Mobilya aksesuarıyla dünyada ilk 5’e girdi, Hindistan’a da yerleşiyor

1973 yılında Philips’ten ayrılan iki arkadaş, Saldıray ve Mehmet, aldıkları tazminatı birleştirip, bir atölye kurdu. Şirketin adını belirlerken de isimlerini birleştirdiler:

- Samet...

Hedefleri başta TV üreticileri olmak üzere dayanıklı tüketim sektöründe kalıp üretmekti. Öncelikle Philips’teki deneyimlerinden dolayı TV üreticilerinin kapısı çalındı:

- Tüm üreticiler bizim teklif ettiğimiz parçaları dışarıdan ithal ediyordu.

1974’de Kıbrıs Barış Harekatı’yla birlikte ABD ve Avrupa ülkeleri Türkiye’ye ambargo uygulayınca, bu kez TV üreticileri Samet’in kapısını çaldı:

- Bize teklif ettiğiniz parçaları üretir misiniz?

Telefunken’le başlayan iş, Beko ve Philips’e de uzandı:

- 4-5 yıl işlerimizi gayet iyi gitti. Derken siyah-beyaz TV’den renkliye geçiş günleri geldi çattı. Bizim işler durdu.

Samet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Kızıltan, Başkanvekili Ufuk Kızıltan, Yönetim Kurulu Üyesi Munis Tezbaşaran ve Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uçkan’la görüntülü platformda buluştuk.

Hakan Güldağ ve Rüştü Bozkurt’la birlikte Samet’in öyküsünü dinledik. Saldıray Kızıltan, renkli TV’ye geçiş sonrası Samet’in rota değişikliğine işaret etti:

- Kısmet oldu, mobilya aksesuarları işine girdik. Çok safhalardan geçtik. İşimizi çok ciddi takip ettik, teknoloji geliştirdik. Bugün Samet, sektörde çok önemli noktada.

Ufuk Kızıltan araya girdi:

- Ben ikinci kuşak olarak 25 yıldır işin içindeyim. Hep yatırım yaptık, kendimizi inovasyona adadık.

Pınar Uçkan, fabrikadaki bir üretim bantını ekranayansıttı:

- Mobilya aksesuarı üretmekle kalmıyoruz, kendi makinelerimizi, üretim bantlarımızı geliştirip üretiyoruz.

Ekrandaki menteşe üretim bantının yurtdışından alım bedelini merak ettim, Ufuk Kızıltan yanıtladı:

- 1 milyon Euro’dan aşağı olmazdı. Biz 3’te bir fiyata mal ettik. Ayrıca, bu bize özel geliştirilmiş bir makine oldu.

Pınar Uçkan, sürdürdü:

- Samet A.Ş.’de 60’ı yurtdışında olmak üzere toplam 800 kişi çalışıyor. Bunların 88’i Ar-Ge merkezimizde görev yapıyor.

Çerkezköy OSB’de bulunan fabrikanın büyüklüğüne işaret etti:

- Fabrikamız tam entegre bir tesis. Gördüğünüz gibi üretimde ağırlıklı olarak robot kullanıyoruz.

Ufuk Kızıltan, fabrikayı büyütme planlarını paylaştı:

- Fabrikamızı 120 bin metrekareye büyütmek için hazırlıklara başladık.

Pınar Uçkan, şirketin dünyadaki yerine dikkat çekti:

- Dünyada mobilya aksesuarları üreticileri arasında ilk 5’te yer alıyoruz.

Pandeminin üretim hızlarını kesmediğini belirtti:

- 5 kategoride 5 bini aşkın ürün çeşidimiz var.

Ufuk Kızıltan, bu noktada yurtdışında üretimin işaretini verdi:

- Yeni Delhi’de (Hindistan) üretim için çalışmalara başladık. Oradaki distribütörümüzle ortak 1.5 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız.

Yeni Delhi’de başlangıçta tek ürün üreteceklerini bildirdi:

- 10 yıl sonra Hindistan’daki ciromuzun Türkiye’deki ciromuzu yakalayacağını düşünüyoruz.

Saldıray Kızıltan, bir ayrıntıya vurgu yaptı:

- Hindistan’da gümrük vergileri yüksek. O nedenle Hindistan’a üretimle gitmek daha doğru strateji olacak.

Mobilya aksesuarında dünyada ilk 5’e girmek, Samet’in başarısını ortaya koyuyor...

Kilo başına ihracatı 4 dolar

SAMET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Ufuk Kızıltan, 80’i aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını belirtip, ekledi:

- İhracatımız 2 yıl önce 14 milyon dolardı.2020’yi 22 milyon dolarlık ihracatla geride bırakıyoruz.2021’de 30 milyon doları yakalarız.

Ufuk Kızıltan, katma değerli üretim yaptıklarını vurgulayınca, kilo başına ihracat değerini merak ettim, şu yanıtı verdi:

- Bizde 50 Euro/cent olan ürün de var, 50 Euro olan ürün de...

Samet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, MAKSDER önceki Başkanı Munis Tezbaşaran araya girdi:

- MAKSDER’de hesaplatmıştım. Kilo başına ihracatımız 4 doları aşıyor.

Yatırım değeri 200 milyon Euro

SAMET A.Ş.’nin Çerkezköy OSB’deki tesislerinin yatırım büyüklüğünü sorduk, Yönetim Kurulu Başkanvekili Ufuk Kızıltan şu yanıtı verdi:

- Mevcut tesisi bugün sıfırdan kurmak istesek200milyon Euro'yu bulur.

Her yıl 5-6 milyon Euro’luk yatırım yaptıklarını belirtti:

- Önümüzdeki 3-4 yılda 30 milyon Euro’luk yatırım yapacağız.

Rekabette öne geçmek için yatırımlara ağırlık verdiklerini kaydetti:

- Nitekim İtalyanlar’ı geçtik. Önümüzde Almanya ve Avusturya var.

Şirketin cirosunun 105 milyon dolar düzeyinde olduğunu bildirip ekledi:

- Avusturya’daki lider firmanın cirosu 2 milyar Euro. Biz 30 milyon Euro’luk yatırımı tamamlayınca onların yapamadığı ürünleri de yapacağız. Ciroda 250 milyon doları yakalayacağız.

Ortaklık planımız yok, belki satın alma yapabiliriz

HAKAN Güldağ ve Rüştü Bozkurt’la birlikte Samet A.Ş.’nin öyküsünü, atılımlarını dinlerken ortaklık ya da satın alma planları olup olmadığını merak ettik. Yönetim Kurulu Başkanvekili Ufuk Kızıltan yanıtladı:

- Bize her zaman ortaklık ve satın alma teklifi oldu. Ortaklık planımız yok. Ancak, biz büyüme adımları atarken satın almayı gündemimize alabiliriz.

Yakın dönemde ABD’de 90 yıldır sektörde faaliyet gösteren bir şirketle stratejik işbirliği için adım attıklarını kaydetti:

- Merkezi ABD'nin Michigan eyaletinde olan bir firma. Söz konusu işbirliğimiz zamanla üretime doğru da yol alabilir.