel halk tarafından büyük tartışmalara sahne olan te­siste restoran, spor salonu, iki farklı Spa merkezi, olim­pik yüzme havuzu, çocuklar için spor alanı, voleybol, bas­ketbol ve tenis sahaları bu­lunuyor.

200’e yakın çalışanı olan tesise ana ortak olan Mi­ray İnşaat, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haydar İnaç’a ait. 1994 yılın­dan bu yana faaliyet gösteren Miray İnşaat, LA Şarapçılık binasından Yaşar Üniversite­si’ne, Mistral İzmir projesin­den Bayraklı Tower’e kadar genel olarak Ege Bölgesi’nde 20’den fazla önemli projeye imza attı. Ortağı Çiftay İnşaat ise Batıçim Grubu’nun Yöne­tim Kurulu Başkanı Sabit Ay­dın’ın ailesine ait. İki yatırım­cı, geçmiş yıllarda Çeşme’de­ki Swissotel projeni yapmıştı.

Diğer tatil köylerinden farklı olan Hiddenbay Urla, Türki­ye’nin işletme belgeli ilk butik tatil villaları konsepti olarak biliniyor. Urla’da yapılması planlanan Çeşmealtı Yat Li­manı Projesi’ne de yakınlığı ile dikkat çekiyor.