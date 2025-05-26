MNG Kargo’yu satın alan DHL, yatırımla büyüyecek
2023 yılında MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını alarak Türkiye’de büyüme stratejisine giden Alman devi DHL Group entegrasyon sürecini tamamladı. Türkiye’yi bölgesel bir üs haline getirmeyi hedefleyen şirket, yenilenme sürecini isim değişikliğiyle başlattı ve ortaya DHL eCommerce çıktı.
2019 yılında tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci, küresel anlamda iki önemli sektörün hızlı büyümesine neden oldu. Bunlardan biri e-ticaret, diğeri de kargo taşımacılığı. Her iki sektörde Türkiye, global rekabetin deyim yerindeyse oyun alanı haline geldi.
Dünyanın önde gelen e-ticaret şirketleri kadar, kargo devleri de Türkiye’de satın almalar ve ortaklıklar için fırsat arayışına girdi. Market Research’ün yaptığı araştırmaya göre 2021 yılında 13 milyar dolar olan sektörün büyüklüğü 2030 yılında 22 milyar doları aşacak.
Türkiye’deki bu hızlı büyümeye kayıtsız kalamayan küresel devlerden biri de, sektörün en köklü yerli markalarından MNG Kargo’yu 2023 yılında bünyesine katan Alman devi DHL Group oldu. 1.5 yıl önce MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını alarak Türkiye’de büyüme stratejisine giren Alman devi; bu işlemi başarıyla gerçekleştirdi, yenilenme sürecini isim değişikliğiyle başlattı ve ortaya DHL eCommerce çıktı.
850 şube, 11 bin çalışan
Bildiğiniz üzere 2003 yılında kurulan MNG Kargo, 28 aktarma merkezi, 850’yi aşan şubesi, 14 bölge müdürlüğü, 4 binden fazla aracı ve 10 bin fazla kişiye sağladığı istihdam ile sektörün lider oyuncularından biri. Sektöründe bu kadar güçlü bir markayı satın almak ve dönüşüm başlatmak oldukça zor görünüyordu.
Dünyada satın almalarda sıkça rastlanılan; dil, kültür, marka bilinirliği gibi sorunları hızla aşan DHL eCommerce’in Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, “Bu süreçleri başarıyla gerçekleştirdik. Bunun temel nedenlerinden biri DHL’in uzun yıllardır Türkiye’deki operasyonlarını başarıyla yürütmesi ve markaya olan inanç” olduğunu dile getiriyor.
44 yıldır Türkiye’de
MNG Kargo’nun global DHL çatısı altına girmesiyle birlikte yepyeni bir sayfa açtıklarını belirten Gündüz, yerel uzmanlığı uluslararası deneyimle birleştirerek sektörde köklü bir dönüşüm başlattıklarını belirtiyor.
600 bine yakın çalışanı, 90 milyar euroya yaklaşan cirosuyla dünyanın en fazla bilinen markalarından olan DHL’in Türkiye’de 1981 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini, bunun da satın alma süreci ve sonrasındaki dönüşüme büyük katkı sağladığını hatırlatan Gündüz, “Ancak 2023 yılına kadar DHL Group’un iş birimlerinden biri olan DHL eCommerce’in Türkiye’de aktif bir operasyonu bulunmuyordu. Türkiye’nin genç ve dijital dönüşüme açık nüfusu, stratejik konumu ve hızla büyüyen e-ticaret pazarı, bu yatırım kararında belirleyici faktörler arasında ön plana çıktı.
MNG Kargo olarak biz de, güçlü operasyonel altyapımız, yaygın dağıtım ağımız, sahadaki deneyimli ekiplerimiz ve dönüşüme açık yapımızla bu pazarda önemli bir oyuncuyuz. Bu potansiyelimiz, DHL’in Türkiye’ye olan ilgisiyle birleşince ortaya çok güçlü bir sinerji çıktı. Grup içinde hızla büyüyen DHL eCommerce dünya genelinde 50 binden fazla çalışanı, 26 binden fazla aracı ve 8 kargo uçağıyla hizmet verdi, 2024 yılında 1.8 milyardan fazla gönderi taşıdı” dedi.
Türkiye hem kendi iç dinamikleri hem de stratejik coğrafi konumuyla lojistik ve e-ticaret açısından global ölçekte büyük önem taşıyan bir ülke olduğunu DHL’in küresel yapısının da yakından bildiğini belirten Gündüz, “DHL’in global büyüme stratejisinde Türkiye’yi konumlandırdığı yeri çok net ortaya koyuyor. Entegrasyon süreçlerimizin de tamamlanmasıyla birlikte ismimizi de değiştirme kararı aldık. MNG Kargo olarak başladığımız bu yolculuğa, şimdi DHL eCommerce adıyla devam ediyoruz” diye konuştu.
Kapasite 3 yılda 2’ye katlanacak
DHL’in global gücü ve uluslararası iş birlikleri de bu noktada bize büyük bir avantaj sağladığını ifade eden Kağan Gündüz, şu bilgileri verdi: “Özellikle sınır ötesi e-ticaret alanında sunduğumuz çözümleri geliştirerek, KOBİ’lerin ve bireysel göndericilerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırıyoruz. DHL eCommerce ile birlikte Türkiye’den dünyaya açılan yeni bir köprü kurmayı hedefliyoruz.
Ayrıca büyüme stratejimizi yatırımla destekleyen bir yapımız var. 250 milyon euroluk yatırım planımız kapsamında; yeni transfer merkezlerinin açılması, otomasyon sistemlerinin kurulması, operasyon ağımızın genişletilmesi ve sürdürülebilir lojistik çözümler gibi birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu yatırımların her biri, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak için atılmış stratejik adımlar. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220’den fazla ülkede, günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştırırken, bu yatırımlarla kapasitemiz günlük 1.2 milyon adede ulaşacak. Amacımız, operasyonel yapımızı daha da güçlendirerek Türkiye’yi bölgesel bir merkez haline getirmek. Hedefimiz önümüzdeki üç yıl içinde mevcut kapasitemizi iki katına çıkarmak.”