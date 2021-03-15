Mısır’da Türkiye’yi örnek görüyor destek bekliyoruz

2017 yılı ocak ayı sonları… Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, Mısır Ticaret Odaları Başkanı Ahmed Al Wakeel’i aradı:

- Ülkenizin başlattığı “Üretici Kayıt Sistemi”, ihracatımıza büyük darbe vuracak. Firmalarımız Mısır gümrüklerinde sıkıntı yaşıyor.

Afrika Odalar Birliği Başkanlığı’nı da yürüten Al Wakeel, Sisi darbesi sonrası Mısır’ın yeni anayasasını hazırlayan 50 kişi arasında yer alan güçlü bir isimdi. Al Wakeel ile Hisarcıklıoğlu, İslam Odalar Birliği’nde Başkan Yardımcılığı, Arap Odalar Birliği’nde de Eş Başkanlığı yürütüyordu.

Al Wakeel, Hisarcıklıoğlu’nu davet etti:

- Gelin Kahire’de Türkiye-Mısır İş Forumu yapalım. Sorunlara birlikte çözüm bulalım. Aramızdaki ekonomik ilişkiyi eski canlı günlerine döndürelim.

Hisarcıklıoğlu, bu daveti Dışişleri Bakanlığı’na bildirdi. Bakanlık, iki ülke iş dünyası örgütlerinin buluşmasına olumlu yaklaştı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Polaris Park Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Özkan’dan oluşan heyetle Kahire’nin yolunu tuttu.

Al Wakeel, Mısır-Türkiye İş Forumu’naki konuşmasına şu mesajla girdi:

- Ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için 20 yıl çaba harcadık. Mısır’daki Türk yatırımları birkaç milyar doları buldu. İlişkilerimiz 2007’de kurulan Türk Endüstri Bölgesi ile taçlandı. Yeniden o günlere dönmenin zamanı geldi.

Ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile stand-by anlaşması imzaladığını belirtti:

- Mısır, Türkiye için Afrika’ya, Türkiye de Mısır için Avrupa’ya açılan kapıdır. Ekonomik yol haritamızı da oluşturduk. Ekonomik ilişkilerimizi yeniden geliştirelim.

Hisarcıklıoğlu da, Mısır ve Türkiye’nin tarih boyunca hep iç içe olduğunu anımsattı:

- Kardeşliği ekonomik ilişkilerde de görmeliyiz. İkili ticaret hacmimizin 5 milyarı doları gördüğü dönemler oldu. Türk şirketleri Mısır’a 2 milyar dolarlık yatırım yaptı. 60 bin kişiye iş kapısı açtı.

Son yıllarda ekonomik ilişkilerde gerileme olduğunu vurguladı:

- Mısır’la ticaret hacmimiz 4 milyar dolara indi. Mısır bazı korumacı politikalar uygulamaya başladı. Korumacı politikalar ülkeleri zenginleştirmez, aksine fakirleştirir.

Ardından ekledi:

- İş dünyasının yaptığı her ortaklık, huzur için atılmış tohumdur.

Mesajını şu cümleyle perçinledi:

- İş insanlarının yaptığı her anlaşma, ülkeye ve bölgeye hizmettir. İbadet kadar kıymetlidir.

İş Forumu sonrası Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tareq Qabi, Hisarcıklıoğlu ve Al Wakeel’i makamında kabul etti. Quabi, Hisarcıklıoğlu’na şu mesajı verdi:

- Kahire’de tanık olduğunuz “olumlu hava”yı Ankara’ya yansıtın lütfen.

11 ay sonra, 2017 yılı aralık ayı sonlarında Ahmed Al Wakeel, ekibiyle İstanbul’a geldi. Hisarcıklıoğlu, Al Wakeel’e teşekkür etti:

- 11 ay önce bizi Kahire’de ağırladınız. O gün size ve sayın Bakan Qabi’ye ilettiğimiz sıkıntıların büyük bölümü çözüldü.

Al Wakeel, şu yaklaşımı sergiledi:

- Türkiye ve TOBB, bizim için örnek. Mısır sıkıntılı günler geçirdi. Şimdi toparlanmaya çalışıyoruz. Sizden destek bekliyoruz.

Bu yaklaşımına şu cümleyi ekledi:

- Ülkelerin dargınlığı uzun sürebilir ama kardeşler arasındaki küslük 3 dakikayı geçmez. Siyasi ihtilaflar yaşansa da kardeşliğimiz, dostluğumuz değişmez.

Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinin yeniden başlamasıyla ilgili haberlerde şu başlık öne çıktı:

- Mısır ile 8 yıl sonra ilk adım…

Bu başlık bana Ocak 2017’de TOBB’la Kahire’ye gidişimizi anımsattı.

Ocak 2017’de Kahire’deki İş Forumu’nda atılan “huzur tohumu”, siyasette 4 yıl sonra filizlendi…

Al Wakeel ile Hisarcıklıoğlu sık sık görüştü

TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Başkan Yardımcısı Mustafa Bayburtlu’ya, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ile 2017’de gerçekleşen görüşmelerin sonrasını sordum, bazı örnekler verdi:

• Şubat 2018: Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Lübnan’da Türk-Arap Odası yönetim kurulu toplantısında Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed Al Wakeel ile bir araya geldi.

• Mart 2018: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahire’de Mısır Yatırım Konferansı’na katıldı. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tareq Qabi ile görüştü.

• Ekim 2018: Ahmed Al Wakeel ile Hisarcıklıoğlu, İslam Odalar Birliği’nin Endonezya’daki toplantısında buluştu.

• Mart 2019: Hisarcıklıoğlu, Kahire’de Mısır Yatırım Konferansı’na katıldı. Al Wakeel ile konferansta görüştü.

• Eylül 2019: Antalya’daki Türk-Arap Ticaret Odası toplantısına Mısır Ticaret Odaları Federasyonu’nun yeni Başkanı Ebrahim Al Arabi de katıldı.

Ardından sürdürdü:

- Ayrıca, 2020 ve bu yılın ilk iki ayında İslam Odalar Birliği ile D-8 kapsamında elektronik ortamdaki toplantılarda da TOBB-Mısır Ticaret Odaları Birliği görüşmeleri oldu.

Şu bilgiyle noktayı koydu:

- Başkanımız Rifat Bey ile sayın Al Wakeel, sık sık telefon görüşmesi yapıyor.

Gel birlikte o fabrikaya gidelim

YIL 2011, Hürriyet Gazetesi’nde Ekonomi Müdürü’yüm. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın yakın dostu, Anadolu Otomotiv’in kurucusu Taylan Bilgel aradı:

- Gel birlikte Altınmarka’nın fabrikasına gidelim.

O günlerde şirketle ilgili bazı haberler vardı, Taylan Abi’nin önerisinin o haberlerle ilgili olduğunu düşündüm:

- O konu başka bir gazetenin özel haberi şeklinde bir-iki gün sürdü.

Israr etti:

- Konu haber ya da yazı değil. Fabrikayı görmeni, Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç’ı tanımanı istiyorum.

Birlikte Altınmarka’ya giderken rica etti:

- Bugün fabrikayı, üretimlerini gör, Birol’u tanı yeter. Bugünkü turu yazı konusu yapma.

Birol Altınkılıç’ın rehberliğinde Altınmarka kakao işleme-çikolata tesislerini gezdik…

Taylan Abi’nin vefatını öğrendiğimde birlikte Altınmarka’yı gezdiğimiz günü anımsadım.

Taylan Abi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.