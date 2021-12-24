Mobil reklam hızlı yükseliyor

Reklam Verenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), Pazarlama ve Reklamcılık Derneği’nin (IAB TR ve MMA TR) ortaklaşa kurduğu Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun (DPİP) kasım ayında açıkladığı Medya Yatırım Raporu’nun ilk değerlendirmesi SMARTIES Yaratıcılık ve İnovasyon Günleri’nde dernek başkanları tarafından yapıldı. RVD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, RD Yönetim Kurulu Başkanı Volkan İkiler, IAB TR Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın’ın katılımı ve Kantar Media Genel Müdür Yardımcısı ve MMA Türkiye Başkan Yardımcısı Erdem Tolon’un moderatörlüğüyle gerçekleşen panelde; Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu’nun can alıcı kısımları konuşuldu. Buna göre 2021’in ilk 6 ayında mobil reklam yatırımları dijitalin yüzde 68’ine ulaşarak 5 milyar 368 milyon TL’ye çıktı.

EMEA Bölgesi’nin 54 Ödülünden 35’i Türkiye’den!

Aynı kapsamda MMA Türkiye tarafından düzenlenen Smarties ödülleri de sahiplerini buldu. EMEA Bölgesi’nin SMARTIES kazananlarının büyük çoğunluğunun Türkiye’den çıkması dikkat çekti. Toplamda 54 Ödül arasından; 16 Bronz SMARTIES’in 13’ü, 17 Silver SMARTIES’in 14’ü, 20 Gold SMARTIES’in 8’i ve 1 Endüstri Ödülü’nü yerli kampanyalar hak kazandı ve Türkiye globalde başarı elde etti.

Pandemi bulutu dijitalin kralı yaptı!

IDC & Netaş & VMware iş birliğiyle “Dijital İnovasyon: Bulutla Arayı Açanlar” konulu bir etkinlik düzenledi. Konu bulutun gelişimiydi. Bazı veriler dikkat çekiciydi. Pandemiden sonra şirketlerin bulut ilgisi tavan yapmış görünüyor. Bu konuda yapılan anketlerde şirketlerin yüzde 80’i bulut odaklı alt yapı sistemine geçiş yapmak istediğini belirtiyor ve geçişlerin hızı pandemine öncesine göre 2 kat daha hızlı. Herkesin gündeminde, veri işleme sistemlerini bulut tabanında modernize etmek var. Yüzde 20’ye yakın şirket de tam entegrasyonu düşünüyor. Buna bağlı olarak yüzde 65 şirket verimsiz gördüğü sistemlerini değiştirecek. Bulut tercihlerine gelince yüzde 35 özel bulut hizmetlerini, yüzde 55’i hibrit hizmet modelini, yüzde 9 ise ücretsiz hizmetleri kullanacağını belirtiyor. IDC’nin çalışmasında Türkiye’de bulut çalışma modelini destekleyen ve yavaşlatan etkenler de sıralanıyor. Destekleyen etkenler: 1.Veriye dayalı iş yatırımlarının yükselişi, 2.Hazır bulut sistemlerinin gelişimi, Maliyet düşürücü etkiler. Yavaşlatan etkenler ise şöyle: 1. Regülasyon, güvenlik ve KVKK ile ilgili düzenlemeler, 2. Yerli ve güçlü data center’ların olmayışı ve 3. Bu konularda yaşanan yetenek eksikliği.

1 TL’lik yatırımın katkısı 19.4 TL

Türkiye’nin 2020 yılında dijital reklam ve medya yatırımlarında yaşadığı %34.8’lik büyümeyle Avrupa’da en fazla büyüyen ülke olduğuna dikkat çeken IAB TR Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın: “Bu durum bizim açımızdan çok gurur verici ama Türkiye global medya yatırımlarına baktığımız zaman, sıralamada 31.sıradaydı. Özellikle medya yatırımlarının gayri safi yurtiçi hasıladaki oranlarına baktığımızda maalesef benzer niteliklere sahip ülkeler arasında oldukça düşük bir noktadayız. Bunun yanı sıra kişi başına düşen reklam harcamalarında Türkiye kendisine benzer ülkeler arasında oldukça geride” dedi. Aynı raporda 2020 yılında Türkiye’de 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımının milli gelire 19.4 TL olarak değer yarattığının altı çizildi.

Toplumun yarısı akıllı telefon kullanıyor

Appnext Türkiye Ülke Müdürü Gözde Alemli, kullanıcı edinme stratejileri kapsamında katılımcılarla E-Marketer verilerini paylaştı. Türkiye’de Android İşletim Sistemi olan akıllı cihaz oranının yüzde 86 olduğuna dikkat çeken Alemli, ‘’Akıllı telefon kullanıcıları bu yılın sonunda 51.4 milyona ulaşacak ve tüm popülasyona baktığımızda bu oran oran yüzde 62’ye tekabül ediyor. Mobil reklam harcamalarının ise 2021’in sonunda Türkiye’de 377 milyon dolara ulaşması bekleniyor‘’ dedi. Getir Dijital Pazarlama Müdürü Alper Sezer de mobil uygulamanın büyümesi konusunda ‘’Getir ortaya koyduğu hizmeti dünyada ilk kez uygulamış bir şirket. Verdiğimiz hizmeti müşteriye doğru anlatabilmemiz çok önemli. Bu sebeple farklı mecralardan reklam vermeye özen gösteriyoruz’’ dedi.