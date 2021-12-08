Mizah olmazsa gerginlik artar...

Liderler arasında gerginliği artıran siyasal söylemler çatışmayı körüklüyor, kutuplaşmayı artırıyor. Çok tehlikeli bir hal alıyor… ‘Mizah’, bu gidişi tersine çevirebilir…

Son dönemde iktidar ve muhalefet liderlerinin her gün artan dozda birbirlerini suçlayıcı söylemlerine tanık oluyoruz. Yarım yüzyıldır siyasetin içerisinde yer alan bir akil adam, “Siyaset diyalog gerektirir. İçinde mizaha yer veren eleştiri üslubuna ihtiyaç var. Bu, toplumu germez, hoşgörü yaratır ve eleştiriyi daha güçlü kılar” değerlendirmesini yapıyor.

Seçime 1.5 yıldan fazla süre varken bu sert söylemden ne gelişme beklediğini sorduğumda aldığım yanıt “Her sert söylem, karşı tarafın daha sert söylemine yol açar, bu da çatışmayı artırır, toplumda kamplaşmalara, ayrışmalara neden olur. Partilerin fanatik taraftarları da bu çatışmayı körükler. Liderlerin bu yönde talepleri olması, eleştirilerinde mizaha yer vermeleri aralarındaki çatışmayı da toplumdaki bölünmeyi de önler. Bunun toplumda yansıması fiili çatışmalara yol açar. Daha seçime süre var... Siyasetin yeni bir konuşma biçimi seçmeleri gerekir’’ oldu.

Böyle siyasetçi olup olmadığını sorduğumda, aldığım yanıt şu oldu :

-Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu, birbirlerine karşı dozunu artırdıkları konuşmalarla gerginliği artırıyorlar. Temel Bey ise eleştirilerine mutlaka mizah unsuru katıyor. Akşener zaman zaman eleştirilerini mizahla sunuyor. Ama her zaman değil... Siyasi liderlerden beklentim, konuşmalarına mizah katarak eleştirilerini sunmaları ve toplumdaki gerilimi, bölünmeleri azaltmaları…

Ak saçlı akil siyasetçinin söylediklerine ben de bütünüyle katılıyorum. Harmanda kavga edenlerin önce tarlada anlaşmaları gerekmez mi?

Ya da bu kavganın nedeni tarlayı bilmemeleri mi?

Siyasi liderlerin söylemlerine mizah katarak çatışmadan uzak durmalarını talep ediyorum, bu hepimizin hakkı...

GÜNÜN NOTU:

Almanya’da 50 yıl sonra yeşil sol-sosyal demokrasi ve özgürlerden oluşan Scholz Hükümeti ‘’Daha iyi bir gelecek mümkün!’’ sloganıyla bugün resmen yola çıkıyor. Kabinede 8 kadın, 8 erkek bakan var.