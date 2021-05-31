Mobilite Kocaelili sanayici için büyük fırsat

Uzun zamandır dünya genelinde birçok şirket, mobilite sistemine geçiş için üretim modelini değiştiriyor, yeni mobil uygulamalar ve yazılımlar geliştiriyor. Mobilite sisteminin başarılı sonuçlar verdiği de tüm dünyada gözler önüne seriliyor. Ülkemizde de bu amaçla yeni nesil mobilite araç yatırımlarını teşvik edici programlar gerçekleştiriyor. Teknolojiyi üretimde odağına alan ve mobilite alanında faaliyet göstermek isteyen Kocaelili girişimci ve sanayiciler de, bu programlara büyük ilgi gösteriyor.

Hepimizin bildiği gibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca mobiliteye yönelik yürütülen ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ programı, ülkemizde cari açık verilen kritik sektörlerdeki ürünlerin, yerli imkânlarla üretilmesine olanak sağlıyor. Mobilite çağrısı kapsamında; ulaşım araçları ve bunların aksam-parçalarının üretimi ile otonom veya yarı-otonom konsept araçlar, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, batarya ve enerji yönetim teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojilerin desteklenmesi sağlanıyor. Burada desteklenecek yenilikçi teknolojilerin, Türkiye’nin mobilite sektöründe, önümüzdeki dönemde dünya ticaretindeki payını hızla artıracak.

Kocaelili firmaların bu çağrıyı önemseyerek, üretimlerini geliştirmeleri adına yatırımlarına destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakanlığın sağladığı bu programla desteklenen firmalar, Kocaeli’nin teşvik sisteminde birinci bölge olmasına karşın, 5. bölge destekleri ve daha fazlasını kullanma imkânına sahip olacaklar. Bunun, Kocaelili firmalar için çok önemli bir fırsat olduğu kanısındayım.

Çok yakında sona erecek olan bu mobilite çağrısıyla ilgili Kocaeli’ndeki firmaları bilgilendirmek isteyen Kocaeli Sanayi Odası, geçtiğimiz günlerde organize ettiği online toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ı ağırladı. Her fırsatta Kocaeli’ye övgüler yağdıran ve sanayicinin en büyük destekçilerinden biri olan Kacır, bu çağrı için Kocaeli’nden daha çok sayıda proje başvurusu bekliyor ve Kocaeli’nin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde öncü olacağını vurguluyor. Kacır’dan, Kocaelili gençlere, yazılımcı sayısını artırmak için ciddi bir hamle müjdesi de geldi. Yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan 42 Yazılım Okulların’ndan (Ecole 42) biri İstanbul diğeri ise Kocaeli’de olacak. Türkiye’nin bu proje ile şu an 170 bin olan yazılımcı hedefini de 500 bine çıkaracağının sinyallerini verdiğini düşünüyorum.

Yapılan fizibilite çalışmasında mobilitede 152, üretimde yapısal dönüşümü sağlayacak 158, sağlık ve kimyada 421, dijital dönüşümde ise 188 olmak üzere toplam 919 ürüne tam destek verilecek. 2015-2019 yılları arasından bu ürünler yelpazesinde 51 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bu da ciddi bir dış ticaret açığı oluşturuyor. Bu açığı kapatmak adına bu hamlenin sürdürülmesi kaçınılmaz bir hal alıyor. Devletin, teknoloji alanında yüksek katma değerli yerli üretime tam destek vermeye devam edeceğine inancım sonsuz.

Tabi bu noktada Kocaelili sanayicilerin de projeye tam destek vermesi gerekiyor ki, sanayiye, ekonomiye ve kente daha fazla fayda sağlayabilsinler. Kocaelili sanayiciler, hiç şüphesiz ki en iyi fikirlerini konuşturarak, yatırımlarına hız verecek, katma değerli üretime odaklanıp, Kocaeli’yi her alanda olduğu gibi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde de öncü yapacaktır.