MNG Kargo’yu satın alan DHL, yatırımla büyüyecek

2023 yılında MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını alarak Türkiye’de büyüme stratejisine giden Alman devi DHL Group entegrasyon sürecini tamamladı. Türkiye’yi bölgesel bir üs haline getirmeyi hedefleyen şirket, yenilenme sürecini isim değişikliğiyle başlattı ve ortaya DHL eCommerce çıktı.

2019 yılında tüm dünyayı etkileyen pandemi sü­reci, küresel anlamda iki önemli sektörün hızlı bü­yümesine neden oldu. Bun­lardan biri e-ticaret, diğeri de kargo taşımacılığı. Her iki sektörde Türkiye, global reka­betin deyim yerindeyse oyun alanı haline geldi.

Dünyanın önde gelen e-ticaret şirketleri kadar, kargo devleri de Türki­ye’de satın almalar ve ortak­lıklar için fırsat arayışına gir­di. Market Research’ün yap­tığı araştırmaya göre 2021 yılında 13 milyar dolar olan sektörün büyüklüğü 2030 yı­lında 22 milyar doları aşacak.

Türkiye’deki bu hızlı büyüme­ye kayıtsız kalamayan küre­sel devlerden biri de, sektörün en köklü yerli markalarından MNG Kargo’yu 2023 yılında bünyesine katan Alman devi DHL Group oldu. 1.5 yıl önce MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını alarak Türkiye’de büyüme stratejisine giren Al­man devi; bu işlemi başarıyla gerçekleştirdi, yenilenme sü­recini isim değişikliğiyle baş­lattı ve ortaya DHL eCommer­ce çıktı.

850 şube, 11 bin çalışan

Bildiğiniz üzere 2003 yılın­da kurulan MNG Kargo, 28 aktarma merkezi, 850’yi aşan şubesi, 14 bölge müdürlüğü, 4 binden fazla aracı ve 10 bin fazla kişiye sağladığı istih­dam ile sektörün lider oyun­cularından biri. Sektöründe bu kadar güçlü bir markayı sa­tın almak ve dönüşüm başlat­mak oldukça zor görünüyor­du.

Dünyada satın almalarda sıkça rastlanılan; dil, kültür, marka bilinirliği gibi sorunla­rı hızla aşan DHL eCommer­ce’in Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, “Bu süreçleri başa­rıyla gerçekleştirdik. Bunun temel nedenlerinden biri DHL’in uzun yıllardır Türki­ye’deki operasyonlarını başa­rıyla yürütmesi ve markaya olan inanç” olduğunu dile ge­tiriyor.

44 yıldır Türkiye’de

MNG Kargo’nun global DHL çatısı altına girmesiyle birlikte yepyeni bir sayfa aç­tıklarını belirten Gündüz, ye­rel uzmanlığı uluslararası deneyimle birleştirerek sek­törde köklü bir dönüşüm baş­lattıklarını belirtiyor.

600 bine yakın çalışanı, 90 mil­yar euroya yaklaşan cirosuy­la dünyanın en fazla bilinen markalarından olan DHL’in Türkiye’de 1981 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini, bu­nun da satın alma süreci ve sonrasındaki dönüşüme bü­yük katkı sağladığını hatırla­tan Gündüz, “Ancak 2023 yı­lına kadar DHL Group’un iş birimlerinden biri olan DHL eCommerce’in Türkiye’de ak­tif bir operasyonu bulunmu­yordu. Türkiye’nin genç ve dijital dönüşüme açık nüfu­su, stratejik konumu ve hızla büyüyen e-ticaret pazarı, bu yatırım kararında belirleyi­ci faktörler arasında ön plana çıktı.

MNG Kargo olarak biz de, güçlü operasyonel altya­pımız, yaygın dağıtım ağımız, sahadaki deneyimli ekipleri­miz ve dönüşüme açık yapı­mızla bu pazarda önemli bir oyuncuyuz. Bu potansiyeli­miz, DHL’in Türkiye’ye olan ilgisiyle birleşince ortaya çok güçlü bir sinerji çıktı. Grup içinde hızla büyüyen DHL eCommerce dünya genelin­de 50 binden fazla çalışanı, 26 binden fazla aracı ve 8 kargo uçağıyla hizmet verdi, 2024 yılında 1.8 milyardan fazla gönderi taşıdı” dedi.

Türkiye hem kendi iç dina­mikleri hem de stratejik coğ­rafi konumuyla lojistik ve e-ti­caret açısından global ölçekte büyük önem taşıyan bir ülke olduğunu DHL’in küresel ya­pısının da yakından bildiğini belirten Gündüz, “DHL’in glo­bal büyüme stratejisinde Tür­kiye’yi konumlandırdığı yeri çok net ortaya koyuyor. En­tegrasyon süreçlerimizin de tamamlanmasıyla birlikte is­mimizi de değiştirme kararı aldık. MNG Kargo olarak baş­ladığımız bu yolculuğa, şim­di DHL eCommerce adıyla de­vam ediyoruz” diye konuştu.

Kapasite 3 yılda 2’ye katlanacak

DHL’in global gücü ve ulus­lararası iş birlikleri de bu noktada bize büyük bir avan­taj sağladığını ifade eden Ka­ğan Gündüz, şu bilgileri verdi: “Özellikle sınır ötesi e-tica­ret alanında sunduğumuz çö­zümleri geliştirerek, KOBİ’le­rin ve bireysel göndericilerin uluslararası pazarlara erişi­mini kolaylaştırıyoruz. DHL eCommerce ile birlikte Tür­kiye’den dünyaya açılan yeni bir köprü kurmayı hedefliyo­ruz.

Ayrıca büyüme strateji­mizi yatırımla destekleyen bir yapımız var. 250 milyon euro­luk yatırım planımız kapsa­mında; yeni transfer merkez­lerinin açılması, otomasyon sistemlerinin kurulması, ope­rasyon ağımızın genişletilme­si ve sürdürülebilir lojistik çö­zümler gibi birçok alanda ça­lışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu yatırımların her biri, müş­teri deneyimini en üst seviye­ye taşımak için atılmış stra­tejik adımlar. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ve dün­yada 220’den fazla ülkede, günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaş­tırırken, bu yatırımlarla ka­pasitemiz günlük 1.2 milyon adede ulaşacak. Amacımız, operasyonel yapımızı daha da güçlendirerek Türkiye’yi böl­gesel bir merkez haline getir­mek. Hedefimiz önümüzdeki üç yıl içinde mevcut kapasite­mizi iki katına çıkarmak.”