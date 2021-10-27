İşbirliği ve iş bölümü, kümelenme, ortaklık, güçleri birleştirmek… Yıllarca peşinde koştuğumuz kazandıran iş kültürünün gereklilikleri… Dün bu vadide olağanüstü bir umuda tanık oldum. Bizim 7 mobilyacımız “F-TR Furniture Partners” adıyla dünyadan daha fazla pay almak için platform kurdu.

Sektörün güçlü markaları, Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek, Gündoğdu, İşbir, Kilim ve Nurus, toplamda 305 yıllık tecrübelerini ortak akıl ve sürdürülebilir ihracat için birleştiriverdi. Benim “mobilya kardeşliği” diye dilimize çevirdiğim oluşumun ülkeye katacaklarını şimdiden görür gibiyim.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’yi dinliyoruz; “salgın mobilya sektörüne yaradı, büyük talepleri karşılamak zorundayız. 7 marka birleşip dünyanın en büyük mobilya fabrikasını kurdular. Ülke tercihini ihracat ve büyümeden yana yaptı. F-TR modeli çoğaltılmalı…”

7 KARDEŞLER MALİYETİ %70 AZALTIYOR

Cumhurbaşkanlığı’ndan Dr. Hakan Yurdakul, bu oluşumun mimarlarından; “2 temel akıl tutulması yaşıyorduk; 1-üretebildiğimizi satıyorduk, bu bitti ve 2- küçük olsun, benim olsun diye ölçeği sağlayamıyorduk, bu da bitti.”

F-TR’nin Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek’in sözleri, 7 kardeşin birleşmesi sayesinde maliyette %70’lere varan azalma müjdesi veriyordu. 9 ay yoğun görüşme sonucu ortak akılla doğan bu bebeğin sayesinde halen ihracat kilo fiyatı olan 2,7 $’lık değer ve 104 milyon $’lık ciro artacak.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Bu işbirliği neden önemli?

Çünkü bu sayede mobilya sektörü, küresel potansiyeline daha çabuk ulaşacak. Kaynaklar daha verimli kullanılacak, tedarikte pazarlık gücü oluşacak, kapasite optimize edilecek. Tüm bunların bileşkesi, daha fazla ihracat, daha yüksek kâr…

Kopyalanabilir mi?

Elbette… Zaten kopyalanmalı da… Dünya iyi örneklerinden gördüğüm şudur; F-TR modeli en geç 6 sonra benzer oluşumlara ilham verecek ve sektörün diğer oyuncuları da birlikten kuvvet doğduğunu gördükçe modeli çoğaltacak…

BİRLEŞİP BÜYÜMEK, BÜYÜYÜP BİRLEŞMEKTEN DAHA İYİDİR

İşbirliğini, matematik de olumluyor. Elimizde 2 ve 3 büyüklüğünde iki firma olsun. Her biri de kendi başına eşit hızda katlanarak büyüsün. Toplamda 2 firmanın ürettiği değer; 72 birim olur.

Ancak 2 ve 3 büyüklüğündeki bu firmalar güç birliği yapar, yine aynı hızda büyütürseniz, sinerjiden doğan güçle toplamda üretecekleri değer; 216 olur.

Sinerji derken; bu ortaklığın gücünün yanı sıra tehditlerini de yazayım. Eğer ekosistem kurarken egosisteme dönüşürse, umulan başarı sağlanamaz. Sinerji için ikna edilmişlik yetmez, inanmışlık gerekir.