Mızrağın çuvala sığmadığı yerde güneş balçıkla sıvanmaz!

Yeni ekonomi modelimiz(!) ekonomi gündemimizin ortasına geldi oturdu. Bu modeli dillendiren kişilerin isimlerinin önündeki unvanlar olmasa Türkiye’de 5 dakika bile gündem olmayacak bir konu günlerdir her kanalda, gazetede koca koca uzmanlar tarafından tartışılıyor. Bu da normal. Çünkü model diye sunulan bu uygulamalar Türkiye’deki herkesi yakından ilgilendiriyor. Herhalde dünyada ilk defa bir iktidar kendi elleriyle yarattığı bir ekonomik krizi, “Yeni bir model yarattık!” diyerek halka sunmaya amiyane tabirle, affınıza sığınarak söylüyorum, yedirmeye çalışıyor. Bu kadar sarih bir gerçeği gerçekten de bir model diye sunup bir de inandırmayı başarırlarsa ekonomi konusunda değil belki ama, manipülasyon, iletişim, toplum mühendisliği gibi alanlarda büyük bir tebriği hak edeceklerdir. Ben bu konuda başarılı olunabileceğini düşünmüyorum, zira vatandaş sonuçları yakinen hissediyor. Mızrağın çuvala sığmadığı yerde güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Vatandaş bunu nasıl hissediyor peki?

İlk kanal şüphesiz enflasyon. Daha önce yazdığım için çok detaya girmeyeceğim. Bu modelde kur artıyor, maliyetler artıyor, bu da tezgahtaki fiyatlara yansıyor. Enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşın geliri bu oranda artmadığı için reel olarak fakirleşmiş oluyor. Şimdi ortada böyle bir gerçeklik varken siz ne derseniz deyin zaten halk pazara-markete gittiğinde bunu görüyor. Deniyor ki; rakamlar bu kadar kötü gitmesine ragmen hala neden bir kriz yok. Kriz olması için size ne lazım acaba? İşte ben söylüyorum; ülkede kriz var. Bu bir köşe yazısı, bu yazıyı okuyan Türkiye’nin çok küçük bir azınlığı eğer bana güvenirse kriz olduğunu kabul edecek. Ya da bu krizi hisseden halkın bunu dile getirebileceği bir mecra mı var da kriz olduğunu haykırsın. Ancak mahalle arasında, market kasalarında yakınılıyor. Bağımsız medyanın olduğu bir ülke olsaydı Türkiye’de şu anda kriz çok daha farklı algılanırdı. Hatta muhtemelen buralara kadar gelmezdik.

İş gücü piyasası bozuluyor

Halk tarafından krizin diğer hissedileceği alan da iş gücü piyasasıdır. Bu konu da vatandaşı birebir ilgilendiriyor. Ve önümüzdeki dönem hiç iç açıcı değil. Deniyor ki, düşük kurla ihracatımız artacak, ithalat azalacak bu da içerideki üreticiye olumlu yansıyacak, istihdam da bu yolla artacak. İyi güzel de sevgili kardeşim, Türkiye’deki istihdamın ne kadarı dediğin alanlardan geliyor. İş gücü istatistikleri yeni açıklandı. Buna göre Türkiye’nin toplam istihdamının %55’i hizmetler, %21’i sanayi, %17’si tarım ve %6’sı da inşaattan geliyor. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Bugün garson, host, bankacı, güvenlik görevlisi olarak çalışanları 6 ay içinde fabrika işçisi mi yapacaksınız? Bu dönüşümler böyle olmuyor tabii. 2014’te de iş gücü dağılımı %52 hizmetler, %20 sanayi şeklindeymiş. Biraz daha geri gitsek resim farklı değil. Yani demem o ki bazı gerçekleri görmezden gelerek politika uygulayamayız. Bu fiyat artışı, kur baskısı, belirsizlik altında hizmetler sektöründe istihdamın artmasını beklemek de saflık olur. Bir de diğer taraftan asgari ücrette enflasyon üzerindeki bir artış, kur artışından ihracat ve turizmciler kadar faydalanamayan sektörlerde ekstra baskı yaratacak. Doğal sonuç işçi azaltımı ya da kayıt dışı istihdam olacaktır.

Kehanet değil açık gerçekler

Defalarca bu politikalarla nerelere varabileceğimizi yazdık. Düşük faiz yüksek kur, yüksek kur enflasyona neden olur diye şiir bile yazdım. Bunlar tabii ki gerçekleşti. Şimdi bu gerçekleşmeleri stokçulara, marketlere bağlamak en basit ifadeyle biraz garip oluyor. Ben enflasyonun yükseleceğini üreticinin, tüccarın stokçuluk yapacağını tahmin ederek mi öngördüm? Hayır tabii ki. Çünkü sebep bu değil. Stok yapma isteği bir sonuç. Yüksek enflasyonun bir sonucu. Şimdi iş gücü piyasasındaki muhtemel değişimleri de öngörüyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Yarın öbür gün size buradaki problemlerin işverenin suçu olduğunu söyleyenler olacaktır. Hatta iş beğenmediği için çalışmayan gariban halka suçu yüklemeye kalkanlar olacaktır. Onlara inanmayın olur mu? Ben sizinle olacakların sebeplerini şimdiden paylaşmış olayım.