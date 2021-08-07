Mobil telefonların yarattığı ekonomi, 2023’te 1 trilyon dolar büyüklüğe koşuyor

Dr. Akın ARSLAN

TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı

Hayatımız hızla dijitalleşiyor ve mobile giriyor. Tüm şirketler ve iş yapış modelleri, baş döndürücü bir hızla dönüşüyor. Android ve iOS telefonlar için mobil uygulamalar geliştirme, veri bilimi ve analitiği, mobil pazarlama-satış, mobil eğitim, mobil oyun, mobil alışveriş, mobil sağlık, mobil terapi, mobil vs. uygulamaları hayatımızın gittikçe daha çok içine giriyor.

Telefonların içindeki dünya katlanarak büyüyor. Her ay yüzbinlerce yeni uygulama “store” adı verilen platformlara yükleniyor. Önceki yıl var olmayan yeni bir uygulamaya bir bakıyorsunuz, 400 milyonun üzerinde indirme sayılarına ulaşıyor. Hayatımız hızla cebin içine girerken, on milyonlarca nitelikli mobil yazılım geliştiriciye, veri bilimciye, analiste, tasarımcıya ihtiyaç duyulacaktır. Özetle, akıllı telefon sayısı 3,5 milyarı geçti ve milyonlarca genci mobil uygulama geliştirme alanında kariyer fırsatları bekliyor.

Gençlerin üniversite mezunu olsun veya olmasın, hangi bölümden mezun olduğu da önemli değil. Yeter ki, matematik zekâsına sahip olsun, algoritma kültürünü anlasın, öğrenmeye istekli ve bir kullanıcı olarak App’lere yatkın olsun. Ve tabi ki okuduğunu iyi anlayacak, açık kaynak kütüphanelerini etkili kullanabilecek yeterlilikte İngilizce bilgisi şart. Kısaca, önümüzdeki 10 yıl içinde insanları işe alırken üniversite diplomalarına, nereden ve hangi bölümden mezun olduklarına bakmayacağız, tercihte bu pek de önemli olmayacak gibi duruyor.

15-25 yaş grubu gençleri, büyük bir kariyer fırsatı bekliyor

Kendinizi mobil developer olmaya odaklayın. Burada iki temel yol ayrımınız olacak: Ya Anroid tabanlı uygulama geliştireceksiniz (Kotlin, Java vs) ya da iOS’ta (Swift) ilerleyeceksiniz. Hibrit modeller, henüz karmaşık uygulama ihtiyaçlarına çözüm üretmekten uzaktır.

İnternette binlerce eğitime ücretsiz ve cüzi fiyatlarla ulaşabilmek mümkün. Youtube, GitHub, Medium gibi platformlar uygulama örnekleri ve tecrübelerle dolu. Bir yerde çalışmasanız bile seçeceğiniz hayali-gerçek projelerle uygulama geliştirmeye adım atabilir, kendi hikayenizi kendiniz yazabilirsiniz.

Sıkı çalışan ve sebat eden bir genç, sadece 1-1,5 yıl içinde Türkiye’de de çok iyi bir seviyeye gelebilir, 2,5-3 yıl içinde 8-10 bin TL net aylık gelire ulaşabilir, doğru ekiplerin içinde parlak projelerde kendine yer bulabilirse 5 yıl içinde aylık 12-25 bin TL arası gelirle tanışabilir. Yurt dışındaki takımların bir parçası olabilir, dünyaya açılabilir. Türkiye’den bile her ay 5 binin üzerinde yeni uygulama store’lara yerleştiriliyor. Herkes nitelikli, işini emanet edebileceği developer arıyor.

Biz artık, projelerimizde developer istihdam ederken, hangi üniversitenin hangi bölümünden mezun olduğu ile hiç ilgilenmiyoruz. Kendisini kullanmayı düşündüğümüz alan her ne ise ( iOS, Android, Backend, Frontend, UX/UI, Yapay Zeka Kodlaması) o alandaki yetkinliği ve donanımı ile ilgileniyoruz. Temel İngilizce yeterliliğine, adanmışlığına, öğrenme istediğine bakıyoruz.

3 yıl içinde 2 iş değiştirmiş birisiyle olabildiği kadar yola çıkmamayı tercih ediyoruz. Fakat, kendi startup’ını denemiş, uygulama yazarak store’a yerleştirmiş ama beklediği sonuçları alamamış gençlerimize öncelikle şans veriyoruz. Onun yaşanmışlarını çok değerli buluyoruz.

2020’de, 218 milyar mobil uygulama indirildi

Statista verilerine göre, AppleStore ve GooglePlay’den 2020’de toplamda 218 milyar uygulama indirildi. 2021’de bu rakamın 250 Milyarı bulması bekleniyor. 2020’da sadece TikTok uygulaması 350 milyonun üzerinde indirme seviyesine ulaştı. Cep telefonu pazarında iOS-Android savaşı ise devam ediyor. Gartner’ın raporlarına göre 2021 itibariyle cep telefonu pazarında %87 Android, %13 iOS ayrımı var.

2021 yılı ilk çeyrek analizlerine göre GooglePlay’daki aktif uygulama sayısı 3,5 milyonu buldu. AppleStore’da ise bu sayı 2,5 milyona ulaştı. Windows Store ve Amazon Store’da da 1 milyon civarında aktif uygulama mevcut. Halen GooglePlay’a ayda 100 binin, AppleStore’a 30 binin üzerinde yeni uygulama ekleniyor. Mevcut uygulamaların %40’ı Çin’deki geliştiriciler tarafından store’lara ekleniyor.

Bu arada yaklaşık 1,2 milyar kullanıcı ile dünyanın en büyük iletişim-alışveriş platformu haline gelen Çin’li Wechat bünyesinde çalışan 3,9 milyonun üzerinde mini program var. Wechat’in yıllık ticaret hacmi ise 200 milyar doları geçmiş durumda.

Mobil telefonların yarattığı ekonomi, 2023’te 1 trilyon dolar büyüklüğe koşuyor

Halen 600 milyar dolara yakın gelir üreten mobil uygulamaların 2023 sonunda 1 trilyon dolar gelir üretmesi bekleniyor. 2020’de sadece oyun aplikasyonlardan elde edilen gelir ise 200 milyar dolara yaklaştı.

Dünyada, 3,5 milyar akıllı telefon kullanıcısı var. Yapılan araştırmalara göre ortalama bir ergen bir gün içinde 60’dan fazla defa telefonuna dokuyor ve en az 5,5 saatini telefonda geçiriyor. Uyanık kaldığı süre içinde her 12 dk.’da bir telefonunu kontrol ediyor. Yetişkinler ise telefonda 3 saat 45 dakika geçiriyorlar. Ortalama bir akıllı telefon kullanıcısının telefonunda yaklaşık 40 uygulama yüklü. Gün içinde en azla 9 uygulamayı aktif olarak kullanıyor.

Amerikan, Kanada ve İngiltere’de akıllı telefon pazarında iOS-Android arasında %50’ye yakın bir denge varken dünya genelindeki akıllı telefonların %87’si Android, %13’ünü iOS işletim sistemine sahiptir. Türkiye’de de akıllı telefon pazarında iOS işletim sistemli telefonların oranı %14,45 civarındadır.

Ticaret hızla dijitalleşirken, 2021 yılı içinde toplam e-ticaret’in %70’inin doğrudan cep telefonlarındaki uygulamalardan yapılması bekleniyor.