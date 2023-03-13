Mobil abone sayısı 91 milyona yükseldi

Türkiye’de mobil abone sayısı Turkcell’in 1.9, Türk Telekom’un 1.5 milyon ve Vodafone Türkiye’nin 357 bin abone kazanımıyla 2022 yılı sonunda 91 milyona ulaştı.

Türkiye’de mobil abone sayısı, 2022’de 91 milyona ulaştı. Geçen hafta perşembe günü, Turkcell’in de 2022 yılına ilişkin mali ve operasyonel verilerini paylaşması ile Türkiye’de 2022 yılı mobil abone pazarına ilişkin veriler netleşti.

2022 yılında özellikle turizmin yeninden hız kazanması ile operatörlerin abone sayılarında artış meydana geldi. Turkcell yıl boyunca abone sayısını 1.9 milyon, Türk Telekom Mobil 1.5 milyon artırırken Vodafone Türkiye’nin abone tabanı ise 357 bin büyüdü.

Türkiye’de hem mobil hem sabit telekom hizmetlerine ilişkin veriler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çeyrek bazında yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri raporunda nihai olarak açıklansa da mobil alandaki şirketlerin tamamı halka açık şirketler olduğu için yatırmcılarına yapmış oldukları açıklamalar pazarın görünüşünü net olarak ortaya koyuyor.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Group’un yaptığı açıklamalara göre mobil abone sayısı, özellikle turizm sektörünün yeniden canlanması ve Türkiye’ye ziyarete gelen gurbetçi ve turistlere satılan hatlar sayesinde yükseliş trendine girdi. Turkcell, toplam 37.6 milyon mobil abone sayısı ile pazardaki liderliğini koruyor.

Vodafone Group, abone sayısı olarak makineler arası iletişimde kullanılan hatları ilave etmeden abone sayısı açıklıyor. Açıklanan toplam abone sayısı 24.6 milyon. Ancak, Vodafone Türkiye, M2M hatlarla birlikte bu rakamın 27.9 milyon olduğunu açıkladı.

Türk Telekom Mobil’in abone sayısı ise 25.5 milyona yükseldi. Tüm bu veriler ışığında Türkiye’deki mobil abone sayısı 91 milyona ulaştı. Bu abonelerin 27.2 milyonu ön ödemeli hat kullanmayı tercih ederken 60.5 milyonu faturalı abone. (Vodafone M2M ile 63.8 milyon) Vodafone’un abone sayılarında dikkat çeken en önemli verilerden birisi de faturalı hat sayısının oranı.

Vodafone Türkiye abonelerinin yüzde 73.4’ü faturalı hat kullanıyor. Ancak bu oranın diğer şirketlerden daha yukarılarda çıkmasının temel sebebi, yılın son çeyreğinde abonelik kayıtlarından silinen bir milyonun üzerindeki ön ödemeli hat abonelerinin etkisi büyük. Genel olarak yeni abone kazanımında Turkcell ve Türk Telekom kadar başarılı olamayan Vodafone Türkiye’de abone kazanamama sorunu olarak temelde fiyat politikası göze çarpıyor.

ARPU lideri Vodafone

Mobil operatörler açışından en önemli göstergeler arasında yer alan abone başına aylık rakamında lider Vodafone. Vodafone Türkiye, hem birleşik ARPU’da hem de faturalı ARPU’da lider. Vodafone, abonelerinden aylık ortalama 75.1 lira gelir elde ediyor.

Bu rakam Turkcell’de 70, Türk Telekom’da 64.3 lira. Faturalı hat abonelerinden Vodafone’un aylık ortalama elde gelir ise 89.4 lira. Bu rakam Turkell’de 84.7 lira, Türk Telekom’da ise 72.3 lira. Ön ödemeli hatlarda ise ortalama olarak abonelerinden en düşük geliri elde eden Turkcell, aylık ortalama 40.5 lira kazanç elde ediyor.

Vodafone Türkiye’nin uyguladığı fiyat politikası ile abone başına gelirini artırmasına rağmen, yeni abone kazanımında geri kaldığı gözlemleniyor. 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında ise 2023 yılı ilk çeyrek abone rakamlarında bir düşüşün olması bekleniyor.

Türkiye nüfusunun yüzde 15’e yakınının bulunduğu bölgede operatörlerin müşteri tabanlarının da yüzde 10 ile 14’ü bu bölgede bulunuyor. Deprem sonrası meydana gelen vefatlar ve değişen ekonomik koşullar sebebi ile Türkiye’de mobil abone sayısının yılın ilk çeyreğinde düşmesi bekleniyor.