Miray ve Çiftay, Ege’nin lüks projesi Hiddenbay’a ortak oldu
Ege Bölgesi’nde son zamanlarda yapılan lüks turizm yapılarından biri İzmir’deki Hiddebay Urla projesi. 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Hiddenbay, tamamı lüks sınıfta yer alan ve alanları 1000 ile 2000 metrekare arasında yer alan 24 lüks villa ve evden, 12 apartman dairesi ve 9 odalı lüks bir butik otelden oluşan karma bir proje.
Kazak sermayesi tarafından kurulan otelin sahibi olarak ise Hong Kong merkezli Canterbury ve Aqua Estates Limited adlı iki şirket görünüyor. Genel Müdürlüğü’nü de Kazak yönetici Ainur Tanadbayeva’nın yaptığı turizm tesisine şimdilerde iki Türk ortak katılıyor.
Hong Kong merkezli Aqua Estates şirketi hisselerinin tamamını, Canterbury ise bir kısmını 2 Türk şirketine devretme kararı aldı. Ege’nin en önemli gruplarından olan Miray İnşaat ile Çiftay İnşaat, Serra Saklı Koy Butik Turizm şirketi olarak bilinen Hiddenbay projesinin ana hissedarları oldu. Kazak yatırımcı ise küçük bir hisse ile şirkete ve tesise ortak olmaya devam edecek.
Daha önce Swıisotel’i yapmışlardı
50 bin metrekarelik ortak yeşil alan, 24 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesisin en önemli kısmı ise 400 metre uzunluğundaki özel plajı ve 300 metrekarelik olimpik yüzme havuzu. Yapım süreci yerel halk tarafından büyük tartışmalara sahne olan tesiste restoran, spor salonu, iki farklı Spa merkezi, olimpik yüzme havuzu, çocuklar için spor alanı, voleybol, basketbol ve tenis sahaları bulunuyor.
200’e yakın çalışanı olan tesise ana ortak olan Miray İnşaat, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haydar İnaç’a ait. 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren Miray İnşaat, LA Şarapçılık binasından Yaşar Üniversitesi’ne, Mistral İzmir projesinden Bayraklı Tower’e kadar genel olarak Ege Bölgesi’nde 20’den fazla önemli projeye imza attı. Ortağı Çiftay İnşaat ise Batıçim Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın’ın ailesine ait. İki yatırımcı, geçmiş yıllarda Çeşme’deki Swissotel projeni yapmıştı.
Diğer tatil köylerinden farklı olan Hiddenbay Urla, Türkiye’nin işletme belgeli ilk butik tatil villaları konsepti olarak biliniyor. Urla’da yapılması planlanan Çeşmealtı Yat Limanı Projesi’ne de yakınlığı ile dikkat çekiyor.