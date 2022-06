Misyonun ruhunu benimsetmek önemlidir

Olaylı bir evlilik teklifi

Ante, otuz bir yaşında bir Alman. Hem de romantik bir Alman. Yirmi altı yaşındaki sevgilisi ile dört yıldır berabermiş. Noelden beri de sevgilisine evlenme teklifini nasıl ve nerede yapacağını düşünüp duruyormuş. Sevgilisi, Paris’teki Disneyland’ten iki biletle gelince evlenme teklifi yeri için beklediği ilham da gelmiş. Çünkü iki sevgilinin birlikteliğinde Disney’in önemli bir yeri varmış. Hemen hemen bütün Disney filmlerini birlikte seyretmişler. Disney yapımı “Beauty and Beast” filmine nazire yaparcasına bir gülü sevgilisine bir cam kubbe altında sunduğu an, ilişkilerindeki romantik başlangıç imiş. Ante, yüzüğü cebine koyup sevgilisi ile Paris’in yolunu tutmuş.

Disneyland’te dolaşırken Ante aramaya başlamış ve aradığı uygun yeri bulmuş. Uyuyan Güzel Kalesi’nin (Sleeping Beauty Castle) önü. Oradaki sahneyi de görünce fazla bekleyememiş. Ante bir enformasyon teknoloji (IT) uzmanı. Tüm ayrıntıları düşünmüş. Sevgilisine çaktırmadan Disneyland görevlisi kadına da “Sevgilime burada evlenme teklif edebilir miyim?” diye sormuş; “Evet” cevabını almış. Telefonunu bir ziyaretçiye verip video çekimi için rica etmiş. Her şey hazır olunca sevgisinin elinden tutmuş onu merdivenlerden sahneye çıkarmış. Sevgili de herhalde beklediği teklifin geleceğini anlamaya başlamış. Ama yine içinde bir “Acaba bu yaşadığım gerçek mi? Yoksa “Uyuyan Güzel”in düşüne mi dahil oldum?” diye bir ürperti ile sevgilisinin yüzüne bakmış. Evet, Ante cebinden bir küçük kutu çıkarıp kızın önünde diz çökmüş. Çevredeki kalabalıktan bir alkış kopmuş. Tam teklifi yaparken her şeyi düşünüp planlayan Ante’nin tahmin edemeyeceği bir şey olmuş. Nerde var nerde yok, Disneyland çalışanı bir delikanlı hızla koşarak iki sevgilinin arasına bir kara kedi gibi girmiş. Ante’nin elindeki yüzük kutusunu kaptığı gibi sahneden inmiş. Tabi çarpılan Ante de delikanlının arkasından. Biraz önce Disneyland çalışanı kadının söylediği evet sözünü “ Evet demişti” diye tekrarlamış. Ama bu delikanlı bunu nişanlının söylediği evet’e yormuş “Evet, ama burası daha iyi” diyerek. İki sevgili bu şoku atlatır atlatmaz bir banka oturup yüzükleri takmışlar.

Yukardaki olay geçtiğimiz ay gerçekleşmiş. Olayı yansıtan video “Reddit” sitesinde yayımlanınca yansımaları büyük olmuş. The New York Times gazetesi habere yer verince videoyu ben de seyrettim (https://www.reddit.com/user/wasgehtlan) . Disney Şirketi, çiftten özür dilemiş. Uğradıkları düş kırıklığını biraz olsun hafifletmek için “Bir hafta sonu gelin istediğiniz otelde kalın, bizim misafirimiz olun” teklifini yapmışlar. Ama Ante’nin nişanlısı bunu kabul etmemiş.

Yorum

Disneyland, bir hayal ülkesi. Ante de hayalini gerçekleştireceği yer olarak bu hayal ülkesini seçmiş. Ama o çalışan bir işgüzarlık yaparak çiftin bu özel anısını berbat etmiş. Sahneyi, adeta polisin Taksim Meydanını koruması gibi korumuş. Neyse ki biber gazı falan sıkmamış.

Disney’in misyon ifadesinde şirketin amacının eğlendirmek ve ilham vermek olduğu var. Öykümüze konu olan çift de Disneyland’e eğlenmek için gelmişler. Uyuyan Güzel Kalesi’nden ilham alan Ante de evlilik teklifini bu kalenin önünde yapmak istemiş. Disney’in amacıyla örtüşen bir istek. Ancak işgüzar çalışan, şirketin misyonunun ruhunu kavrayamadığı için geniş düşünememiş, misyona uygun davranmamış. Umarım Disney Şirketi bu olayı çalışan eğitimlerinde bir “Örnek Olay” olarak kullanır; misyonunun ruhunu her çalışanına benimsetir.

Videoyu seyrettiğimde Ante’nin olgunluğuna hayran kaldım. Çok özel evlenme teklifinin sihrini bozan delikanlıya bir şey yapmamış, sakinliğini korumuş. Acaba böyle bir olay başka birisinin başına gelse, o delikanlıya neler yapardı diye düşündüm. Örneğin, “Bu Disneyland çürümüş; o sürtük bize evet demişti” diyebilirdi. Başka birisi yüzüğü kapan delikanlıya fiziksel olarak saldırabilirdi. Hata başka birisi delikanlıyı öldürebilirdi. Delikanlı şanslı imiş, Ante gibi birisine rastlamış.

Evet, Ante ve nişanlısının çok özel anlarına limon sıkılmış. Ve de çok üzülmüşler. Olaya başka bir açıdan da bakabiliriz. O yaşanan münasebetsizlik, evlilik teklifini çok hatırlanacak bir olay yapmış. Bu çift, ilerde çocuklarına bu olayın videosunu göstererek güleceklerdir. Öte yandan binlerce kişi Ante ve nişanlısının videosunu seyretti. Çiftin evlilik teklifi hikâyesini okudu. O delikanlı onları meşhur etti. Bakın eğer o delikanlı olmasa idi sizin de Ante ve nişanlısından haberiniz olmayacaktı.

Artık olan olmuş. Bize, “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine” deyip onlara mutluluk dilemek düşer.